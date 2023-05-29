Bomba iddia: Sony, CD Projekt Red'i satın alabilir

Tam Boyutta Gör Konsol pazarının önde gelen isimlerinden Sony, Microsoft’un Activision Blizzard satın alımına karşı büyük bir hamlede bulunmaya hazırlanıyor. Yeni iddialara göre Sony, The Witcher ve Cyberpunk 2077 gibi popüler oyunlardan tanıdığımız CD Projekt Red'i satın alabilir. İşte detaylar

Sony, CD Projekt Red’i satın alabilir

Bildiğiniz üzere Sony, Microsoft'un Activision Blizzard satın alımına yönelik büyük itirazlarda bulundu. Öyle ki konsol devi, bu anlaşmaya yanıt olarak Destiny ve Halo serilerinin geliştiricisi Bungie'yi 3.6 milyar dolara satın aldı. Ancak Sony, rekabet üstünlüğü amacıyla bir hamle daha yapmaya hazırlanıyor olabilir. Paylaştığı doğru bilgiler ile tanınan bir sızıntı kaynağı, Sony’nin CD Projekt Red’i satın alabileceğini öne sürdü.

Tam Boyutta Gör Yeni söylentinin bir Discord gönderisinin ötesinde başka bir kanıtı yok. Ancak sızıntı kaynağı, çoğunlukla Destiny ile ilgili paylaştığı doğru bilgiler ile tanınıyor. Ayrıca sızıntıda yer verilen bir başka detay ise daha önce iptal edilen Days Gone’ın devam oyunu hakkında. Bu noktada Liz, Day's Gone 2'nin geliştirme aşamasında olduğunu bildirdi.

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Bilmeyenler için Witcher serisi ile tanıdığımız CD Projekt Red, oyun dünyasının büyük isimlerinden biri olarak görülüyor. Stüdyo, Cyberpunk 2077'nin sorunlu çıkışı nedeniyle eleştiriler alsa da, kullanıcıların gönlünü kazanmayı başarmıştı. Peki Sony, CD Projekt Red’i satın alırsa ne olur? Bu anlaşma, mevcut Witcher oyunları ve Cyberpunk'a etkide bulunmayacak olsa da, yeni nesil oyunların Playstation'a özel olduğunu görebiliriz.

Sony, PC pazarı hedeflerini yükseltti

Tam Boyutta Gör Ayrıca kısa süre önce Sony, PC pazarını konu alan 2022 yılı mali raporlarını da paylaştı. Tabloya göre PC pazarından 250 milyon dolar gelir elde eden şirket, beklentilerin 50 milyon dolar altında kaldı. Bu rakamın şirketin toplam kazançlarının yalnızca yüzde 10'unu temsil ettiğini belirtelim. Ancak Sony, PC oyunculuğunun yükselişe geçeceğini ve 2023 yılında 450 milyon dolar gelir sağlamasını bekleniyor.

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Bomba iddia: Sony, CD Project Red'i satın alabilir