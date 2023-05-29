Bomba iddia: Sony, CD Projekt Red'i satın alabilir

Sony, CD Projekt Red’i satın alabilir
Bildiğiniz üzere Sony, Microsoft'un Activision Blizzard satın alımına yönelik büyük itirazlarda bulundu. Öyle ki konsol devi, bu anlaşmaya yanıt olarak Destiny ve Halo serilerinin geliştiricisi Bungie'yi 3.6 milyar dolara satın aldı. Ancak Sony, rekabet üstünlüğü amacıyla bir hamle daha yapmaya hazırlanıyor olabilir. Paylaştığı doğru bilgiler ile tanınan bir sızıntı kaynağı, Sony’nin CD Projekt Red’i satın alabileceğini öne sürdü.
Bilmeyenler için Witcher serisi ile tanıdığımız CD Projekt Red, oyun dünyasının büyük isimlerinden biri olarak görülüyor. Stüdyo, Cyberpunk 2077'nin sorunlu çıkışı nedeniyle eleştiriler alsa da, kullanıcıların gönlünü kazanmayı başarmıştı. Peki Sony, CD Projekt Red’i satın alırsa ne olur? Bu anlaşma, mevcut Witcher oyunları ve Cyberpunk'a etkide bulunmayacak olsa da, yeni nesil oyunların Playstation'a özel olduğunu görebiliriz.
Sony, PC pazarı hedeflerini yükselttiKaynakça https://gamerant.com/sony-cd-projekt-red-acquisition-rumor/ https://www.tweaktown.com/news/91624/pc-gaming-is-not-yet-substantial-for-playstation-but-its-growing-fast/index.html Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Ekransız değil monitör panelsiz denebilir. Gözlerin ucuna dayamışsın ekranı nihayetinde (sağlığa etkisini zaten geçtik)