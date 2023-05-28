PlayStation Project Q'nun pil süresi belli oldu! Kullanıcıları üzebilir

Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz günlerde düzenlenen PlayStation Showcase 2023 etkinliğinde yeni oyunlar dahil olmak üzere heyecan verici duyurular ile karşılaştık. Bunlardan biri ise oyuncuların Wi-Fi yani kablosuz internet ağ üzerinden PS5 oyunlarını oynayabilmesine imkân tanıyan Playstation Sony Project Q oldu diyebiliriz. Bugün ise Insider Gaming'den Tom Henderson, cihazın pil ömrüne açıklık getirdi. İşte detaylar

Playstation Project Q'nun şarj süresi belli oldu

Bildiğiniz üzere Sony Interactive Entertainment başkanı Jim Ryan, Project Q'nun Full HD çözünürlüğe destek sunacağını doğruladı. Nitekim paylaşılan teaser videosunda da, cihazın PlayStation 5 oyunlarını 1080p 60FPS'de çalıştırdığını gördük. Ancak kesin olarak bilmediğimiz iki şey var: Bunlar Pil ömrü ve fiyatı.

Tam Boyutta Gör Bugün Insider Gaming'den Tom Henderson ise, Project Q'nun pil ömrüne açıklık getirdi. Buna göre Playstation 5'ten güç alacak el konsolu, Nintendo Switch ile benzer şekilde 3-4 saat civarında pil ömrü sunacak.

Hatırlayacak olursak Sony Project Q, 8 inç boyutlarında 60Hz LCD ekrana sahip olacak. Ancak cihazın tek bir şarjla 4-6 saat kullanım süresi sunan DualSense kontrolcüsünden destek alacağını da belirtelim. Bu nedenle ekran ve kontrolcünün şarj süresine büyük bir etkide bulunacağını söyleyebiliriz.

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Sony, son paylaşılan kısa teaser dışında Project Q hakkında henüz herhangi bir ayrıntıyı açıklamadı. Ancak Jim Ryan, cihazın 2023'ün sonlarında vitrine çıkacağını onayladı. Sektöre yakın kaynaklar ise, Project Q için Kasım ayına işaret ediyor.

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