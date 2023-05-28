PlayStation Project Q'nun pil süresi belli oldu! Kullanıcıları üzebilir

Playstation Project Q'nun şarj süresi belli oldu
Bildiğiniz üzere Sony Interactive Entertainment başkanı Jim Ryan, Project Q'nun Full HD çözünürlüğe destek sunacağını doğruladı. Nitekim paylaşılan teaser videosunda da, cihazın PlayStation 5 oyunlarını 1080p 60FPS'de çalıştırdığını gördük. Ancak kesin olarak bilmediğimiz iki şey var: Bunlar Pil ömrü ve fiyatı.
Hatırlayacak olursak Sony Project Q, 8 inç boyutlarında 60Hz LCD ekrana sahip olacak. Ancak cihazın tek bir şarjla 4-6 saat kullanım süresi sunan DualSense kontrolcüsünden destek alacağını da belirtelim. Bu nedenle ekran ve kontrolcünün şarj süresine büyük bir etkide bulunacağını söyleyebiliriz.
Sony, son paylaşılan kısa teaser dışında Project Q hakkında henüz herhangi bir ayrıntıyı açıklamadı. Ancak Jim Ryan, cihazın 2023'ün sonlarında vitrine çıkacağını onayladı. Sektöre yakın kaynaklar ise, Project Q için Kasım ayına işaret ediyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Ekransız değil monitör panelsiz denebilir. Gözlerin ucuna dayamışsın ekranı nihayetinde (sağlığa etkisini zaten geçtik)