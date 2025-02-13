Borderlands 4 çıkış tarihi açıklandı: İşte yeni fragman

23 Eylül'de PC ve konsollara geliyor
Kaçıranlar için Borderlands serisi bugüne kadar 87 milyondan fazla kopya sattı ve eleştirmenlerden ve hayranlardan büyük beğeni topladı. Fragmanda ise yeni oyun hakkında çok da fazla bilgi edinemiyoruz ancak serinin kaldığı yerden devam etmesi bekleniyor. Oyunda, baskıcı bir diktatör olan Timekeeper’a karşı bir direniş başlatılıyor. Düzeni sarsan bir felaketin ardından, oyuncular mekanik yaratıklar, acımasız haydutlar ve vahşi yaratıklarla savaşarak ilerliyor.
Yeni hareket mekaniği olarak oyunda çift zıplama, süzülme, kaçınma ve sabit noktalı kanca kullanımı gibi özellikler bulunacak. Ayrıca Borderlands 4'ün,tek veya üç kişiye kadar co-op moduna destek sunacağı doğrulandı. Serbest savaş dinamikleri, keşif unsurları, zorlu boss savaşları ve geniş loot seçenekleri de yine serinin yeni oyununda devam edecek.
Oyunun tam oynanış gösterimi ve ek detaylar, bu baharda düzenlenecek özel bir State of Play etkinliğinde paylaşılacak. Son olarak Borderlands 4, 23 Eylül'de PC, PlayStation 5, Xbox Series X ve Xbox Series S için çıkış yapacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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