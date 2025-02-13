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    Borderlands 4 çıkış tarihi açıklandı: İşte yeni fragman

    Gearbox Software, Sony'nin State of Play etkinliğinde Borderlands 4'ün çıkış tarihini duyurdu. İşte sevilen shooter serisinden resmi fragman ve beklenen çıkış tarihi...
    Borderlands 4 çıkış tarihi açıklandı: İşte yeni fragman Tam Boyutta Gör
    Dün akşam saatlerinde düzenlenen State of Play etkinliği, heyecan verici duyurularla sona erdi. Bunlardan biri ise yakın tarihte Take-Two Interactive tarafından satın alınan Gearbox Software'dan geldi. Stüdyo, Borderlands 4'ün çıkış tarihini duyurdu. Benzersiz sanat tarzı ve oynanışıyla sevilen shooter serisinin yeni oyunu 23 Eylül'de PC ve konsollara geliyor.

    23 Eylül'de PC ve konsollara geliyor

    Kaçıranlar için Borderlands serisi bugüne kadar 87 milyondan fazla kopya sattı ve eleştirmenlerden ve hayranlardan büyük beğeni topladı. Fragmanda ise yeni oyun hakkında çok da fazla bilgi edinemiyoruz ancak serinin kaldığı yerden devam etmesi bekleniyor. Oyunda, baskıcı bir diktatör olan Timekeeper’a karşı bir direniş başlatılıyor. Düzeni sarsan bir felaketin ardından, oyuncular mekanik yaratıklar, acımasız haydutlar ve vahşi yaratıklarla savaşarak ilerliyor.

    Yeni hareket mekaniği olarak oyunda çift zıplama, süzülme, kaçınma ve sabit noktalı kanca kullanımı gibi özellikler bulunacak. Ayrıca Borderlands 4'ün,tek veya üç kişiye kadar co-op moduna destek sunacağı doğrulandı. Serbest savaş dinamikleri, keşif unsurları, zorlu boss savaşları ve geniş loot seçenekleri de yine serinin yeni oyununda devam edecek. 

    Oyunun tam oynanış gösterimi ve ek detaylar, bu baharda düzenlenecek özel bir State of Play etkinliğinde paylaşılacak. Son olarak Borderlands 4, 23 Eylül'de PC, PlayStation 5, Xbox Series X ve Xbox Series S için çıkış yapacak.

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