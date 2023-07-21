Borderlands filmi için vizyon tarihi açıklandı! İşte oyuncu kadrosu!

Borderlands filmi 2024'te vizyona giriyor
Hatırlayacak olursak Borderlands'ın beyaz perdeye uyarlanacağı yönündeki haberler ilk olarak 2015 yılında paylaşılmıştı. Ancak bu sessizlik an itibarıyla sona erdi. Bugün, Borderlands Twitter hesabından uyarlama için yeni bir afiş görseli paylaşıldı. Bu afiş ise, yapımın vizyon tarihi ve oyuncu kadrosuna resmen açıklık getirdi diyebiliriz.
Borderlands filminin kadrosu halihazırda bir süredir biliniyordu. Ancak yeni paylaşılan afiş görseli bu bilgileri doğrulamış oldu. Buna göre filmin senaryosunu Craig Mazin üstlenirken, yönetmen koltuğunda Hostel ve The Green Inferno gibi yapımlardan tanıdığımız Eli Roth yer alacak. Borderlands'in oyuncu kadrosunda ise, Jack Black, Kevin Hart, Florian Munteanu, Cate Blanchett, Jamie Lee Curtis ve Ariana Greenblatt gibi isimler yer alıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Iron Kurye
teskurler super kurye
Fururlar oni purada :)