Borderlands filmi için vizyon tarihi açıklandı! İşte oyuncu kadrosu!

Tam Boyutta Gör Aksiyon rol yapma oyunu Borderlands'ın film uyarlaması için sevindiren bir gelişme yaşandı. Oyuncular tarafından yıllardır beklenen yapımın vizyon tarihi açıklandı. Borderlands'ın film uyarlaması, 8 Ağustos 2024'te sinemalarda olacak. İşte merakla beklenen yapımdan ilk bilgiler ve oyuncu kadrosu..

Borderlands filmi 2024'te vizyona giriyor

Hatırlayacak olursak Borderlands'ın beyaz perdeye uyarlanacağı yönündeki haberler ilk olarak 2015 yılında paylaşılmıştı. Ancak bu sessizlik an itibarıyla sona erdi. Bugün, Borderlands Twitter hesabından uyarlama için yeni bir afiş görseli paylaşıldı. Bu afiş ise, yapımın vizyon tarihi ve oyuncu kadrosuna resmen açıklık getirdi diyebiliriz.

Tam Boyutta Gör Aktarıldığı kadarıyla Borderlands, Gearbox Software tarafından geliştirilen bilimkurgu nişancı rol yapma oyunlarına paralel bir hikayede karşımıza çıkacak. Çöl gezegeni Pandora'da geçen uyarlamada, ana gezegeni Pandora'ya dönen Lilith isimli bir hazina avcısının yolculuğuna tanık olacağız.

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Borderlands filminin kadrosu halihazırda bir süredir biliniyordu. Ancak yeni paylaşılan afiş görseli bu bilgileri doğrulamış oldu. Buna göre filmin senaryosunu Craig Mazin üstlenirken, yönetmen koltuğunda Hostel ve The Green Inferno gibi yapımlardan tanıdığımız Eli Roth yer alacak. Borderlands'in oyuncu kadrosunda ise, Jack Black, Kevin Hart, Florian Munteanu, Cate Blanchett, Jamie Lee Curtis ve Ariana Greenblatt gibi isimler yer alıyor.

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Borderlands filmi için vizyon tarihi açıklandı! İşte ilk bilgiler