Suicide Squad Isekai anime uyarlaması duyuruldu

Tam Boyutta Gör James Gunn, Superman: Legacy ile DCU'yu yeniden başlatmaya hazırlanırken, özellikle animasyon alanında halen heyecanlanacak yapımların yolda olduğunu görüyoruz. Warner Bros. son dönemde stratejisini değiştirerek daha kapsayıcı olmaya çalışıyor. Bu anlamda Warner Bros. Japan, DC karakterlerini kelimenin tam anlamıyla yepyeni bir dünyaya taşıyarak hayranları anime uyarlamasıyla karşılıyor. Gelecek olan anime uyarlaması ise DC’nin anti kahramanlarını içerecek olan Suicide Squad Isekai olacak.

Suicide Squad anime oluyor

Anime Expo 2023'teki bir panel sırasında Warner Bros. Japan ve WIT Studio, Suicide Squad Isekai başlıklı yepyeni bir anime serisini tanıttı. Yapım için yayınlanan fragman oldukça kısa olsa da Harley Quinn ve Joker'in anime tarzı versiyonlarını görebiliyoruz. Ayrıca, serinin Isekai ismine nasıl uyacağına ve karakterleri başka bir dünyaya nasıl taşıyacağına dair ipuçları da veriyor.

Ne yazık ki, Suicide Squad Isekai'yi kendi gözlerimizle görmemiz biraz zaman alabilir, zira fragman ve web sitesinde herhangi bir çıkış aralığı yer almıyor. Anime serisi bir yana Suicide Squad içeriklerini de bir süre görmeyeceğiz. Hatırlanacağı üzere Suicide Squad oyunu Suicide Squad: Kill the Justice League, Mayıs ayından Şubat 2024’e ertelenmişti. Öte yandan popüler markaların anime uyarlamasını son zamanlarda daha sık görmeye başladık. Bu durum özellikle Netflix’in hamleleriyle daha da popüler oldu: Cyberpunk: Edgerunners, The Witcher Nightmare of the Wolf ve yakında uyarlanacak Scott Pilgrim vs. The World gibi yapımlar buna örnek olarak verilebilir.

Isekai anime nedir?

Japon anime ve mangalarında sıklıkla kullanılan Isekai türü, “başka bir dünya” anlamına geliyor. Bu tür yapımlarda ana karakterler normal dünyadan farklı bir dünyaya geçiş yapar veya reenkarne olur. Bu yeni dünya genellikle fantastik yaratıklar, büyülü güçler vb. olgularla bezenmiş olur. Bu kültürün en popüler yapımı ise Sword Art Online'dır. Esasında terim olarak kullanılmasa da Alice Harikalar Diyarında ve Narnia Günlükleri de bu türe hizmet ediyor.

