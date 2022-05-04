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NFT sektörü tüm hızıyla büyümeye devam ediyor. Bu büyüme ile beraber çalışma alanlarını genişleten projeler, daha büyük kullanıcı kitlelerine ulaşıyor. Bu ilgi beraberinde NFT koleksiyonlarının fiyatına da etki ediyor. Elde edilen son bilgilere göre; Bored Ape Yacht Club NFT’lerinin taban fiyatı, rekor seviyeye yükseldi.

Bored Ape Yacht Club NFT’lerinin taban fiyatı: 152 ETH

Popüler NFT pazaryeri OpenSea’de Bored Ape Yacht Club #NFT koleksiyonu, tüm zamanların en yüksek taban fiyatı olan 152 Ethereum'a (yaklaşık 434.000 dolar) ulaştı. Duna Analytics’in verilerine göre; bu hem ETH hem de USD için tüm zamanların en yüksek seviyesi.

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Ayrıca belirtmek gerekirse Yuga Labs, Bored Ape’i piyasaya sürdüğünden bu yana büyümeye devam ediyor. Ek olarak şirket, kısa bir süre önce 450 milyon dolarlık bir finansman turunda 4 milyar dolarlık bir değerlemeye ulaşmıştı.

Son olarak hatırlatmak gerekirse Yuga Labs, kısa bir süre önce Larva Labs’ten CryptoPunks ve Meebits koleksiyonlarını satın almıştı.

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Bored Ape NFT’lerinin taban fiyatı rekor seviyeye ulaştı