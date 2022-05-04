Bored Ape NFT’lerinin taban fiyatı rekor seviyeye ulaştı

NFT sektörü tüm hızıyla büyümeye devam ediyor. Bu büyüme ile beraber çalışma alanlarını genişleten projeler, daha büyük kullanıcı kitlelerine ulaşıyor. Bu ilgi beraberinde NFT koleksiyonlarının fiyatına da etki ediyor. Elde edilen son bilgilere göre; Bored Ape Yacht Club NFT’lerinin taban fiyatı, rekor seviyeye yükseldi.
Bored Ape Yacht Club NFT’lerinin taban fiyatı: 152 ETH
Popüler NFT pazaryeri OpenSea’de Bored Ape Yacht Club #NFT koleksiyonu, tüm zamanların en yüksek taban fiyatı olan 152 Ethereum'a (yaklaşık 434.000 dolar) ulaştı. Duna Analytics’in verilerine göre; bu hem ETH hem de USD için tüm zamanların en yüksek seviyesi.
Ayrıca belirtmek gerekirse Yuga Labs, Bored Ape’i piyasaya sürdüğünden bu yana büyümeye devam ediyor. Ek olarak şirket, kısa bir süre önce 450 milyon dolarlık bir finansman turunda 4 milyar dolarlık bir değerlemeye ulaşmıştı.
Son olarak hatırlatmak gerekirse Yuga Labs, kısa bir süre önce Larva Labs’ten CryptoPunks ve Meebits koleksiyonlarını satın almıştı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Telegramdan Korkutan Açıklama Geldi Eğer Sende Telegram Kullanıyorsan Hemen Sayfamıza Gelip Bu Önemli Açıklamayı Oku!! DEVAMI:LİNK: https://t.me/+_2rYCnI76vg0N2Nk LİNK: https://t.me/+_2rYCnI76vg0N2Nk Araştırmacıların söylediğine göre, on binlerce abonesi olan kanallarda veri sızıntılarını paylaşan ve satan bir bilgisayar korsanları ağı bulunuyor. Geçen yıl uygulamada "Email:pass" ve "Combo"dan bahsedilme sayısının dört kat arttığı bildirildi. Uygulamada dolaşan bazı veri dökümleri, oyun ve e-posta hizmetleri için 300.000 ila 600.000 e-posta ve şifre kombinasyonu içeriyor. Siber suçlular ayrıca uygulama aracılığıyla kredi kartı numaraları, pasaport kopyaları ve bilgisayar korsanlığı araçları gibi finansal bilgileri de satıyorlar.
Telegramdan Korkutan Açıklama Geldi Eğer Sende Telegram Kullanıyorsan Hemen Sayfamıza Gelip Bu Önemli Açıklamayı Oku!! DEVAMI: LİNK: https://t.me/+_2rYCnI76vg0N2Nk Araştırmacıların söylediğine göre, on binlerce abonesi olan kanallarda veri sızıntılarını paylaşan ve satan bir bilgisayar korsanları ağı bulunuyor. Geçen yıl uygulamada "Email:pass" ve "Combo"dan bahsedilme sayısının dört kat arttığı bildirildi. Uygulamada dolaşan bazı veri dökümleri, oyun ve e-posta hizmetleri için 300.000 ila 600.000 e-posta ve şifre kombinasyonu içeriyor. Siber suçlular ayrıca uygulama aracılığıyla kredi kartı numaraları, pasaport kopyaları ve bilgisayar korsanlığı araçları gibi finansal bilgileri de satıyorlar.