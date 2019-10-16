Borusan CAT, yapay zeka sayesinde arızaları önceden teşhis ediyor

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Türkiye’de iş makinaları sektörünün önde gelen şirketlerinden Borusan Cat, müşterilerine yapay zekalı çözümler sunuyor. Ülkemizde Caterpillar'ın temsilciliğini yürüten Borusan CAT, bu yazılımları bünyesindeki Ar-Ge çalışanları tarafından geliştirdi.

Arızayı önceden tahmin eden yapay zeka

Borusan CAT’in Müneccim ismindeki uygulaması, iş makinalarındaki arızaları önceden tespit ediyor. Müneccim, Caterpillar iş makinalarının yüzlerce sensöründen aldığı teknik veriyi analiz ediyor. Verileri yapay zeka yardımıyla yorumlayarak muhtemel bir arızayı önceden tespit ederek kullanıcısına uyarı veriyor.

İş makinalarının arıza vermemesi ve sürekli çalışması beklenir. Özellikle de büyük projelerde teslimat tarihini tutturabilmek için iş makinalarının devamlı çalışması büyük önem taşıyor. Müneccim, muhtemel arızayı önceden bildirerek sürpriz arızaların önüne geçiyor. Bu sayede müşteriler yedek parçayı önceden sipariş verebiliyor veya arıza vermesini beklemeden parça değişimi yaparak süreklilik sağlıyor.

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Başlangıç aşamasında 100 makinanın 3’ünde arıza olasılığı tespit edilirken, gelinen noktada 100 makinanın 20 tanesinde, yüzde 85 hassasiyetle arıza olasılığı yakalanıyor. Yapay Zekâ tabanlı bu modelin gelecekte gelişerek olası arızalara karşı otomatik olarak parça sipariş etmeye başlayacağı öngörülüyor. Böylece verimlilik ve maliyetler açısından müşterilere önemli ölçüde fayda sağlanmış olacak. Müneccim’in Borusan CAT’in faaliyette olduğu diğer ülkelerde de uygulanması için çalışmalar devam ediyor.

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Sesi dinlet, arızanın sebebini öğren

Borusan CAT’in bir başka projesi ise Thunder isminde bir uygulama. Thunder tıpkı Shazam gibi iş makinasının motorunu dinleyerek arıza teşhisi koyuyor. Geliştirilme aşamasındaki bu uygulama, kapalı alanlarda başarılı bir şekilde çalışıyor. Gürültülü çalışma koşullarında sonuç alabilmek için geliştirmeler sürüyor.

Bu sene kuruluşunun 25. yılını kutlayan Borusan CAT, toplam 6 ülkede Caterpillar’ın temsilciliğini yapıyor. Bu ülkeler Türkiye, Azerbaycan, Gürcistan, Kazakistan, Kırgızistan ve Rusya’nın Uzak Doğu Rusya bölgesi. Borusan CAT, 2500’den fazla çalışana ve 1 milyar dolar seviyesinde ciroya sahip.