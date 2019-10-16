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    Savunma Sanayi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Savunma sanayide yerlilik oranı yüzde 70: Ambargolar etkilemeyecek

    Barış Pınarı Harekatı nedeniyle Türkiye'ye silah satışlarını durduran ülkelerin bu kararı ne kadar etkili olacak? Barış Pınarı Harekatında kullanılan yerli savunma sanayi ürünleri neler?
    1 sa.
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    Savunma Sanayi
    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    Savunma sanayide yerlilik oranı yüzde 70: Ambargolar etkilemeyecek
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    Türk Silahlı Kuvvetleri, Türkiye’nin sınır güvenliğini tehdit eden teröristleri temizlemek için Suriye’nin kuzeyine Barış Pınarı Harekatı başlattı. Sınır hattında terörden arındırılmış temiz bir koridor oluşturmak, bölgeye barış ve huzur getirmek amaçlanıyor.

    Türkiye’nin harekat kararı, pek çok ülkeyi rahatsız etti ve Türkiye’ye yaptırım kararı aldı. Fransa, Almanya, İngiltere, Kanada, Norveç, Çekya, İsveç, İspanya, Finlandiya ve Hollanda Türkiye’ye yönelik silah ihracatını askıya aldığını duyurdu.

    Bugüne kadar toplam 9 ülke silah ihracatını askıya aldığını duyurdu ancak Türkiye bu ülkelerin sadece 3 tanesinden silah ithal ediyor.

    Ayrıca Bkz. "Yerli bombaatar "AK40-GL", TSK envanterine girdi"

    Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü’nün veritabanına göre 2018 yılında ülke bazında silah ithal ettiğimiz ülkeler ve satış miktarları şöyle:

    • ABD: 293 milyon dolar
    • İtalya: 181 milyon dolar
    • İspanya 146 milyon dolar
    • Hollanda: 30 milyon dolar
    • Almanya: 30 milyon dolar
    • Güney Kore: 6 milyon dolar

    Savunma sanayide yerlilik oranı yüzde 70: Ambargolar etkilemeyecek
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    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Temmuz 2019’da yaptığı açıklamasında ihtiyacımız olan savunma sanayi ürünlerinde yüzde 70 yerlilik oranına ulaştığımızı duyurmuştu. Bu oranı arttırmak için çalışmalar devam ediyor. Türkiye, 300’ün üzerinde savunma sanayi projesi yürütüyor. Bu projeler arasında uçak, tank, İHA, helikopter gibi yüksek işlevli ürünler bulunuyor.

    Barış Pınarı Harekatı’nda kullanılan yerli savunma sanayi ürünleri neler?

    Barış Pınarı Harekatı’nda yerli üretim T-155 Fırtına obüsleri etkin rol oynuyor. Teröristlerin konuşlandığı bölgelere bomba yağdırıyor. Fırtına obüsleri, dakikada 6 atım yapabiliyor.

    ASELSAN tarafından geliştirilen KORAL Mobil Elektronik Harp Sistemi teröristlerin haberleşme ağının kesilmesini sağlıyor. Radarları kör etmek, iletişimi kesmek ve diğer bilgisayarlı sistemleri işlevinden uzaklaaşmak için geliştirildi. Yaklaşık 200 kilometrelik menzile sahip.

    Savunma sanayide yerlilik oranı yüzde 70: Ambargolar etkilemeyecek
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    TASMUS; taktik sahada, birliklerin harekât ihtiyaçlarının gerektirdiği tüm haberleşme servislerini karşılayan bir haberleşme sistemidir. TASMUS savaş alanının gerçek zamanlı resminin ve bilgilerinin tüm savaş sistemleri arasında paylaşımını sağlamak için kullanılıyor.

    Yerli üretim T129 ATAK helikopterine harekat kapsamında çok ihtiyaç duyulmadı ancak keşif görevleri için zaman zaman kullanılıyor. Helikopter yaklaşık 20 km'ye kadar mesafedeki hedefleri tespit edebiliyor. Yakın hava desteği görevleri için 76 adete kadar güdümsüz roketler ve 500 adet mühimmat kapasiteli 20 mm. top ile donatılmış olan ATAK, 8 UMTAS Anti-Tank Füzesi, 16 adet CİRİT Lazer Güdümlü Füze, 8 STINGER taşıma kapasitesine sahip.

    ROKETSAN'ın geliştirdiği T-122 Çok Namlulu Roketatar (ÇNRA) Sistemi atışlarıyla Resulayn ve Tel Abyad'daki teröristlere ait sığınak, barınak ve mevziler ateş altına alındı.

    Savunma sanayide yerlilik oranı yüzde 70: Ambargolar etkilemeyecek
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    ASELSAN, MKEK ve TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilen Atom 35 mm Parçacıklı Mühimmat’ı, KORKUT'a entegre edilerek kullanılmaya başlandı. Karadaki birlikleri hava saldırılarından koruyor.

    Bayraktar tarafından geliştirilen 24 saat havada kalma ve 24 bin fit uçuş irtifasına sahip Bayraktar TB2 insansız hava aracı da harekatın önemli destekçilerinden birisi. Bayraktar TB2 hem elde ettiği görüntüyle hem de kendi mühimmatıyla hedeflere taarruz edebilme özelliklerine sahip.

    MIZRAK-U (UMTAS), Kızılötesi Arayıcı Başlık veya Lazer Arayıcı Başlık opsiyonları ile havadan yere veya yerden yere zırhlı hedeflere karşı kullanılan 8 km menzilli atış öncesi/atış sonrası kilitlenme ile at-unut/ at-güncelle özelliğine sahip bir antitank füzesidir.

    Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ tarafından geliştirilen Göktürk-1 uydusu birliklerimize yüksek çözünürlüklü görüntü iletiyor. Kirpi-2 araçları ise personel, silah, mühimmat ve ikmal maddelerinin emniyetle ve süratle taşınması, klasik askeri harekatın yanı sıra yüksek mayın, el yapımı patlayıcı tehdidinin olduğu teröristle mücadelede kullanılıyor.

    Bu savunma sanayi teknolojilerine ek olarak Mehmetçik’in kullandığı silah, mühimmat ve ekipmanlarda ciddi oranda yerli üretim ürünler tercih ediliyor. Bunlara ek olarak Barış Pınarı harekatında yerli üretim Aselpod, MAM-L, MAM-C, KNT-76, MPT-76, MPT-55, Serçe,İzim, Mini İHA, Bora-Kasırga, Cirit, Fırat M60T Modernizasyonu, HGK, Kargu, Anka S, Serhat, BMC Vuran ve Sarp kullanılıyor.

    Başta Avrupa Birliği ülkeleri olmak üzere yabancı ülkeler, harekatı durdurması için Türkiye’yi silah ambargosu ile tehdit ediyor. Türkiye ise sınır kapılarını açıp Suriyeli sığınmacıları Avrupa’ya göndeririz diyor. Savunma sanayideki yerlilik oranını göz önüne aldığımızda Türkiye, Avrupa Birliği ülkelerine göre daha büyük koza sahip.



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    napolyon94 43 dk. en beğenilen
    Babayi etkilemeyecek, katma degeri yuksek tum urunler ithal
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    CheErnesto 3 dk.
    Atak ve firtina obuslerin motorlari yerli mi nasil haber yapiyorsunuz? Adamlar ihracatina izin vermediler daha önce. Keşke etkilemese ama motor gibi önemli kalemler yabanci menşe li.
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    FatihAsl 4 dk.
    Yandaş Stockholm
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    khytr89 16 dk.
    Türküm, harekatı destekliyorum ama bu yazılanlarda yerli uçagımız göklerde, yerli araba 2019 da yollarda gibi teoride kalan şeyler değildir umarım.
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    TEHET 28 dk.
    Abd, israil, almanya gibi ülkeleri anlarım. Sonuçta askeri sanayileri gelişmiş ülkeler. Ama şu norveç, isveç, finlandiya gibi ülkeleri anlamıyorum aga.
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    Qtrone 33 dk. yeni yorumcu
    AK Parti sayesinde böyle oldu. Yapandan Allah razı olsun.
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    yimmasabi 33 dk.
    Bu paraları bizim gençlere verseler, dağı eritir malzemeyi çıkarır, kalıbını yapar, imal eder, montajını yapar, çalıştırır, uçurur, her türlü yazılım ve donanımını da bin kat daha iyi yapar. İşsizlik azalır. Tek eksik destek. Son zamanlarda yapılan yarışmalar ve desteklerin ürün ve ciddi projelere dönüşmesi lazım.
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    mtanhu 36 dk.
    Gurur duydum gerçekten. Bu çok önemli, özellikle bizim gibi ateş çemberi bir coğrafyada yaşıyorken...
    Abd'nin ve AB'nin silah ambargosu şu zamanda yanlış bir tercih. Dünya eski dünya değil. Silahları sadece onlar üretmiyorlar. Dahası, bile bile müşteri olan Türkiye'yi, Rusya ve Çin'i tercih etmeye zorluyorlar, F-35'lerde olduğu gibi..
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    SEO19 37 dk.
    bu gün borsada hangi hisselerin işlemleri yasaklanmıştı !?
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    sefa1451 39 dk.
    Harika bir tablo isteyince yapabildiğimizin çok net bir resmi. bu sektör diğer tüm sektörlere ilham vermeli.
    İtalyadan ne alıyormuşuz merak ettim silah sanayisinde ne üretiyorlar şuan kara ordusu olarak iyi seviyeye geldik altay seri üretime çıktığı takdirde çok çok daha iyi olacak şuan ülke olarak yoğunlaşıp çözmemiz gereken nokta f16 uçak olayı onuda hallettik mi çok daha güçlü olacağız.
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    Spider_hip 40 dk.
    Parti marti fark etmez, söz konusu vatan olunca herkes tek yumruktur. Orada askerlerimiz çarpışıyor.
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