Savunma sanayide yerlilik oranı yüzde 70: Ambargolar etkilemeyecek

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Türk Silahlı Kuvvetleri, Türkiye’nin sınır güvenliğini tehdit eden teröristleri temizlemek için Suriye’nin kuzeyine Barış Pınarı Harekatı başlattı. Sınır hattında terörden arındırılmış temiz bir koridor oluşturmak, bölgeye barış ve huzur getirmek amaçlanıyor.

Türkiye’nin harekat kararı, pek çok ülkeyi rahatsız etti ve Türkiye’ye yaptırım kararı aldı. Fransa, Almanya, İngiltere, Kanada, Norveç, Çekya, İsveç, İspanya, Finlandiya ve Hollanda Türkiye’ye yönelik silah ihracatını askıya aldığını duyurdu.

Bugüne kadar toplam 9 ülke silah ihracatını askıya aldığını duyurdu ancak Türkiye bu ülkelerin sadece 3 tanesinden silah ithal ediyor.

Ayrıca Bkz. "Yerli bombaatar "AK40-GL", TSK envanterine girdi"

Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü’nün veritabanına göre 2018 yılında ülke bazında silah ithal ettiğimiz ülkeler ve satış miktarları şöyle:

ABD: 293 milyon dolar

İtalya: 181 milyon dolar

İspanya 146 milyon dolar

Hollanda: 30 milyon dolar

Almanya: 30 milyon dolar

Güney Kore: 6 milyon dolar

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Temmuz 2019’da yaptığı açıklamasında ihtiyacımız olan savunma sanayi ürünlerinde yüzde 70 yerlilik oranına ulaştığımızı duyurmuştu. Bu oranı arttırmak için çalışmalar devam ediyor. Türkiye, 300’ün üzerinde savunma sanayi projesi yürütüyor. Bu projeler arasında uçak, tank, İHA, helikopter gibi yüksek işlevli ürünler bulunuyor.

Barış Pınarı Harekatı’nda kullanılan yerli savunma sanayi ürünleri neler?

Barış Pınarı Harekatı’nda yerli üretim T-155 Fırtına obüsleri etkin rol oynuyor. Teröristlerin konuşlandığı bölgelere bomba yağdırıyor. Fırtına obüsleri, dakikada 6 atım yapabiliyor.

ASELSAN tarafından geliştirilen KORAL Mobil Elektronik Harp Sistemi teröristlerin haberleşme ağının kesilmesini sağlıyor. Radarları kör etmek, iletişimi kesmek ve diğer bilgisayarlı sistemleri işlevinden uzaklaaşmak için geliştirildi. Yaklaşık 200 kilometrelik menzile sahip.

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TASMUS; taktik sahada, birliklerin harekât ihtiyaçlarının gerektirdiği tüm haberleşme servislerini karşılayan bir haberleşme sistemidir. TASMUS savaş alanının gerçek zamanlı resminin ve bilgilerinin tüm savaş sistemleri arasında paylaşımını sağlamak için kullanılıyor.

Yerli üretim T129 ATAK helikopterine harekat kapsamında çok ihtiyaç duyulmadı ancak keşif görevleri için zaman zaman kullanılıyor. Helikopter yaklaşık 20 km'ye kadar mesafedeki hedefleri tespit edebiliyor. Yakın hava desteği görevleri için 76 adete kadar güdümsüz roketler ve 500 adet mühimmat kapasiteli 20 mm. top ile donatılmış olan ATAK, 8 UMTAS Anti-Tank Füzesi, 16 adet CİRİT Lazer Güdümlü Füze, 8 STINGER taşıma kapasitesine sahip.

ROKETSAN'ın geliştirdiği T-122 Çok Namlulu Roketatar (ÇNRA) Sistemi atışlarıyla Resulayn ve Tel Abyad'daki teröristlere ait sığınak, barınak ve mevziler ateş altına alındı.

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ASELSAN, MKEK ve TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilen Atom 35 mm Parçacıklı Mühimmat’ı, KORKUT'a entegre edilerek kullanılmaya başlandı. Karadaki birlikleri hava saldırılarından koruyor.

Bayraktar tarafından geliştirilen 24 saat havada kalma ve 24 bin fit uçuş irtifasına sahip Bayraktar TB2 insansız hava aracı da harekatın önemli destekçilerinden birisi. Bayraktar TB2 hem elde ettiği görüntüyle hem de kendi mühimmatıyla hedeflere taarruz edebilme özelliklerine sahip.

MIZRAK-U (UMTAS), Kızılötesi Arayıcı Başlık veya Lazer Arayıcı Başlık opsiyonları ile havadan yere veya yerden yere zırhlı hedeflere karşı kullanılan 8 km menzilli atış öncesi/atış sonrası kilitlenme ile at-unut/ at-güncelle özelliğine sahip bir antitank füzesidir.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ tarafından geliştirilen Göktürk-1 uydusu birliklerimize yüksek çözünürlüklü görüntü iletiyor. Kirpi-2 araçları ise personel, silah, mühimmat ve ikmal maddelerinin emniyetle ve süratle taşınması, klasik askeri harekatın yanı sıra yüksek mayın, el yapımı patlayıcı tehdidinin olduğu teröristle mücadelede kullanılıyor.

Bu savunma sanayi teknolojilerine ek olarak Mehmetçik’in kullandığı silah, mühimmat ve ekipmanlarda ciddi oranda yerli üretim ürünler tercih ediliyor. Bunlara ek olarak Barış Pınarı harekatında yerli üretim Aselpod, MAM-L, MAM-C, KNT-76, MPT-76, MPT-55, Serçe,İzim, Mini İHA, Bora-Kasırga, Cirit, Fırat M60T Modernizasyonu, HGK, Kargu, Anka S, Serhat, BMC Vuran ve Sarp kullanılıyor.

Başta Avrupa Birliği ülkeleri olmak üzere yabancı ülkeler, harekatı durdurması için Türkiye’yi silah ambargosu ile tehdit ediyor. Türkiye ise sınır kapılarını açıp Suriyeli sığınmacıları Avrupa’ya göndeririz diyor. Savunma sanayideki yerlilik oranını göz önüne aldığımızda Türkiye, Avrupa Birliği ülkelerine göre daha büyük koza sahip.