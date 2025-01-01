Çin, otomobil çiplerinde büyük oranda dışa bağımlı: Kritik bileşende oran yüzde 1!

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Tam Boyutta Gör Son yıllarda Çin, otomotiv alanında küresel bir dev haline gelirken ülke, bu endüstrideki büyümede bayrağı taşıyor. Bununla birlikte Çin, otomotiv çiplerinde dışa bağımlılığını kırmak için tedarik zincirini güçlendirmeye çalışıyor. Ancak Çin Halk Cumhuriyeti Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı (MIIT) yetkilisine göre ülkenin otomotiv çipleri için kendi kendine yeterlilik oranı şu anda yüzde 10'un altında bulunuyor.

Kısa vadede çözüm zor

Çin, özellikle elektrikli araçlar konusunda küresel bir dev haline gelirken bu durum, otomotiv çiplerine olan talebi de artırdı. Çin, neredeyse her alanda “kendi kendine yeter” hale gelme planını uyguluyor olsa da otomotiv çipleri tarafındaki açık çok ciddi bir boyutta. Aktarılanlara göre ülke bu alandaki ihtiyacının yüzde 90’ından fazlasını ithal ederek karşılıyor.

Yetkililere göre otomotiv çiplerindeki düşük oran sadece buz dağının görünen kısmı. Zira kontrol ve hesaplama çiplerinde yerli üretim oranının yüzde 1’in bile altına düştüğü, güç ve bellek çiplerinde ise yalnızca yüzde 8 olduğu belirtiliyor. Çin, bu yıl için otomotiv çiplerinde yüzde 25 yerlilik oranına çıkmayı hedefliyor ve üreticilerden bunu istiyor. Ancak uzmanlara göre kısa vadede radikal bir değişiklik yapmak zor.

Yerli çip üretimindeki gerçekler

Tam Boyutta Gör Ancak bu istek gerçeklerle pek uyuşmuyor. Kasım ayı itibariyle Çin'de bir önceki yıla göre yüzde 37,5 artışla 11,49 milyon elektrikli araç üretildi. Ayrıca, elektrikli araçlar ülkede üretilen tüm otomobillerin yüzde 40,8'ini oluşturdu. Yine Çinli resmi kaynaklara göre içten yanmalı araçlarda ortalama 600 ila 700 çip kullanılırken elektrikli araçlarda bu sayı ortalama 1.600 çip seviyesinde. Dahası, gelişmiş özellikler donatılmış akıllı araçlarda bu sayı 3.000’e kadar çıkıyor.

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Artan elektrikli araç üretimi ve haliyle artan yarı iletken ihtiyacı Çin’in hem kapasitesini zorluyor hem de araç başına yarı iletken maliyetini artırıyor. Elektrikli araçlardaki çiplerin artık neredeyse son teknoloji ürünler haline gelmesi de Çin’i zorluyor. Zira ülkedeki üreticiler ABD’nin kısıtlamaları nedeniyle olgun üretim süreçlerine hapsolmuş durumda.

Öte yandan Çin’in otomotiv çipi pazarında halen Infineon, NXP, STMicroelectronics, Texas Instruments ve Renesas gibi küresel devler hakim durumda. Özellikle akıllı sürüş kontrolör çipleri gibi ileri teknoloji segmentlerinde Nvidia ve Tesla gibi oyuncular, Çin pazarında en büyük paylara sahip. Bununla birlikte, Nio ve Xpeng gibi şirketler, kendi akıllı sürüş çiplerini geliştirme çabalarını hızlandırıyor. Her iki şirket de bu yıl kendi çiplerinin tasarım sürecini başarıyla tamamladığını duyurdu.

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Çin, otomobil çiplerinde büyük oranda dışa bağımlı