Çin, otomobil çiplerinde büyük oranda dışa bağımlı: Kritik bileşende oran yüzde 1!

Kısa vadede çözüm zor
Çin, özellikle elektrikli araçlar konusunda küresel bir dev haline gelirken bu durum, otomotiv çiplerine olan talebi de artırdı. Çin, neredeyse her alanda “kendi kendine yeter” hale gelme planını uyguluyor olsa da otomotiv çipleri tarafındaki açık çok ciddi bir boyutta. Aktarılanlara göre ülke bu alandaki ihtiyacının yüzde 90’ından fazlasını ithal ederek karşılıyor.
Yetkililere göre otomotiv çiplerindeki düşük oran sadece buz dağının görünen kısmı. Zira kontrol ve hesaplama çiplerinde yerli üretim oranının yüzde 1’in bile altına düştüğü, güç ve bellek çiplerinde ise yalnızca yüzde 8 olduğu belirtiliyor. Çin, bu yıl için otomotiv çiplerinde yüzde 25 yerlilik oranına çıkmayı hedefliyor ve üreticilerden bunu istiyor. Ancak uzmanlara göre kısa vadede radikal bir değişiklik yapmak zor.
Yerli çip üretimindeki gerçekler
Artan elektrikli araç üretimi ve haliyle artan yarı iletken ihtiyacı Çin’in hem kapasitesini zorluyor hem de araç başına yarı iletken maliyetini artırıyor. Elektrikli araçlardaki çiplerin artık neredeyse son teknoloji ürünler haline gelmesi de Çin’i zorluyor. Zira ülkedeki üreticiler ABD’nin kısıtlamaları nedeniyle olgun üretim süreçlerine hapsolmuş durumda.
Öte yandan Çin’in otomotiv çipi pazarında halen Infineon, NXP, STMicroelectronics, Texas Instruments ve Renesas gibi küresel devler hakim durumda. Özellikle akıllı sürüş kontrolör çipleri gibi ileri teknoloji segmentlerinde Nvidia ve Tesla gibi oyuncular, Çin pazarında en büyük paylara sahip. Bununla birlikte, Nio ve Xpeng gibi şirketler, kendi akıllı sürüş çiplerini geliştirme çabalarını hızlandırıyor. Her iki şirket de bu yıl kendi çiplerinin tasarım sürecini başarıyla tamamladığını duyurdu.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz: