Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Çin, otomobil çiplerinde büyük oranda dışa bağımlı: Kritik bileşende oran yüzde 1!

    Çin Halk Cumhuriyeti Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı yetkilisine göre ülkenin otomotiv çipleri için kendi kendine yeterlilik oranı şu anda yüzde 10'un altında.
    Çin, otomobil çiplerinde büyük oranda dışa bağımlı Tam Boyutta Gör
    Son yıllarda Çin, otomotiv alanında küresel bir dev haline gelirken ülke, bu endüstrideki büyümede bayrağı taşıyor. Bununla birlikte Çin, otomotiv çiplerinde dışa bağımlılığını kırmak için tedarik zincirini güçlendirmeye çalışıyor. Ancak Çin Halk Cumhuriyeti Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı (MIIT) yetkilisine göre ülkenin otomotiv çipleri için kendi kendine yeterlilik oranı şu anda yüzde 10'un altında bulunuyor.

    Kısa vadede çözüm zor

    Çin, özellikle elektrikli araçlar konusunda küresel bir dev haline gelirken bu durum, otomotiv çiplerine olan talebi de artırdı. Çin, neredeyse her alanda “kendi kendine yeter” hale gelme planını uyguluyor olsa da otomotiv çipleri tarafındaki açık çok ciddi bir boyutta. Aktarılanlara göre ülke bu alandaki ihtiyacının yüzde 90’ından fazlasını ithal ederek karşılıyor.

    Yetkililere göre otomotiv çiplerindeki düşük oran sadece buz dağının görünen kısmı. Zira kontrol ve hesaplama çiplerinde yerli üretim oranının yüzde 1’in bile altına düştüğü, güç ve bellek çiplerinde ise yalnızca yüzde 8 olduğu belirtiliyor. Çin, bu yıl için otomotiv çiplerinde yüzde 25 yerlilik oranına çıkmayı hedefliyor ve üreticilerden bunu istiyor. Ancak uzmanlara göre kısa vadede radikal bir değişiklik yapmak zor.

    Yerli çip üretimindeki gerçekler

    Çin, otomobil çiplerinde büyük oranda dışa bağımlı Tam Boyutta Gör
    Ancak bu istek gerçeklerle pek uyuşmuyor. Kasım ayı itibariyle Çin'de bir önceki yıla göre yüzde 37,5 artışla 11,49 milyon elektrikli araç üretildi. Ayrıca, elektrikli araçlar ülkede üretilen tüm otomobillerin yüzde 40,8'ini oluşturdu. Yine Çinli resmi kaynaklara göre içten yanmalı araçlarda ortalama 600 ila 700 çip kullanılırken elektrikli araçlarda bu sayı ortalama 1.600 çip seviyesinde. Dahası, gelişmiş özellikler donatılmış akıllı araçlarda bu sayı 3.000’e kadar çıkıyor.

    Artan elektrikli araç üretimi ve haliyle artan yarı iletken ihtiyacı Çin’in hem kapasitesini zorluyor hem de araç başına yarı iletken maliyetini artırıyor. Elektrikli araçlardaki çiplerin artık neredeyse son teknoloji ürünler haline gelmesi de Çin’i zorluyor. Zira ülkedeki üreticiler ABD’nin kısıtlamaları nedeniyle olgun üretim süreçlerine hapsolmuş durumda.

    Öte yandan Çin’in otomotiv çipi pazarında halen Infineon, NXP, STMicroelectronics, Texas Instruments ve Renesas gibi küresel devler hakim durumda. Özellikle akıllı sürüş kontrolör çipleri gibi ileri teknoloji segmentlerinde Nvidia ve Tesla gibi oyuncular, Çin pazarında en büyük paylara sahip. Bununla birlikte, Nio ve Xpeng gibi şirketler, kendi akıllı sürüş çiplerini geliştirme çabalarını hızlandırıyor. Her iki şirket de bu yıl kendi çiplerinin tasarım sürecini başarıyla tamamladığını duyurdu.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    HÜRKUŞ 2 gökyüzü ile buluştu

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    hitler"in konuşması almanca sözleri kapadokya yol opel corsa 1.2 lastik basıncı kaç olmalı mpeg nr nedir avret yerindeki kıllar gusle engel mi

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy S24 Fe
    Samsung Galaxy S24 Fe
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Laptoplar
    ACER ASPIRE 3
    ACER ASPIRE 3
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız