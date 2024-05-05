Artan metal fiyatları elektronik ürünlere zam olarak yansıyabilir

Tam Boyutta Gör Değerli metaller de dahil olmak üzere metal fiyatları son beş yılda keskin bir artış gösterdi. Bakır önemli ölçüde arttı: 2020'de tonu 5.000 dolardı, şimdi ise 8.300 dolar. Digitimes'ın haberine göre, bu nedenle birkaç Çinli yarı iletken şirketi fiyat artışları bildirdi. Bu durum, öngörülebilir gelecekte çok daha fazla elektronik üreticisini etkileyebilir.

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Aralarında batarya devre koruması üreticisi ICM ve mikroçip tasarlayan, paketleyen ve test eden Yaxin Microelectronics'in de bulunduğu bazı şirketler, müşterilerine yazılı olarak fiyatları yüzde 10-20 oranında arttırdıklarını bildirdiler. Bu şirketlerin çoğu, bu önlemin gerekçesi olarak, değerli metaller de dahil olmak üzere metal fiyatlarındaki sürekli artışı gösteriyor.

Metal fiyatları artmaya devam edecek

Fiyat artışları HaloChip, Chiplink, TG-Star Electronics Technology, Sanliansheng ve Kangqiang Electronics tarafından da duyuruldu. Adı geçen şirketler günümüzün akıllı telefonlarının, bilgisayarlarının ve diğer elektronik ürünlerinin çoğunda kullanılan önemli bileşenleri tedarik ediyorlar.

Tam Boyutta Gör Bu yarı iletken üreticilerinin merkezi Çin'de bulunuyor ancak ürünlerini dünyanın dört bir yanındaki şirketlere tedarik ediyorlar. Örneğin Smart Chiplink'in müşterileri arasında Broadcom, Texas Instruments, Intel/Altera ve Analog Devices bulunuyor. Bu da fiyat artışlarının son ürünlere ulaşacağı ve nihayetinde tüketicileri etkileyeceği anlamına geliyor. Sonuç olarak önümüzdeki dönemde çip içeren her şey daha pahalı hale gelecek.

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