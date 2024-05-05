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    Anlık Bildirim

    Artan metal fiyatları elektronik ürünlere zam olarak yansıyabilir

    Birçok Çinli yarı iletken firması müşterilerine altın ve bakır gibi değerli metallerin artan maliyetleri nedeniyle fiyatları yükselttiklerini söyledi.           
    Artan metal fiyatları elektronik ürünlere zam olarak yansıyabilir Tam Boyutta Gör
    Değerli metaller de dahil olmak üzere metal fiyatları son beş yılda keskin bir artış gösterdi. Bakır önemli ölçüde arttı: 2020'de tonu 5.000 dolardı, şimdi ise 8.300 dolar. Digitimes'ın haberine göre, bu nedenle birkaç Çinli yarı iletken şirketi fiyat artışları bildirdi. Bu durum, öngörülebilir gelecekte çok daha fazla elektronik üreticisini etkileyebilir.

    Aralarında batarya devre koruması üreticisi ICM ve mikroçip tasarlayan, paketleyen ve test eden Yaxin Microelectronics'in de bulunduğu bazı şirketler, müşterilerine yazılı olarak fiyatları yüzde 10-20 oranında arttırdıklarını bildirdiler. Bu şirketlerin çoğu, bu önlemin gerekçesi olarak, değerli metaller de dahil olmak üzere metal fiyatlarındaki sürekli artışı gösteriyor.

    Metal fiyatları artmaya devam edecek

    Fiyat artışları HaloChip, Chiplink, TG-Star Electronics Technology, Sanliansheng ve Kangqiang Electronics tarafından da duyuruldu. Adı geçen şirketler günümüzün akıllı telefonlarının, bilgisayarlarının ve diğer elektronik ürünlerinin çoğunda kullanılan önemli bileşenleri tedarik ediyorlar.

    Artan metal fiyatları elektronik ürünlere zam olarak yansıyabilir Tam Boyutta Gör
    Bu yarı iletken üreticilerinin merkezi Çin'de bulunuyor ancak ürünlerini dünyanın dört bir yanındaki şirketlere tedarik ediyorlar. Örneğin Smart Chiplink'in müşterileri arasında Broadcom, Texas Instruments, Intel/Altera ve Analog Devices bulunuyor. Bu da fiyat artışlarının son ürünlere ulaşacağı ve nihayetinde tüketicileri etkileyeceği anlamına geliyor. Sonuç olarak önümüzdeki dönemde çip içeren her şey daha pahalı hale gelecek.
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 2 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 4 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 6 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 6 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 6 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 7 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 8 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 8 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 8 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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