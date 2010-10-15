Bosch'un Yeni Güneş Enerjili Bisikleti Ortaya Çıktı

Otomobil teknolojileri bölümündeki haberlerimizi takip edenler, günümüzde alternatif güç üreten sistemlerin ne kadar önemli bir konuma geldiğini ve özellikle bu konuda otomotiv sektöründeki gelişmeleri farketmişlerdir.Teknoloji ve gelişimin lider şirketlerinden Bosch da haliyle bu konu üzerine çalışmalarını sürdürüyor. Fakat Bosch'un projesi biraz daha farklı: Enerjisini güneşten alan elektrik motorlu bir bisiklet.

Bosch'un bu yeni bisikleti, bisiklet kullanmayı çok daha rahat hale getirecek. Resimlerini gördüğünüz teknoloji harikası, Bosch Solar Energy şirketinin yüksek performanslı solar modüllerine sahip. Bu modüller bisikletin sahip olduğu lityum-iyon bataryayı dolduruyor ve batarya da elektrik motorunu besliyor. Elektrik motoru ise özellikle yokuşlarda devreye girip çok daha kolay bir sürüş sağlamakta görev alıyor. Bataryaları tam doluyken 80 kilometreye kadar yol alabilen bisikletin elektrik motoru, hız 25 kilometre/saatten fazlaysa devreye girmiyor. 8 amper-saat kapasiteli lityum-iyon bataryalar tamamen dolmak için sadece 2,5 saatlik güneş enerjisine ihtiyaç duyuyor. En önemli gelişme ise Bosch'un yüksek teknolojili solar modülleri sayesinde çok güneş almayan bölgelerde bile bataryalar dolabiliyor.