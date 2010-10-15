Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Bosch'un Yeni Güneş Enerjili Bisikleti Ortaya Çıktı

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
8,8b
1
22
Otomobil Teknolojileri
Duratorq
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Bosch'un Yeni Güneş Enerjili Bisikleti Ortaya Çıktı
Tam Boyutta Gör

Otomobil teknolojileri bölümündeki haberlerimizi takip edenler, günümüzde alternatif güç üreten sistemlerin ne kadar önemli bir konuma geldiğini ve özellikle bu konuda otomotiv sektöründeki gelişmeleri farketmişlerdir.Teknoloji ve gelişimin lider şirketlerinden Bosch da haliyle bu konu üzerine çalışmalarını sürdürüyor. Fakat Bosch'un projesi biraz daha farklı: Enerjisini güneşten alan elektrik motorlu bir bisiklet.

Bosch'un bu yeni bisikleti, bisiklet kullanmayı çok daha rahat hale getirecek. Resimlerini gördüğünüz teknoloji harikası, Bosch Solar Energy şirketinin yüksek performanslı solar modüllerine sahip. Bu modüller bisikletin sahip olduğu lityum-iyon bataryayı dolduruyor ve batarya da elektrik motorunu besliyor. Elektrik motoru ise özellikle yokuşlarda devreye girip çok daha kolay bir sürüş sağlamakta görev alıyor. Bataryaları tam doluyken 80 kilometreye kadar yol alabilen bisikletin elektrik motoru, hız 25 kilometre/saatten fazlaysa devreye girmiyor. 8 amper-saat kapasiteli lityum-iyon bataryalar tamamen dolmak için sadece 2,5 saatlik güneş enerjisine ihtiyaç duyuyor. En önemli gelişme ise Bosch'un yüksek teknolojili solar modülleri sayesinde çok güneş almayan bölgelerde bile bataryalar dolabiliyor.

Bosch'un Yeni Güneş Enerjili Bisikleti Ortaya Çıktı
Tam Boyutta Gör

Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
akinciyiz 8 yıl
Bosch'u sadece beyaz eşya da bilirdik goztepeboschservisim.com/... göztepe bosch servisiyiz bu haber güzel.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
bortecinenumu 9 yıl
Abi ben bisikleti bi güneşleteyim :)
Pardon şarj edeyim!
Lastik mi dayanır güneş altında boya mı?
sonra seleye sıcak sıcak otur bu mudur teknoliji arkadaşlar :S
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
northernlights 9 yıl

bortecinenumu

Abi ben bisikleti bi güneşleteyim :)

Pardon şarj edeyim!

Lastik mi dayanır güneş altında boya mı?

sonra seleye sıcak sıcak otur bu mudur teknoliji arkadaşlar :S



Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Bukalemun 9 yıl
yaşlı - sakat - KURYE - DAĞITICI için iyi bir gelişme zaten bu bir atılım teknolojisi ilerde yaygınlaşır ama BAKIN BİSİKLET için bile yaptık diyorlar.
bir KARAVAN da halen hatta YATLARDA falan neden yok ?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sotoxs 9 yıl
üst kısmı ilk üretilen bisikletlere benzemiş
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
MxFxOx 9 yıl
bu bisikletle daha uzun yolculuklar göze alınabilir.herkes bisiklete spor amaçlı binecek diye birşey yok bisikletle işine giden insan sayısı daha fazla
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
devrimdoga 9 yıl
harika bir haber :D ama biz gençler için sadece bir hobi gibi olabilit.Çünkü zaten bisikletle az enerji harcayarak çok gidiyoruz motora ne gerek vardı? Ha yaşlı olur yada bir sorunu olur o zaman işe yarayabilir
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Grader 9 yıl
Anladığım kadarıyla tamamen değil, zorlandığınızda devereye giriyor. Çin malı akülü bisikletler gibi değil. Ayrıca bunu alırsam bedavaya istediğim kadar gezerim. Hem de çok yorulmam. Düşünce güzel. 1 kişi arabayla trafiği kalabalıklaştırıyor. 5-6 km yola arabayla gidiyoruz. Ancak fiyatı ne olacak oraı önemli. Tutupta buna şimdi 15 bin lira isterlerse ki isterler hiç anlamı yok.

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


Bende bu var şimdilik yetiyor. Ulaşım amaçlı kullanıyorum. Yaklaşık 12 km'ye kadar olan yerlere bisikletle gidiyorum.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mehmednaim 9 yıl
Bisikleti sizin gibi spor yapanlar için değil de ulaşımda kullananlar için geliştirilmiş anlaşılan.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
gunescan 9 yıl
Pek kullanışlı gelmedi bana.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
onr4249 9 yıl
Ben saatte 25-30 km yol gidebiliyorum bisikletimle.

50 kmde 2.5-3 litre sıvı tüketiyorum.(genelde su ve soda)Daha detaylı bilgleri bisiklet bölümüne yazmıştım.

Bir gün içinde 114.9 km yol yapabiliyorum.Buna iki saatlik yüzme de dahil.


stradivardi>>>>Çamurluk ağırlık yapıyor çok zorunda olmadıkça gerek yok.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
stradivardi 9 yıl
ergonomik değil özellikle orta kısım ayrıca çamurluksuz bisiklet mi olur yahu avrupada çamur yada su yok mu yoksa yollarda
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
anilxx92 9 yıl
Bu haberleri gördükçe şimdiye kadar nerdeydeniz diyesim geliyor.
Özellikle son 1 senedir her markadan alternatif enerjiler ile ilgili bir haber çıkıyor.
Neyse artarak devam eder umarım.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Mk4Ever. 9 yıl
kaç yapıyor ve kaç km gidiyor.Önemli olan bunlar fakat 2.5 saatte dolması gerçekten çok iyi.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
GoldPunch +82 Bay Robot +72 Mutlak.Sıfır +70 sepulturgay +67 frostburn +43 WB +38 deoks +32 unknownartist +31 Askaparta +30 Johan Elmander +28
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
8793 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Otomobil Teknolojileri, bisiklet ve
2 etiket daha elektrikli bisiklet bosch
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 9 yıl MSI GTX460 Cyclone video inceleme 9 yıl Sony'nin IFA'da sergilediklerini Genel Müdürü Mohsen Noohi anlatıyor 9 yıl Nokia X6 Video İnceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
[Beşiktaş 2019/2020 Sezonu] Genel Tartışma
DH Forum
City of Brass Epic Games Store'da Ücretsiz
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Türkçe Altyazı Seçeneğiyle
Bölüm Sonu Canavarı
Dying Light 2'nin Yayıncılığını Square
Bölüm Sonu Canavarı
Dizel Partikül Filtresi (Dpf) iptali
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim