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    Bose QuietComfort II kulaklık AirPods’a rakip oluyor

    Bose QuietComfort II tam kablosuz kulaklık modeli kullanıcıya göre ses şiddetini ve hatta aktif gürültü engellemeyi ayarlayan özel bir algılama teknolojisi ile geliyor. 
    Oy Ver

    Bose QuietComfort II
    Tam Boyutta Gör

    Apple’ın yeni AirPods Pro 2 kulaklığını tanıttığı etkinlik esnasında rakip Bose de boş durmadı. Bose QuietComfort II nispeten daha küçük boyutlar, daha iyi gürültü engelleme ve kişiselleştirilebilir ses ile geliyor.

    Bose QuietComfort II özellikleri ve fiyatı

    Bose QuietComfort II tam kablosuz kulaklık modeli öncekine göre hem daha hafif hem daha küçük. Sap kısmı daha kalın ve alıştığımız tasarımın biraz dışına çıkıyor. Kutu içinden çıkan Fit Kit kulağınıza en uygun ucu bulmanızı sağlıyor.

    Kulaklık takıldığı zaman özel bir ses gönderiyor ve kulağın yapısını algılıyor. Akuistiği de buna göre ayarlıyor. Aktif gürültü engelleme de bu şekilde optimize edildiği için daha verimli çalışıyor. ActiveSense özelliği ise en optimize şekilde dış sesleri içeri alıyor.

    Her parçada 4 mikrofon görüşme esnasında da kristal berraklığında kalite sunuyor. Tek şarj ile 6 saate kadar kullanım süresi sunan kulaklık kutusu ile 18 saat daha kazanıyor. Bluetooth 5.3 teknolojisi ile gecikmeler de en aza indiriliyor. Bose QuietComfort II modeli 299$ fiyat etiketi ile satılacak.

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    Siper hedefi 12'den vurdu

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    serdarzero 6 saat önce

    Abone sayısı doğru mudur acaba

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    Tony Ferguson 1 gün önce

    içerik cok iyi teşekkürler

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    Whisper 1 gün önce

    @gokhanw10 her gönderiye aynı yorumu yapma hocam...

    G
    gokhanw10 4 gün önce

    Çok güzel ve uzman bir içerik olmuş teşekkürler

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