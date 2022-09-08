Bose QuietComfort II kulaklık AirPods’a rakip oluyor

Apple’ın yeni AirPods Pro 2 kulaklığını tanıttığı etkinlik esnasında rakip Bose de boş durmadı. Bose QuietComfort II nispeten daha küçük boyutlar, daha iyi gürültü engelleme ve kişiselleştirilebilir ses ile geliyor.
Bose QuietComfort II özellikleri ve fiyatı
Bose QuietComfort II tam kablosuz kulaklık modeli öncekine göre hem daha hafif hem daha küçük. Sap kısmı daha kalın ve alıştığımız tasarımın biraz dışına çıkıyor. Kutu içinden çıkan Fit Kit kulağınıza en uygun ucu bulmanızı sağlıyor.
Kulaklık takıldığı zaman özel bir ses gönderiyor ve kulağın yapısını algılıyor. Akuistiği de buna göre ayarlıyor. Aktif gürültü engelleme de bu şekilde optimize edildiği için daha verimli çalışıyor. ActiveSense özelliği ise en optimize şekilde dış sesleri içeri alıyor.
Her parçada 4 mikrofon görüşme esnasında da kristal berraklığında kalite sunuyor. Tek şarj ile 6 saate kadar kullanım süresi sunan kulaklık kutusu ile 18 saat daha kazanıyor. Bluetooth 5.3 teknolojisi ile gecikmeler de en aza indiriliyor. Bose QuietComfort II modeli 299$ fiyat etiketi ile satılacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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içerik cok iyi teşekkürler
@gokhanw10 her gönderiye aynı yorumu yapma hocam...
Çok güzel ve uzman bir içerik olmuş teşekkürler