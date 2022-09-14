Bose QuietComfort SE sessiz sedasız tanıtıldı

Geçtiğimiz yıl iddialı özelliklere sahip QuietComfort 45 kulak üstü kulaklık modelini tanıtan Bose bu yıl ise QuietComfort SE modelini duyurdu. Ne var ki eskiye göre bir değişim yaşanmamış.

Bose QuietComfort SE özellikleri ve fiyatı

Bose QuietComfort SE kablosuz kulaklık 45 modelinin elden geçirilmiş hali olarak görünüyor. 40mm sürücüler daha güçlü bass üretirken TriPort akustik ve Active EQ ekolayzır ile ses kalitesini arttırıyor.

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Ustaca gizlenmiş mikrofonlar gelişmiş bir aktif gürültü engelleme sunarken istendiği takdirde dış sesleri de içeri alabiliyor. Görüşmelerde de berrak bir kalite sağlanıyor. Kontroller ise fiziksel tuşlar üzerinden sağlanıyor.

Kulaklık tek şarj ile 24 saate kadar kullanılabiliyor. 15 dakikalık şarj ile 3 saat süre elde edebiliyor. Tam şarj olması ise 2.5 saati buluyor. Bose QuietComfort SE için 330$ fiyat etiketi belirlenmiş ancak orijinal modeli daha ucuza bulmak mümkün.

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Bose QuietComfort SE tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı