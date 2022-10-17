Boston Dynamics’in robotlarının dans videosu hem heyecan verici hem de korkutucu

Tam Boyutta Gör Yaklaşık iki yıl önce Hyundai tarafından 921 milyon dolara satın alınan Boston Dynamics’e geçtiğimiz yıl firma tarafından 400 milyon dolarlık ek yatırım da yapılmıştı. Böylece Boston Dynamics, üretmiş olduğu Spot ve Atlas gibi robotların gelişimini daha da hızlandırdı. Son yayınladıkları video ise hem eğlenceli hem de bir yandan ürpertici.

Boston Dynamics ve diğerleri: Robotlar silahlandırılmayacak 1 hf. önce eklendi

Hyundai çatısı altında varlığını sürdüren Boston Dynamics, kısa bir süre önce yayınladığı YouTube videosunda gelişmiş insansı robot Atlas ve robot köpek Spot’a yer verdi. Bu videoda ise koreografi şeklinde ağırlıklı olarak Spot’un dans ettiği görülüyor. Videodan gördüğümüz kadarıyla robotların hareketleri son derece pürüzsüz hale gelmiş durumda. Özellikle Atlas’ın hareketleri oldukça insansı hale getirilmiş.

Spot ülkemizde kullanılıyor

Boston Dynamics halihazırda Spot robotunu çeşitli lojistik firmalarının kullanımına sürmüş durumda. Hatta ülkemizin önde gelen firmalarından Tüpraş, üretim sahalarındaki dijitalleşme ve robotik teknolojilerini daha çok kullanmak için Boston Dynamics’in Spot robotunu bünyesine katmıştı. Spot’un Tüpraş’taki görevi ise periyodik kontroller yapmak ve riskli iş alanlarında boy göstermek. Ayrıca Spot, analog sayaç, seviye göstergeleri, valf açıklığı ve çeşitli emniyet kontrollerini de gerçekleştirebiliyor.

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