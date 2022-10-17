Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Boston Dynamics’in robotlarının dans videosu hem heyecan verici hem de korkutucu

    Robotik teknolojileri arasında öncü firmalardan olan Boston Dynamics, üretmiş olduğu insansı robot Atlas ve robot köpek Spot’un ilgi çekici dans videosuyla karşımıza çıkıyor.
    1
    Boston Dynamics robotları Spot ve Atlas artık dans ediyor Tam Boyutta Gör
    Yaklaşık iki yıl önce Hyundai tarafından 921 milyon dolara satın alınan Boston Dynamics’e geçtiğimiz yıl firma tarafından 400 milyon dolarlık ek yatırım da yapılmıştı. Böylece Boston Dynamics, üretmiş olduğu Spot ve Atlas gibi robotların gelişimini daha da hızlandırdı. Son yayınladıkları video ise hem eğlenceli hem de bir yandan ürpertici.

    Hyundai çatısı altında varlığını sürdüren Boston Dynamics, kısa bir süre önce yayınladığı YouTube videosunda gelişmiş insansı robot Atlas ve robot köpek Spot’a yer verdi. Bu videoda ise koreografi şeklinde ağırlıklı olarak Spot’un dans ettiği görülüyor. Videodan gördüğümüz kadarıyla robotların hareketleri son derece pürüzsüz hale gelmiş durumda. Özellikle Atlas’ın hareketleri oldukça insansı hale getirilmiş.

    Spot ülkemizde kullanılıyor

    Boston Dynamics halihazırda Spot robotunu çeşitli lojistik firmalarının kullanımına sürmüş durumda. Hatta ülkemizin önde gelen firmalarından Tüpraş, üretim sahalarındaki dijitalleşme ve robotik teknolojilerini daha çok kullanmak için Boston Dynamics’in Spot robotunu bünyesine katmıştı. Spot’un Tüpraş’taki görevi ise periyodik kontroller yapmak ve riskli iş alanlarında boy göstermek. Ayrıca Spot, analog sayaç, seviye göstergeleri, valf açıklığı ve çeşitli emniyet kontrollerini de gerçekleştirebiliyor.

     

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Windows Not Defteri'nde Doom

    R
    rayonrx 2 gün önce

    https://www.btcminer.gold/20944719 BTCMiner, Bedava ve yatırımsız BTC

    Profil resmi
    slamdunk393 3 gün önce

    şu araba için ölmeye hazırım

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    2000-3000 TL Arası Telefonlar
    Realme C11 2021
    Realme C11 2021
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Laptoplar
    Dell Vostro 3500 FB115F82N01
    Dell Vostro 3500 FB115F82N01
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    SYSTEM-1660 SUPER
    SYSTEM-1660 SUPER
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız