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    Savunma Sanayi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Bozdoğan Füzesi ilk güdümlü atış testini başarıyla tamamladı

    Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Görüş İçi Hava-Hava Füzesi Bozdoğan'ın yerden yapılan ilk atış testlerini tamamladığını duyurdu. 2020'de yapılacak testlerin ardından TSK envanterine girecek
    4 sa.
    1,9b
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    Savunma Sanayi
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Bozdoğan Füzesi ilk güdümlü atış testini başarıyla tamamladı
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    Tübitak-Sage tarafından geliştirilen Görüş İçi Hava-Hava Füzesi Bozdoğan’ın ilk güdümlü atış testleri başarıyla gerçekleştirildi. Bozdoğan’ın yerden yapılan atışta hedef uçağı vurduğu anları Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank paylaştı.

    Bozdoğan, Göktuğ projesi kapsamında geliştirilen yüksek performanslı hava-hava füze sistemlerinden bir tanesi. Orta-uzun menzilli bir füze olan Bozdoğan, görüntülemeli kızıl ötesi arayıcı başlığa sahip olmasının yanı sıra gelişmiş karşı-karşı tedbir yetenekleri ve her açıdan atış yeteneğiyle öne çıkıyor. Bozdoğan’ın Türk Hava Kuvvetleri tarafından kullanılan AIM-120 AMRAAM’ların yerini alması bekleniyor.

    2013 yılından beri üzerinde çalışılan Bozdoğan, uçaktan test atışlarının da tamamlanmasının ardından TSK envanterine girecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dünyada sadece 9 ülke tarafından üretildiğini söylediği havadan havaya füzemiz milli muharip uçağımıza ve F-16 savaş uçaklarımıza monte edilecek. Bozdoğan Füzesi’nin 2020 yılında yapılacak testlerin ardından TSK envanterine gireceği açıklandı.



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    Abraxx 4 sa. en beğenilen
    Ne demek 100% yerli değilciler gelmeden diyeyim, iyi iş emekleyerek koşmaya başlayacağız umarım. Türk Ordusu en iyisine layık.
    Yanıtla +13
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    osmangeris 4 sa.
    Maşallah. Bu teknolojiler inşallah halkın kullandığı teknolojiyede iner.
    Yanıtla +9
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    Fevkelade1i 4 sa.
    Hayret, her otu çiçeği karalayanlar gelmemiş henüz
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    Rkx 4 dk.
    Başarılar.Emeği geçen kim varsa ellerine sağlık.
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    vs-fb 2 sa.
    Yüksek teknoloji, yani uzay ve askeri teknolojiler geliştirilerek insan hayatına dokunan bir hale gelmedikçe gerçek anlamını bulamaz. Tabiki askeri teknolojiler için ülkemizde, her konuda gurur duyarız ama bir adım daha öteye gitmeli. Misal 80 li yıllarda F16 montajlamaya başladık. Ama bunu sivil havacılığa yansitamadık.Yoksa K.Koreden ne fark olacak. Adamlar roket teknolojisinde bir çok ülkeden ileride. Ama halkı ne durumda.
    Yanıtla +1
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    cengiz7 3 sa.
    İşiniz gücünüz boş iş forumdaki arkadaşlar. Sürekli ""%100 yerli değilciler gelmeden"" demek zorunda mısınız?
    Yanıtla +6
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    viper 3 sa.
    Görüs ici ve kızıl ötesi dendigine göre AIM-120'nin degil, AIM-9 Sidewinder'in yerini almasi daha muhtemeldir.
    AIM-120 modeline göre 55-175 km menzile sahip uzun menzilli radar güdümlü bir rokettir.
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    Feint-TR 1 sa. viper
    Editör yanlış yazmış. Bozdoğan Aktif arayıcılı, BVR füzesi, 65 km menzili var AIM-120C muadili. Gökdoğan IR, 25 km menzil AIM-9 muadili.
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    kucukyenici 3 sa.
    İnsanoğlu kuş misali. Neredeeen nereyeee!



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    Yanıtla +3
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    handali 4 sa. osmangeris
    Bakkala füze mi atıcan napıcan. (şaka)
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    Fevkelade1i 4 sa.
    Hayret, her otu çiçeği karalayanlar gelmemiş henüz
    Yanıtla +8
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    Fevkelade1i 4 sa.
    Hayret, her otu çiçeği karalayanlar gelmemiş henüz
    Yanıtla +2
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    Abraxx 4 sa. en beğenilen
    Ne demek 100% yerli değilciler gelmeden diyeyim, iyi iş emekleyerek koşmaya başlayacağız umarım. Türk Ordusu en iyisine layık.
    Yanıtla +13
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    İl teber 4 sa.
    Yer-Hava testleri bitmiş
    Hava-hava testleri nispeten daha zor.
    O da tamamlandığı an Türkiye Dünya'da ilk 5 e girer herhalde hava-hava füzesi yapan ülke olarak.
    1 Yanıt Yanıtla +3
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    Feint-TR 2 sa. İl teber
    ABD
    Rusya
    Çin
    Fransa (Magic, MICA)
    İngiltere (ASRAAM, Meteor)
    Almanya (IRIS-T, Meteor)
    Japonya (AAM-4/5)
    Brezilya (MAA-1)
    Hindistan (Astra, K-100)
    İsrail (Python, Derby)
    Güney Afrika (Darter, Kukri)
    Tayvan (Sky Sword)


    Aynen kesin girer. alçaktan uçalım biraz.
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    Türkiye Gündemi, yerli füze sistemleri ve
    7 etiket daha bozdoğan gökdoğan bozdoğan atış testi hava-hava füzesi Savunma Sanayi Bilim ve Teknoloji Barış Cankı
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