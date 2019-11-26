Bozdoğan Füzesi ilk güdümlü atış testini başarıyla tamamladı

Tübitak-Sage tarafından geliştirilen Görüş İçi Hava-Hava Füzesi Bozdoğan’ın ilk güdümlü atış testleri başarıyla gerçekleştirildi. Bozdoğan’ın yerden yapılan atışta hedef uçağı vurduğu anları Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank paylaştı.
Bozdoğan, Göktuğ projesi kapsamında geliştirilen yüksek performanslı hava-hava füze sistemlerinden bir tanesi. Orta-uzun menzilli bir füze olan Bozdoğan, görüntülemeli kızıl ötesi arayıcı başlığa sahip olmasının yanı sıra gelişmiş karşı-karşı tedbir yetenekleri ve her açıdan atış yeteneğiyle öne çıkıyor. Bozdoğan’ın Türk Hava Kuvvetleri tarafından kullanılan AIM-120 AMRAAM’ların yerini alması bekleniyor.
2013 yılından beri üzerinde çalışılan Bozdoğan, uçaktan test atışlarının da tamamlanmasının ardından TSK envanterine girecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dünyada sadece 9 ülke tarafından üretildiğini söylediği havadan havaya füzemiz milli muharip uçağımıza ve F-16 savaş uçaklarımıza monte edilecek. Bozdoğan Füzesi’nin 2020 yılında yapılacak testlerin ardından TSK envanterine gireceği açıklandı.
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AIM-120 modeline göre 55-175 km menzile sahip uzun menzilli radar güdümlü bir rokettir.
Hava-hava testleri nispeten daha zor.
O da tamamlandığı an Türkiye Dünya'da ilk 5 e girer herhalde hava-hava füzesi yapan ülke olarak.
Rusya
Çin
Fransa (Magic, MICA)
İngiltere (ASRAAM, Meteor)
Almanya (IRIS-T, Meteor)
Japonya (AAM-4/5)
Brezilya (MAA-1)
Hindistan (Astra, K-100)
İsrail (Python, Derby)
Güney Afrika (Darter, Kukri)
Tayvan (Sky Sword)
Aynen kesin girer. alçaktan uçalım biraz.
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