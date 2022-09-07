Brezilya şarj cihazsız iPhone satışını yasakladı: Çevre dostu olduğunun kanıtı yok

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Apple, Salı günü yaptığı açıklamada, şarj cihazsız iPhone satışını yasaklayan Brezilya kararına itiraz edeceğini duyurdu. Şirket, tüketicilere eksik ürün sunduğu yönündeki iddiaları reddediyor.

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Daha önce Brezilya Adalet Bakanlığı, Apple'a 2,38 milyon dolar ceza kesmiş ve şirkete iPhone 12 ve daha yeni modellerin satışını iptal etmesinin yanı sıra şarj cihazıyla birlikte gelmeyen tüm iPhone modellerinin satışını askıya almasını emretmişti.

Mahkeme "çevre dostu" argümanını reddetti

Yetkililer, Apple'ın uygulamanın amacının karbon emisyonlarını azaltmak olduğu yönündeki argümanını reddederek, şarj cihazı olmadan akıllı telefon satmanın çevreyi koruduğuna dair bir kanıt olmadığını söylediler. Apple, Brezilya'nın tüketici koruma kurumu Senacon ile "endişelerini gidermek" için çalışmaya devam edeceğini söylerken, karara itiraz edeceğini de belirtti.

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Apple açısından bu tatsız karar, şirketin yeni iPhone serisini duyurmasından bir gün önce geldiğini de belirtelim. Şirket bu akşam Türkiye saatiyle 20:00'da yayınlanacak olan lansman etkinliğiyle birlikte başta iPhone 14 olmak üzere birçok ürününü görücüye çıkaracak.

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Brezilya şarj cihazsız iPhone satışını yasakladı