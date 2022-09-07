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    Brezilya şarj cihazsız iPhone satışını yasakladı: Çevre dostu olduğunun kanıtı yok

    Brezilya, Apple'ın şarj cihazsız iPhone satışını yasaklayarak şirkete para cezası verdi. Apple ise "çevre dostu" uygulamasını sekteye uğratacak bu karara itiraz edecek.
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    Brezilya şarj cihazsız iPhone satışını yasakladı
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    Apple, Salı günü yaptığı açıklamada, şarj cihazsız iPhone satışını yasaklayan Brezilya kararına itiraz edeceğini duyurdu. Şirket, tüketicilere eksik ürün sunduğu yönündeki iddiaları reddediyor.

    Daha önce Brezilya Adalet Bakanlığı, Apple'a 2,38 milyon dolar ceza kesmiş ve şirkete iPhone 12 ve daha yeni modellerin satışını iptal etmesinin yanı sıra şarj cihazıyla birlikte gelmeyen tüm iPhone modellerinin satışını askıya almasını emretmişti.

    Mahkeme "çevre dostu" argümanını reddetti

    Yetkililer, Apple'ın uygulamanın amacının karbon emisyonlarını azaltmak olduğu yönündeki argümanını reddederek, şarj cihazı olmadan akıllı telefon satmanın çevreyi koruduğuna dair bir kanıt olmadığını söylediler. Apple, Brezilya'nın tüketici koruma kurumu Senacon ile "endişelerini gidermek" için çalışmaya devam edeceğini söylerken, karara itiraz edeceğini de belirtti.

    Brezilya şarj cihazsız iPhone satışını yasakladı
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    Apple açısından bu tatsız karar, şirketin yeni iPhone serisini duyurmasından bir gün önce geldiğini de belirtelim. Şirket bu akşam Türkiye saatiyle 20:00'da yayınlanacak olan lansman etkinliğiyle birlikte başta iPhone 14 olmak üzere birçok ürününü görücüye çıkaracak.

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    Siper hedefi 12'den vurdu

    G
    gokhanw10 2 gün önce

    Çok güzel ve uzman bir içerik olmuş teşekkürler

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