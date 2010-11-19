Brezilya'lı milyarder, Apple'ın montaj hattını Brezilya'ya çekmek için uğraşıyor

Apple'ın neredeyse bütün ürünlerinin üzerinde yazan "California'da tasarlandı, Çin'de montajlandı" yazısı önümüzdeki dönemde Latin Amerika'nın en büyük ekonomisi durumundaki Brezilya lehine değişebilir.

AppleInsider'ın Brezilya'da yayınlanan MacMagazine'e dayandırdığı haberine göre maden sektöründen kazandığı 27 milyar dolar ile Brezilya'nın önde gelen milyarderlerinden olan Eike Batista, 1.6 milyar bütçe ayırarak ülkesinin güneyindeki Port of Acu'da kurma çalışmalarını sürdürdüğü 90 mil kare yani yaklaşık 233 (km)² alanı kapsayan tesiste ürünlerini montajlaması için Apple'ı ikna etmeye çalışıyor. Haberde Apple'ın Çin'in Shenzen bölgesinde bulunan Foxconn'un tesislerindeki montaj hattını kendi ülkesine ve tesislerine çekmeye çalışan Batista, Apple'ı ikna edemezse; yüzünü BMW'e döneceği belirtildi.

Bir süre önce Bloomberg de Brezilya'nın Falho de S.Paulo adlı gazetesine dayandırdığı haberinde Apple'ın iPhone ve Macbook'ların bir kısmının montajını Brezilya'da gerçekleştirmeyi düşündüğünü belirtmişti.