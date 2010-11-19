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Mac / iMac / Macbook / Mac Mini ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Brezilya'lı milyarder, Apple'ın montaj hattını Brezilya'ya çekmek için uğraşıyor

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Mac / iMac / Macbook / Mac Mini
Shady
Haber Editörü
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Apple'ın neredeyse bütün ürünlerinin üzerinde yazan "California'da tasarlandı, Çin'de montajlandı" yazısı önümüzdeki dönemde Latin Amerika'nın en büyük ekonomisi durumundaki Brezilya lehine değişebilir.

AppleInsider'ın Brezilya'da yayınlanan MacMagazine'e dayandırdığı haberine göre maden sektöründen kazandığı 27 milyar dolar ile Brezilya'nın önde gelen milyarderlerinden olan Eike Batista, 1.6 milyar bütçe ayırarak ülkesinin güneyindeki Port of Acu'da kurma çalışmalarını sürdürdüğü 90 mil kare yani yaklaşık 233 (km)² alanı kapsayan tesiste ürünlerini montajlaması için Apple'ı ikna etmeye çalışıyor. Haberde Apple'ın Çin'in Shenzen bölgesinde bulunan Foxconn'un tesislerindeki montaj hattını kendi ülkesine ve tesislerine çekmeye çalışan Batista, Apple'ı ikna edemezse; yüzünü BMW'e döneceği belirtildi.

Bir süre önce Bloomberg de Brezilya'nın Falho de S.Paulo adlı gazetesine dayandırdığı haberinde Apple'ın iPhone ve Macbook'ların bir kısmının montajını Brezilya'da gerçekleştirmeyi düşündüğünü belirtmişti.


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acbold 9 yıl
brezilyanın apple 'a daha cazip ve daha düşk fiyat verip,aynı imkanları sunması gerekyior. fakat karşısındaki firma FOXCON ve +olarak en ufak bi yanlış da apple bi anda piyasada ters dönebilir.bunları göze alabilceklermi ??
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V4LKyR 9 yıl
Evet Foxconn'u satın alıp Brezilya'ya taşıyabilir :)
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ponchik 9 yıl
arkadaşlar foxconn tr ye gelme durumları fln vardı... foxconn salak mı o zaman çin de üretmio tr de üretecek ...

elektronik montajının ne kadar emek yoğun olduğuna bağlı biraz (bu konuda çok bilgim yok mantıken daha çok otomatik bir process olması lazım paketleme dışında) ayrıca brezilya nın nakliye avantajı da olabilir (brezilya konusunda fikrim yok) ancak en basit örneği hızlı hatla tr çin arası sadece gemi 35-40 gün sürüyor olması lazım normal hatlarla 60 güne kadar çıkıyor ve de gümrük vs işlemleri hariç bu yani nakliye avantajı da olabilir belki (tekrar söylüyorum brezilya konusunda bir bilgim yok) ama imalatı çekmeye çalışan adam da gerizekalı değildir o kadar para kazanmış bir hesap kitap yapmıştır bizden iyi
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Batuist 9 yıl
evet matkap haklı.. apple çinde üretim yaptırıyorsa nedeni oldukça düşük maliyete bunu yaptırabilmesinde.. brezilya çin kadar ucuz olamaz sanrım...
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Takao 9 yıl
Foxconn u satın alıp Brezilya ya taşısın daha kolay
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matkapmatkap 9 yıl
Applein bunu kabul etmesi icin maliyetin dusmesi gerekir, fakat brezilyada cindekindan daha ucuz isgucu bulunabilir mi, bilemiyorum.
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ucuß3 9 yıl

Takao

Foxconn u satın alıp Brezilya ya taşısın daha kolay



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