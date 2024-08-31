Intel, çip üretim bölümünü satabilir!

Tam Boyutta Gör Intel, 56 yıllık tarihinin en kritik aşamalarından birinde bulunuyor. Bloomberg'in haberine göre, çip devi, şirketi bir ürün ve üretim şirketine bölmek ve devam eden fabrika projelerini yeniden gözden geçirmek gibi çeşitli stratejik seçenekleri değerlendiriyor.

Intel Foundry sürekli zarar ediyor

Masadaki seçenekler arasında, son çeyreklerde milyarlarca dolar zarar eden Intel'in dökümhane işinin ayrı bir şirket haline getirilmesi veya satışı yer alıyor. Şirketin çip üretim kolu olan Intel Foundry, bu yılın ikinci çeyreğinde 2,8 milyar dolar zarar açıkladı. Bir önceki çeyrekte ise 1,61 milyar dolar zarar açıklanmıştı. Analistler, önümüzdeki yıl da zararın devam edeceğini öngörüyor.

Intel'in kendisi ve diğer müşteriler için çip üreten Intel Foundry birimi, şirketin CEO'su Pat Gelsinger'in Intel'i yeniden yapılandırma ve AMD ve Nvidia gibi fabrikasız çip şirketleri ile TSMC ve Samsung Foundry gibi sözleşmeli yarı iletken üreticilerine karşı güçlü bir rakip haline getirme stratejisinin hayati bir parçasını oluşturuyor. Ancak Intel Foundry, şuana kadar dış müşterilerden önemli siparişler almayı başaramadı. Bu nedenle, birincil müşterisi olarak Intel'e büyük ölçüde bağımlı kalmaya devam ediyor ve bu durum sürdürülebilirliği konusunda endişelere yol açıyor.

Intel açıkladı: 15 binden fazla çalışanı işten çıkaracak 4 hf. önce eklendi

Intel'in önemli mali ve operasyonel zorluklarla karşı karşıya olduğu için yatırım bankaları Morgan Stanley ve Goldman Sachs'tan rehberlik istediği bildiriliyor. Intel hisselerinin on yıldan uzun süredir en düşük seviyesine düşmesine yol açan son kazanç raporunun ardından bu görüşmelerin aciliyeti arttı. Intel'in hisseleri bu yıl %60 oranında düşüş gösterdi.

Şirket ayrıca, yaklaşık 15.000 çalışanı işten çıkararak yeniden yapılanmaya gideceğini açıkladı. Bazı analistler Intel'in önümüzdeki yıl sermaye harcamalarını önemli ölçüde azaltmasını bekliyor. Bu sermaye harcamaları, genellikle yeni üretim kapasitelerine yapılan yatırımları içeriyor.

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Intel, çip üretim bölümünü satabilir!