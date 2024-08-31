Intel, çip üretim bölümünü satabilir!

Intel Foundry sürekli zarar ediyor
Masadaki seçenekler arasında, son çeyreklerde milyarlarca dolar zarar eden Intel'in dökümhane işinin ayrı bir şirket haline getirilmesi veya satışı yer alıyor. Şirketin çip üretim kolu olan Intel Foundry, bu yılın ikinci çeyreğinde 2,8 milyar dolar zarar açıkladı. Bir önceki çeyrekte ise 1,61 milyar dolar zarar açıklanmıştı. Analistler, önümüzdeki yıl da zararın devam edeceğini öngörüyor.
Intel'in kendisi ve diğer müşteriler için çip üreten Intel Foundry birimi, şirketin CEO'su Pat Gelsinger'in Intel'i yeniden yapılandırma ve AMD ve Nvidia gibi fabrikasız çip şirketleri ile TSMC ve Samsung Foundry gibi sözleşmeli yarı iletken üreticilerine karşı güçlü bir rakip haline getirme stratejisinin hayati bir parçasını oluşturuyor. Ancak Intel Foundry, şuana kadar dış müşterilerden önemli siparişler almayı başaramadı. Bu nedenle, birincil müşterisi olarak Intel'e büyük ölçüde bağımlı kalmaya devam ediyor ve bu durum sürdürülebilirliği konusunda endişelere yol açıyor.
Intel'in önemli mali ve operasyonel zorluklarla karşı karşıya olduğu için yatırım bankaları Morgan Stanley ve Goldman Sachs'tan rehberlik istediği bildiriliyor. Intel hisselerinin on yıldan uzun süredir en düşük seviyesine düşmesine yol açan son kazanç raporunun ardından bu görüşmelerin aciliyeti arttı. Intel'in hisseleri bu yıl %60 oranında düşüş gösterdi.
Şirket ayrıca, yaklaşık 15.000 çalışanı işten çıkararak yeniden yapılanmaya gideceğini açıkladı. Bazı analistler Intel'in önümüzdeki yıl sermaye harcamalarını önemli ölçüde azaltmasını bekliyor. Bu sermaye harcamaları, genellikle yeni üretim kapasitelerine yapılan yatırımları içeriyor.Kaynakça https://www.tomshardware.com/pc-components/cpus/intel-mulls-spinning-off-its-manufacturing-division https://www.bloomberg.com/news/articles/2024-08-30/intel-is-said-to-explore-options-to-cope-with-historic-slump?srnd=phx-technology&embedded-checkout=true Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.