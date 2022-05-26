Broadcom’dan dev satın alım hamlesi

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Sanallaştırma teknolojileri konusunda uzman olan ve bir dönem Dell çatısı altında faaliyet gösteren VMware, geçtiğimiz yıl bağımsız bir iştirak haline gelerek stratejik ortaklık aramaya başlamıştı. Aradığı kanı buldu.

Broadcom ve VMware birleşiyor

Broadcom yaptığı açıklamada VMware iştirakini 61 milyar dolar karşılığında satın aldığını duyurdu. Dell ise çatı firma EMC'yi 67 milyar dolar civarında bir bedelle satın almıştı. Özellikle 8 milyar dolara çıkan borç VMware için dezavantaj oluşturuyordu.

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Satın alım sonrasında Broadcom yazılım grubu ve VMware birleşerek VMware adıyla faaliyet göstermeye başlayacak. VMware sanallaştırma teknolojileri yanında Broadcom güvenlik yazılımları da sunulacak.

Hissedarlar satın alım ücretini Broadcom veya VMware hissesi olarak almak için oylama yapacak. VMware yönetim kurulu başkanı Michael Dell ise birleşme sonrasında şirketteki hisselerinin değerini 20 milyar dolara taşıyacak. Çatı firma EMC ise Dell iştiraki olarak kalmaya devam edecek.

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Broadcom sanallaştırma uzmanı VMware’i satın alıyor