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    Broadcom ilk WiFi 7 yongalarını duyurdu

    WiFi 7 teknolijisi tahmin edilenden daha hızlı bir şekilde yaygınlaşacak gibi görünüyor. Henüz nihai standartlar yayınlanmadan ilk yongalar piyasaya çıkmaya hazır. 
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    WiFi 7

    Henüz WiFi 7 yani 802.11be standardının nihai protokolleri yayınlanmış değil ancak firmalar hızlı bir şekilde benimsemeye başladı. Broadcom ilk WiFi 7 yongalarını satışa sunmaya hazırlanıyor. 

    Broadcom WiFi 7 yongaları neler?

    Yeni yongalardan BCM4916, 4 adet ARMv8 çekirdeği barındırıyor ve 24 DMIPS performansa ulaşıyor. Her çekirdekte 64kB Seviye 1 ön bellek, 1MB Seviye 2 ön bellek yer alıyor. DI-XRDP motoru kablolu ve kablosuz ağ ara yüzleri arasında verileri başarılı bir şekilde harmanlıyor. ARM TrustZone ve Secure Boot için özel bir güvenlik çipi de eklenmiş. DDR3 ve DDR4 için destek sunulurken çift USB 3.2 portu, 10Gbps ara yüz, 2.5Gbps Ethernet ara yüzü, 4 Gb portu gibi destekler yer alıyor. 

    BCM6726 ve BCM67263 yongaları tüketici cihazlarında yerini alacak. BCM67263 yongası 6GHz bandını destekliyor ve 320MHz bant genişliğinde 11.5Gbps hızlara çıkabiliyor. BCM6726 ise 3 bant destekliyor, 160MHz bant genişliğinde 5.75Gbps hızlara erişiyor. 

    BCM43740 ve BCM73720 kurumsal taraf için hazırlandı. BCM43740 yukarıdaki iki yonganın en üst özelliklerini taşıyor. BCM73720 ise 160MHz bant genişliğinde 2.88Gbps hızlara ulaşıyor ve maliyete odaklanıyor. Mobil cihazlara gidecek BCM4398 ise 320MHz frekansında 6.05Gbps hızlara ulaşacak. Yongalar yıl sonuna doğru tedarik edilmiş olacak. 
     

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