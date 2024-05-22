Twitter (X), Türkiye'ye temsilci atadı: Yasak kalkacak!

Reklam yasağı kalkacak
Sosyal medya platformu X, Türkiye'de temsilcilik açması yönünde uyarılmış ve temsilcilik açılana kadar platforma Türkiye'de reklam yasağı verilmişti. Twitter'a Türkiye'deki reklamverenler reklam veremiyor, yalnızca yurt dışından verilen reklamlar gösteriliyordu. Temsilcinin atandığı için bu yasak kalkacak.
Türkiye’de günlük erişimi 1 milyondan fazla olan sosyal medya platformlarının Türkiye’de temsilci atama zorunluluğu bulunuyor. 2020’de yürürlüğe giren sosyal medya yasasına göre platformların çeşitli yükümlülükleri yerine getirmesi gerekiyor.
Tüm platformlar temsilci atarken, Twitter henüz temsilci belirlememişti. Daha önce Türkiye'de bir şirket açmış fakat Elon Musk'ın Twitter'ı satın almasının ardından bu şirket faaliyete geçmemişti. Twitter temsilci atamadığı için reklam yasağı yürürlüğe girmişti. Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Twitter'ın (X) Türkiye'ye temsilci atamaması nedeniyle bant daraltma cezasının gündemlerinde olduğunu açıklamıştı. Twitter'ın el değiştirmesi nedeniyle anlayış gösterildiği vurgulandı.
Türkiye'de kurulan şirketin adı: "X İstanbul"
X, sonunda Türkiye'de şirket kurdu ve temsilci atadı. Şirket 100 milyon TL sermayeli olarak kuruldu. 100 milyon TL sermaye ile kurulan şirketin ismi ise "X İstanbul" olarak belirlendi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.