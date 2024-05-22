Twitter (X), Türkiye'ye temsilci atadı: Yasak kalkacak!

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Tam Boyutta Gör Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, sosyal medya platformu X’in (Twitter) Türkiye’de temsilcilik açtığını duyurdu.

Reklam yasağı kalkacak

Sosyal medya platformu X, Türkiye'de temsilcilik açması yönünde uyarılmış ve temsilcilik açılana kadar platforma Türkiye'de reklam yasağı verilmişti. Twitter'a Türkiye'deki reklamverenler reklam veremiyor, yalnızca yurt dışından verilen reklamlar gösteriliyordu. Temsilcinin atandığı için bu yasak kalkacak.

Twitter artık resmen “X.com” oldu 5 gün önce eklendi

Türkiye’de günlük erişimi 1 milyondan fazla olan sosyal medya platformlarının Türkiye’de temsilci atama zorunluluğu bulunuyor. 2020’de yürürlüğe giren sosyal medya yasasına göre platformların çeşitli yükümlülükleri yerine getirmesi gerekiyor.

Tüm platformlar temsilci atarken, Twitter henüz temsilci belirlememişti. Daha önce Türkiye'de bir şirket açmış fakat Elon Musk'ın Twitter'ı satın almasının ardından bu şirket faaliyete geçmemişti. Twitter temsilci atamadığı için reklam yasağı yürürlüğe girmişti. Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Twitter'ın (X) Türkiye'ye temsilci atamaması nedeniyle bant daraltma cezasının gündemlerinde olduğunu açıklamıştı. Twitter'ın el değiştirmesi nedeniyle anlayış gösterildiği vurgulandı.

Türkiye'de kurulan şirketin adı: "X İstanbul"

X, sonunda Türkiye'de şirket kurdu ve temsilci atadı. Şirket 100 milyon TL sermayeli olarak kuruldu. 100 milyon TL sermaye ile kurulan şirketin ismi ise "X İstanbul" olarak belirlendi.

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