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    Anlık Bildirim

    Twitter (X), Türkiye'ye temsilci atadı: Yasak kalkacak!

    Sosyal medya platformu Twitter (yeni adıyla X) Türkiye’de temsilcilik açtı. Bu gelişmeyi Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu duyurdu.                  
    Twitter (X), Türkiye'ye temsilci atadı: Yasak kalkacak! Tam Boyutta Gör
    Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, sosyal medya platformu X’in (Twitter) Türkiye’de temsilcilik açtığını duyurdu.

    Reklam yasağı kalkacak

    Sosyal medya platformu X, Türkiye'de temsilcilik açması yönünde uyarılmış ve temsilcilik açılana kadar platforma Türkiye'de reklam yasağı verilmişti. Twitter'a Türkiye'deki reklamverenler reklam veremiyor, yalnızca yurt dışından verilen reklamlar gösteriliyordu. Temsilcinin atandığı için bu yasak kalkacak.

    Türkiye’de günlük erişimi 1 milyondan fazla olan sosyal medya platformlarının Türkiye’de temsilci atama zorunluluğu bulunuyor. 2020’de yürürlüğe giren sosyal medya yasasına göre platformların çeşitli yükümlülükleri yerine getirmesi gerekiyor.

    Tüm platformlar temsilci atarken, Twitter henüz temsilci belirlememişti. Daha önce Türkiye'de bir şirket açmış fakat Elon Musk'ın Twitter'ı satın almasının ardından bu şirket faaliyete geçmemişti. Twitter temsilci atamadığı için reklam yasağı yürürlüğe girmişti. Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Twitter'ın (X) Türkiye'ye temsilci atamaması nedeniyle bant daraltma cezasının gündemlerinde olduğunu açıklamıştı. Twitter'ın el değiştirmesi nedeniyle anlayış gösterildiği vurgulandı.

    Türkiye'de kurulan şirketin adı: "X İstanbul"

    X, sonunda Türkiye'de şirket kurdu ve temsilci atadı. Şirket 100 milyon TL sermayeli olarak kuruldu. 100 milyon TL sermaye ile kurulan şirketin ismi ise "X İstanbul" olarak belirlendi.

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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 4 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 6 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 6 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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