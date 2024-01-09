Bu akıllı ayna, kişinin sağlık durumunu analiz ediyor

Dijital sağlık şirketi NuraLogix tarafından üretilen Anura MagicMirror, kişinin kan basıncı gibi hayati değerlerini kontrol etmek ve kalp hastalığı riskini tahmin etmek için yüzdeki kan akışını analiz ediyor. Şu anda bunu yapabilen tek ayna. Akıllı ayna, kişinin tenine bakarak kaç yaşında olduğu, günü ne kadar stresli geçerli konusunda da tahminde bulunuyor.

BMind akıllı ayna sizi tanıyor 1 gün önce eklendi

21.5 inç boyutundaki akıllı ayna, karşısına geçen kişinin sağlık durumunu 30 saniyelik bir taramayla analiz ediyor. Kişinin yüzünü algılamak ve kan akışını takip etmek için patentli Transdermal Optical Imaging teknolojisini kullanıyor. Makine öğrenimi algoritmaları, verileri 100'den fazla sağlık parametresi hakkında bilgi sağlamak için kullanıyor.

NuraLogix, aynanın kan basıncı, VKİ (vücut kitle indeksi), kalp atış hızındaki değişimler, nabız hızı, solunum hızı ve yaşı içeren sağlık bilgilerini sağladığını söylüyor. Ayna, diyabet, kardiyovasküler hastalık, felç, hipertansiyon, karaciğer yağlanması ve diğer hastalıklar için risk değerlendirmesi sağlayabiliyor. Ayrıca stres ve depresyon riskine ilişkin değerlendirmeler de sunuyor.

NuraLogix’in açıklamasına göre, akıllı ayna, başlangıçta evlerde kullanılamayacak; spor salonlarında, kliniklerde, iş yerlerinde ve insanların sağlıklarını takip ettiği diğer yerlerde yer alacak. Aynanın fiyatı ve çıkış tarihine ilişkin bilgi paylaşılmadı.

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