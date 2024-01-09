Bu akıllı ayna, kişinin sağlık durumunu analiz ediyor

Dijital sağlık şirketi NuraLogix tarafından üretilen Anura MagicMirror, kişinin kan basıncı gibi hayati değerlerini kontrol etmek ve kalp hastalığı riskini tahmin etmek için yüzdeki kan akışını analiz ediyor. Şu anda bunu yapabilen tek ayna. Akıllı ayna, kişinin tenine bakarak kaç yaşında olduğu, günü ne kadar stresli geçerli konusunda da tahminde bulunuyor.
21.5 inç boyutundaki akıllı ayna, karşısına geçen kişinin sağlık durumunu 30 saniyelik bir taramayla analiz ediyor. Kişinin yüzünü algılamak ve kan akışını takip etmek için patentli Transdermal Optical Imaging teknolojisini kullanıyor. Makine öğrenimi algoritmaları, verileri 100'den fazla sağlık parametresi hakkında bilgi sağlamak için kullanıyor.
NuraLogix, aynanın kan basıncı, VKİ (vücut kitle indeksi), kalp atış hızındaki değişimler, nabız hızı, solunum hızı ve yaşı içeren sağlık bilgilerini sağladığını söylüyor. Ayna, diyabet, kardiyovasküler hastalık, felç, hipertansiyon, karaciğer yağlanması ve diğer hastalıklar için risk değerlendirmesi sağlayabiliyor. Ayrıca stres ve depresyon riskine ilişkin değerlendirmeler de sunuyor.
NuraLogix’in açıklamasına göre, akıllı ayna, başlangıçta evlerde kullanılamayacak; spor salonlarında, kliniklerde, iş yerlerinde ve insanların sağlıklarını takip ettiği diğer yerlerde yer alacak. Aynanın fiyatı ve çıkış tarihine ilişkin bilgi paylaşılmadı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.