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    Müzik / Ses Sistemleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Bu da omuz üstü kablosuz hoparlör

    Çevrenizi çok fazla rahatsız etmeden ancak kulaklık da takmadan müzik dinlemek istiyorsanız Sony SRS-WS1 omuz üstü hoparlör bu konuda size yardımcı olabilir.
    3 gün
    2,1b
    1
    12
    Müzik / Ses Sistemleri
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Bu da omuz üstü kablosuz hoparlör
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    Bugün müzik dinlemeyi sevenler için kulaklık birimi vazgeçilmez bir hale gelmiş durumda. Kulak üstü veya kulak içi olarak tasarlanan kulaklıklar bununla birlikte sürekli kullanımda rahatsız edici olabiliyor. Sony buna yönelik yeni bir ürün geliştirdi.

    Sony SRS-WS1 özellikleri ve fiyatı

    Sony SRS-WS1 adındaki ürün kablosuz bir omuz üstü hoparlör şeklinde tasarlanmış. LG Tone Studio modeline benzetebileceğimiz bir şekilde ürünün iskeleti omuzu kavrayacak tarzda hazırlanmış. Bu iskeletin uçlarında ise içeri doğru yönelmiş iki hoparlör yer alıyor.

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    30mm çapında tam mesafe sürücüler barındıran hoparlörler havayı titreterek yoğun bir ses tecrübesi yaşatmayı amaçlıyor. Kullanıcıya odaklandığı için ses seviyesi azaltılsa bile yine yoğunluktan ödün vermiyor.

    Hoparlör kablosuz ancak televizyon için özel bir adaptör gerekiyor. Mobil cihaz veya konsollara ise özel kablosuyla bağlamanız gerekiyor. Yani ilginç bir kablosuz ürün olmuş. Hoparlör temelinde olduğu için odanızın bir noktasına koyarak müzik dinlemeniz mümkün. Her parça 7 saate kadar kullanım süresi sunuyor ve kendi bataryasına sahip. Özel şarj standı kutu içerisine dahil.

    Sony SRS-WS1 kablosuz hoparlörler 1 Aralık tarihinde 300$ fiyat etiketi ile piyasaya çıkacak. Bu tarihe kadar ön sipariş verirseniz 40$ indirimli almanız mümkün.



    https://www.slashgear.com/sony-srs-ws1-is-a-wireless-speaker-you-wear-around-your-neck-18600139/ Yorum Yaz
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    Rachsuchtig 3 gün en beğenilen
    Boynuna doluyorlar
    Yanıtla +10
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    Xloud 3 gün
    2 sene önceki ürünü biri farketmiş...
    2 Yanıt Yanıtla +6
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    burakdc 2 gün
    cok eskiden bunun 5.1 ı vardı sanırım teknolojıde gerıye gıdıs olmus.
    Yanıtla +1
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    FatihAsl 2 gün
    en temizi hoparlör leri uzandığın koltuğa yerleştirmek
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    CoppeR. 3 gün
    Ne yorum yapılır ki buna, olmamış. Uzansan boynuna batar, yan şekilde yatsan batar, her türlü rahatsız eder.
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    cabriyo 3 gün
    bunun 360 derece boynun etrafında 7.1 şeklinde üretselerde pubg de ses kassak. sırf ses kasacağız diye koca kulaklıkları takıyoruz. bana gelsinler ben onlara inovasyon gösterim.
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    Kulak Misafiri 3 gün
    Filmi sürekli fotoğraftaki gibi izlemiyoruz ki. Yayılıyorsun, uzanıyorsun, kafanı dayıyorsun. Sürekli rahatsız eder bu. Ama iyi deneme
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    Xloud 3 gün
    2 sene önceki ürünü biri farketmiş...
    2 Yanıt Yanıtla +6
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Kerim5100 3 gün Xloud
    Buna da şükür hiç farketmeyebilirlerdi de
    Yanıtla +2
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    nct96 3 gün Xloud
    İyi doğru tahmin etmişim
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    nct96 3 gün
    Yanılmıyorsam Sony lg den önce Japonya’da satışa sunmuştu bu modeli...
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    gun 3 gün
    Boyunduruk vurulmuş gibi nasıl taşıyacağım bunu ? Dünyanın en gereksiz ürünü olmuş bence.
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    a_y_k_u_t 3 gün
    Kulaklıkları arada böyle kullanıyorum. Aslında iyi fikir ama gereksiz bir tasarım olmuş, çok kaba.
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    Rachsuchtig 3 gün en beğenilen
    Boynuna doluyorlar
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