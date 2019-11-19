Bu da omuz üstü kablosuz hoparlör

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Bugün müzik dinlemeyi sevenler için kulaklık birimi vazgeçilmez bir hale gelmiş durumda. Kulak üstü veya kulak içi olarak tasarlanan kulaklıklar bununla birlikte sürekli kullanımda rahatsız edici olabiliyor. Sony buna yönelik yeni bir ürün geliştirdi.

Sony SRS-WS1 özellikleri ve fiyatı

Sony SRS-WS1 adındaki ürün kablosuz bir omuz üstü hoparlör şeklinde tasarlanmış. LG Tone Studio modeline benzetebileceğimiz bir şekilde ürünün iskeleti omuzu kavrayacak tarzda hazırlanmış. Bu iskeletin uçlarında ise içeri doğru yönelmiş iki hoparlör yer alıyor.

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30mm çapında tam mesafe sürücüler barındıran hoparlörler havayı titreterek yoğun bir ses tecrübesi yaşatmayı amaçlıyor. Kullanıcıya odaklandığı için ses seviyesi azaltılsa bile yine yoğunluktan ödün vermiyor.

Hoparlör kablosuz ancak televizyon için özel bir adaptör gerekiyor. Mobil cihaz veya konsollara ise özel kablosuyla bağlamanız gerekiyor. Yani ilginç bir kablosuz ürün olmuş. Hoparlör temelinde olduğu için odanızın bir noktasına koyarak müzik dinlemeniz mümkün. Her parça 7 saate kadar kullanım süresi sunuyor ve kendi bataryasına sahip. Özel şarj standı kutu içerisine dahil.

Sony SRS-WS1 kablosuz hoparlörler 1 Aralık tarihinde 300$ fiyat etiketi ile piyasaya çıkacak. Bu tarihe kadar ön sipariş verirseniz 40$ indirimli almanız mümkün.

https://www.slashgear.com/sony-srs-ws1-is-a-wireless-speaker-you-wear-around-your-neck-18600139/