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    Poco C61 tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri

    Xiaomi'nin alt markalarından POCO, uygun fiyatlı telefonu POCO C61 modelini duyurdu. Peki 5.000mAh, 90Hz ekran ve daha fazlasıyla gelen POCO C61 neler sunuyor? İşte özellikleri ve fiyatı...
    Bu fiyata yok satar! Xiaomi Poco C61 tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    Xiaomi'nin alt markalarından POCO, uygun fiyatıyla öne çıkan yeni akıllı telefonu POCO C61 modelini duyurdu. Cihaz, 6.71 inç LCD ekran, MediaTek Helio G36 işlemci ve çok daha fazlasıyla geliyor. İşte Poco C61 özellikleri ve fiyatı..

    POCO C61 neler sunuyor?

    POCO'nun yeni akıllı telefonu, Xiaomi Redmi A3 modelinin yeniden markalanmış bir sürümü niteliğinde. Cihaz, ön yüzünde 90Hz yenileme hızı ve FullHD+ çözünürlük sunan 6,71 inç LCD ekranla geliyor. Panelin hemen üzerinde ise, görüntülü görüşmeler ve selfie çekimleri için 5MP kamera konumlandırılmış. Ayrıca Gorilla Glass 3 korumaya sahip.

    Bu fiyata yok satar! Xiaomi Poco C61 tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    POCO C61, tıpkı Redmi A3 gibi MediaTek Helio G36 yonga seti ile geliyor. 12nm fabrikasyon sürecini temel alan bu yonga seti, 4G desteği ve toplam 8 olmak 4x 2,2GHz ve 4x 1,8GHz Cortex-A53 çekirdeğine sahip. Bu kuruluma ise, 6GB'a kadar RAM ve 128GB'a kadar depolama eşlik ediyor. Ayrıca mikro SD kart desteğinin bulunduğunu hatırlatalım.

    168.3 x 76.3 x 8.3 mm boyutlarında ve 193 gr ağırlığında olan POCO C61, kutusundan Android 14 ve 10W hızlı şarj destekli 5.000mAh pil ile çıkacak. Kamera bölümünde ise, arkada dairesel bir ada ve ikili sensör kurulumu mevcut. Bunlardan ilki 8MP birincil, diğeri ise 0,08MP çözünürlüğünde yardımcı sensör olarak görev yapıyor.

    POCO C61'in diğer özellikleri arasında ise, yana monteli parmak izi sensörü, çift led flaş, 3,5mm ses çıkışı, USB-C portu, Çift SIM, Type C 2.0 ve Bluetooth 5.4 yer alıyor. 

    POCO C61 özellikleri

    • Ekran: 6,71 inç LCD, 90Hz 720 x 1650 piksel, 400 nit parlaklık
    • İşlemci:  MediaTek Helio G36
    • RAM: 3GB/ 4GB / 6GB
    • Depolama: 64GB/ 128GB
    • Arka Kamera: 8 MP birincil, 0,08MP yardımcı sensör
    • Ön Kamera: 5MP
    • Pil: 10W 5.000 mAh batarya
    • Bağlantı: Çift SIM kart yuvası, BT 5.4, Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac, GPS, Beidou, 3,5 mm ses jakı, USB Type-C
    • Renk: Mavi, Yeşil, Siyah
    • Boyutlar: 168.3 x 76.3 x 8.3 mm 193 gr

    POCO C61 fiyatı

    Siyah, Mavi ve Yeşil renk seçeneklerinde satışa çıkacak POCO C61'in 4GB/64GB sürümü 90 dolardan başlayan fiyatlara sahip olacak. 6GB/128GB ise 102 dolar fiyat etiketine sahip. Akıllı telefonun 28 Mart tarihinden itibaren vitrine çıkması bekleniyor. Bildiğiniz gibi POCO, C serisi bazı akıllı telefonlarını Türkiye'ye getiriyor. Ancak C61 özelinde böyle bir adım atılıp atılmayacağını şimlik bilmiyoruz.

    • POCO C61 4GB/64GB: 90 dolar (2.900 TL)
    • POCO C61 6GB/128GB: 102 dolar (3.287 TL)
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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 gün önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    Bat-Man 5 gün önce

    Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post

    E
    E_Y_B_H_P_T 5 gün önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    alex59 3 hafta önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

    Profil resmi
    Dr. X 1 ay önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 2 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 2 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 5 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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