Poco C61 tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri

POCO C61 neler sunuyor?
POCO'nun yeni akıllı telefonu, Xiaomi Redmi A3 modelinin yeniden markalanmış bir sürümü niteliğinde. Cihaz, ön yüzünde 90Hz yenileme hızı ve FullHD+ çözünürlük sunan 6,71 inç LCD ekranla geliyor. Panelin hemen üzerinde ise, görüntülü görüşmeler ve selfie çekimleri için 5MP kamera konumlandırılmış. Ayrıca Gorilla Glass 3 korumaya sahip.
168.3 x 76.3 x 8.3 mm boyutlarında ve 193 gr ağırlığında olan POCO C61, kutusundan Android 14 ve 10W hızlı şarj destekli 5.000mAh pil ile çıkacak. Kamera bölümünde ise, arkada dairesel bir ada ve ikili sensör kurulumu mevcut. Bunlardan ilki 8MP birincil, diğeri ise 0,08MP çözünürlüğünde yardımcı sensör olarak görev yapıyor.
POCO C61'in diğer özellikleri arasında ise, yana monteli parmak izi sensörü, çift led flaş, 3,5mm ses çıkışı, USB-C portu, Çift SIM, Type C 2.0 ve Bluetooth 5.4 yer alıyor.
POCO C61 özellikleri
- Ekran: 6,71 inç LCD, 90Hz 720 x 1650 piksel, 400 nit parlaklık
- İşlemci: MediaTek Helio G36
- RAM: 3GB/ 4GB / 6GB
- Depolama: 64GB/ 128GB
- Arka Kamera: 8 MP birincil, 0,08MP yardımcı sensör
- Ön Kamera: 5MP
- Pil: 10W 5.000 mAh batarya
- Bağlantı: Çift SIM kart yuvası, BT 5.4, Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac, GPS, Beidou, 3,5 mm ses jakı, USB Type-C
- Renk: Mavi, Yeşil, Siyah
- Boyutlar: 168.3 x 76.3 x 8.3 mm 193 gr
POCO C61 fiyatı
Siyah, Mavi ve Yeşil renk seçeneklerinde satışa çıkacak POCO C61'in 4GB/64GB sürümü 90 dolardan başlayan fiyatlara sahip olacak. 6GB/128GB ise 102 dolar fiyat etiketine sahip. Akıllı telefonun 28 Mart tarihinden itibaren vitrine çıkması bekleniyor. Bildiğiniz gibi POCO, C serisi bazı akıllı telefonlarını Türkiye'ye getiriyor. Ancak C61 özelinde böyle bir adım atılıp atılmayacağını şimlik bilmiyoruz.
- POCO C61 4GB/64GB: 90 dolar (2.900 TL)
- POCO C61 6GB/128GB: 102 dolar (3.287 TL)
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...