Poco C61 tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri

Tam Boyutta Gör Xiaomi'nin alt markalarından POCO, uygun fiyatıyla öne çıkan yeni akıllı telefonu POCO C61 modelini duyurdu. Cihaz, 6.71 inç LCD ekran, MediaTek Helio G36 işlemci ve çok daha fazlasıyla geliyor. İşte Poco C61 özellikleri ve fiyatı..

POCO C61 neler sunuyor?

POCO'nun yeni akıllı telefonu, Xiaomi Redmi A3 modelinin yeniden markalanmış bir sürümü niteliğinde. Cihaz, ön yüzünde 90Hz yenileme hızı ve FullHD+ çözünürlük sunan 6,71 inç LCD ekranla geliyor. Panelin hemen üzerinde ise, görüntülü görüşmeler ve selfie çekimleri için 5MP kamera konumlandırılmış. Ayrıca Gorilla Glass 3 korumaya sahip.

Tam Boyutta Gör POCO C61, tıpkı Redmi A3 gibi MediaTek Helio G36 yonga seti ile geliyor. 12nm fabrikasyon sürecini temel alan bu yonga seti, 4G desteği ve toplam 8 olmak 4x 2,2GHz ve 4x 1,8GHz Cortex-A53 çekirdeğine sahip. Bu kuruluma ise, 6GB'a kadar RAM ve 128GB'a kadar depolama eşlik ediyor. Ayrıca mikro SD kart desteğinin bulunduğunu hatırlatalım.

168.3 x 76.3 x 8.3 mm boyutlarında ve 193 gr ağırlığında olan POCO C61, kutusundan Android 14 ve 10W hızlı şarj destekli 5.000mAh pil ile çıkacak. Kamera bölümünde ise, arkada dairesel bir ada ve ikili sensör kurulumu mevcut. Bunlardan ilki 8MP birincil, diğeri ise 0,08MP çözünürlüğünde yardımcı sensör olarak görev yapıyor.

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POCO C61'in diğer özellikleri arasında ise, yana monteli parmak izi sensörü, çift led flaş, 3,5mm ses çıkışı, USB-C portu, Çift SIM, Type C 2.0 ve Bluetooth 5.4 yer alıyor.

POCO C61 özellikleri

Ekran: 6,71 inç LCD, 90Hz 720 x 1650 piksel, 400 nit parlaklık

6,71 inç LCD, 90Hz 720 x 1650 piksel, 400 nit parlaklık İşlemci: MediaTek Helio G36

MediaTek Helio G36 RAM: 3GB/ 4GB / 6GB

3GB/ 4GB / 6GB Depolama: 64GB/ 128GB

64GB/ 128GB Arka Kamera: 8 MP birincil, 0,08MP yardımcı sensör

8 MP birincil, 0,08MP yardımcı sensör Ön Kamera: 5MP

5MP Pil: 10W 5.000 mAh batarya

10W 5.000 mAh batarya Bağlantı: Çift SIM kart yuvası, BT 5.4, Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac, GPS, Beidou, 3,5 mm ses jakı, USB Type-C

Çift SIM kart yuvası, BT 5.4, Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac, GPS, Beidou, 3,5 mm ses jakı, USB Type-C Renk: Mavi, Yeşil, Siyah

Mavi, Yeşil, Siyah Boyutlar: 168.3 x 76.3 x 8.3 mm 193 gr

POCO C61 fiyatı

Siyah, Mavi ve Yeşil renk seçeneklerinde satışa çıkacak POCO C61'in 4GB/64GB sürümü 90 dolardan başlayan fiyatlara sahip olacak. 6GB/128GB ise 102 dolar fiyat etiketine sahip. Akıllı telefonun 28 Mart tarihinden itibaren vitrine çıkması bekleniyor. Bildiğiniz gibi POCO, C serisi bazı akıllı telefonlarını Türkiye'ye getiriyor. Ancak C61 özelinde böyle bir adım atılıp atılmayacağını şimlik bilmiyoruz.

POCO C61 4GB/64GB: 90 dolar (2.900 TL)

POCO C61 6GB/128GB: 102 dolar (3.287 TL)

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