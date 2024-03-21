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    Poco C61 özellikleri, fiyatı ve görselleri ortaya çıktı

    Poco'nun merakla beklenen bütçe telefonu Poco C61 modelinin özellikleri, fiyatı ve görüntüleri ortaya çıktı. Peki C51'in halefi olacak model neler sunacak? İşte detaylar...
    Poco C61 özellikleri, fiyatı ve görselleri ortaya çıktı! Tam Boyutta Gör
    Xiaomi'nin alt markalarından Poco, çok yakında yeni bir C serisi akıllı telefon piyasaya sürecek. Poco C65 adı altında çıkış yapacak cihaz daha önce IMEI veritabanında doğrulanmıştı. Son olarak Poco C61'in özellikleri, fiyatı ve görselleri ortaya çıktı. Peki Poco C51'in halefi neler sunacak? Gelin hep birlikte göz atalım...

    Poco C61 özellikleri, fiyatı ve görselleri ortaya çıktı

    Sızdırılan CAD görüntülerine göre Poco C61, ön yüzünde çentikli bir ekran, arka yüzünde ise iki kamera ve bir LED flaş barındıran dairesel bir kamera adasına sahip olacak. Sol taraftaki çerçevede ise üçlü kart yuvası (2 SIM + 1 microSD) bulunuyor. Güç ve ses düğmeleri ise sağ çerçeveye konumlandırılmış. Üst bölümde ise 3,5 mm kulaklık girişi yer alıyor

    Donanıma gelirsek, Poco C61'in gücünü MediaTek Helio G36 platformundan alacağı doğrulandı. Bu kuruluma ise 4GB/64GB ve 6GB/128GB olmak üzere iki bellek konfigürasyonu eşlik edecek. Cihazın ön yüzünde ise 90Hz yenileme hızı ve 500 nit parlaklık sunan 6,71 inç LCD panele sahip olacağı belirtiliyor. Ayrıca bu panel Gorilla Glass 3 ile korunacak.

    Poco C61 özellikleri, fiyatı ve görselleri ortaya çıktı! Tam Boyutta Gör
    Poco C61'in 10W şarj destekli 5.000mAh pil kapasitesi sunması bekleniyor. Arkada ise ikili bir kamera kurulumu söz konusu. Burada 8MP birincil ve 0.08MP yardımcı sensörler ile karşılaşacağız. Ön bölümde ise görüntülü görüşmeler ve selfie çekimleri için 5MP kamera yer alacak. Ayrıca biyometrik kimlik doğrulama için yana monte edilmiş bir parmak izi tarayıcısı bulunacak.

    Son raporlara göre Poco C61'in 4GB/64GB sürümü 90 dolar, 6GB128GB sürümü ise 100 dolar fiyat etiketi ile satışa çıkacak. Akıllı telefonun çıkış tarihi ise netleşmedi. Ancak Poco C51 geçen yıl Nisan ayında piyasaya sürüldüğünden bekleyiş kısa sürecek. 

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    E
    E_Y_B_H_P_T 34 dakika önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

    Profil resmi
    alex59 2 hafta önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 4 hafta önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 2 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 5 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 7 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 7 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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