Poco C61 özellikleri, fiyatı ve görselleri ortaya çıktı
Sızdırılan CAD görüntülerine göre Poco C61, ön yüzünde çentikli bir ekran, arka yüzünde ise iki kamera ve bir LED flaş barındıran dairesel bir kamera adasına sahip olacak. Sol taraftaki çerçevede ise üçlü kart yuvası (2 SIM + 1 microSD) bulunuyor. Güç ve ses düğmeleri ise sağ çerçeveye konumlandırılmış. Üst bölümde ise 3,5 mm kulaklık girişi yer alıyor
Donanıma gelirsek, Poco C61'in gücünü MediaTek Helio G36 platformundan alacağı doğrulandı. Bu kuruluma ise 4GB/64GB ve 6GB/128GB olmak üzere iki bellek konfigürasyonu eşlik edecek. Cihazın ön yüzünde ise 90Hz yenileme hızı ve 500 nit parlaklık sunan 6,71 inç LCD panele sahip olacağı belirtiliyor. Ayrıca bu panel Gorilla Glass 3 ile korunacak.
Son raporlara göre Poco C61'in 4GB/64GB sürümü 90 dolar, 6GB128GB sürümü ise 100 dolar fiyat etiketi ile satışa çıkacak. Akıllı telefonun çıkış tarihi ise netleşmedi. Ancak Poco C51 geçen yıl Nisan ayında piyasaya sürüldüğünden bekleyiş kısa sürecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.