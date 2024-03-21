Tam Boyutta Gör Xiaomi'nin alt markalarından Poco, çok yakında yeni bir C serisi akıllı telefon piyasaya sürecek. Poco C65 adı altında çıkış yapacak cihaz daha önce IMEI veritabanında doğrulanmıştı. Son olarak Poco C61'in özellikleri, fiyatı ve görselleri ortaya çıktı. Peki Poco C51'in halefi neler sunacak? Gelin hep birlikte göz atalım...

Poco C61 özellikleri, fiyatı ve görselleri ortaya çıktı

Sızdırılan CAD görüntülerine göre Poco C61, ön yüzünde çentikli bir ekran, arka yüzünde ise iki kamera ve bir LED flaş barındıran dairesel bir kamera adasına sahip olacak. Sol taraftaki çerçevede ise üçlü kart yuvası (2 SIM + 1 microSD) bulunuyor. Güç ve ses düğmeleri ise sağ çerçeveye konumlandırılmış. Üst bölümde ise 3,5 mm kulaklık girişi yer alıyor

Donanıma gelirsek, Poco C61'in gücünü MediaTek Helio G36 platformundan alacağı doğrulandı. Bu kuruluma ise 4GB/64GB ve 6GB/128GB olmak üzere iki bellek konfigürasyonu eşlik edecek. Cihazın ön yüzünde ise 90Hz yenileme hızı ve 500 nit parlaklık sunan 6,71 inç LCD panele sahip olacağı belirtiliyor. Ayrıca bu panel Gorilla Glass 3 ile korunacak.

Tam Boyutta Gör Poco C61'in 10W şarj destekli 5.000mAh pil kapasitesi sunması bekleniyor. Arkada ise ikili bir kamera kurulumu söz konusu. Burada 8MP birincil ve 0.08MP yardımcı sensörler ile karşılaşacağız. Ön bölümde ise görüntülü görüşmeler ve selfie çekimleri için 5MP kamera yer alacak. Ayrıca biyometrik kimlik doğrulama için yana monte edilmiş bir parmak izi tarayıcısı bulunacak.

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Son raporlara göre Poco C61'in 4GB/64GB sürümü 90 dolar, 6GB128GB sürümü ise 100 dolar fiyat etiketi ile satışa çıkacak. Akıllı telefonun çıkış tarihi ise netleşmedi. Ancak Poco C51 geçen yıl Nisan ayında piyasaya sürüldüğünden bekleyiş kısa sürecek.

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