Poco C61 yakında geliyor: Tanıtım tarihi açıklandı

Tam Boyutta Gör Xiaomi'nin alt markalarından Poco, bildiğiniz gibi fiyat ve performans odaklı modelleriyle tanınan bir marka. Yakın zamanda tanıtılacak olan Poco C61 modeli ise, bu geleneği sürdürecek. Son olarak Poco, X üzerinden yaptığı paylaşımla Poco C61 modelinin tanıtım tarihini duyurdu.

Poco C61 için tanıtım tarihi açıklandı

Yeni paylaşılan teaser görüntüsünde Poco, merakla beklenen Poco C61 modelinin 26 Mart'ta tanıtılacağını açıkladı. Bu doğrultuda C serisi modellerin ülkemizde de satıldığını düşünürsek, akıllı telefonun Türkiye'ye ulaşması muhtemel görünüyor. Kaçıranlar için daha önce Poco C61 modelinin tasarımı ve özellikleri doğrulanmıştı.

Buna göre gücünü MediaTek Helio G36 platformundan alacak telefona, ön yüzünde 90Hz yenileme hızı ve 500 nit parlaklık sunan 6,71 inç LCD panel eşlik edecek. Ayrıca 4GB/64GB ve 6GB/128GB olmak üzere iki bellek konfigürasyonu işle kullanıcılara sunulacak. Kutusundan ise, 10W şarj destekli 5.000mAh pil paketi ve Android 13 işletim sistemi ile çıkacak.

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Poco C61'in arka kapağında ise ikili bir kamera kurulumu söz konusu. Burada 8MP birincil ve 0.08MP yardımcı sensörler ile karşılaşacağız. Ön bölümde ise görüntülü görüşmeler ve selfie çekimleri için 5MP kamera yer alacak. Telefonun diğer özellikleri arasında, biyometrik kimlik doğrulama için yana monte edilmiş bir parmak izi tarayıcı bulunuyor. Ayrıca 4GB/64GB sürümü 90 dolar, 6GB128GB sürümü ise 100 dolar fiyat etiketi ile satışa çıkacak.

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