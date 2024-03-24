Poco C61 yakında geliyor: Tanıtım tarihi açıklandı

Poco C61 için tanıtım tarihi açıklandı
Yeni paylaşılan teaser görüntüsünde Poco, merakla beklenen Poco C61 modelinin 26 Mart'ta tanıtılacağını açıkladı. Bu doğrultuda C serisi modellerin ülkemizde de satıldığını düşünürsek, akıllı telefonun Türkiye'ye ulaşması muhtemel görünüyor. Kaçıranlar için daha önce Poco C61 modelinin tasarımı ve özellikleri doğrulanmıştı.
Buna göre gücünü MediaTek Helio G36 platformundan alacak telefona, ön yüzünde 90Hz yenileme hızı ve 500 nit parlaklık sunan 6,71 inç LCD panel eşlik edecek. Ayrıca 4GB/64GB ve 6GB/128GB olmak üzere iki bellek konfigürasyonu işle kullanıcılara sunulacak. Kutusundan ise, 10W şarj destekli 5.000mAh pil paketi ve Android 13 işletim sistemi ile çıkacak.
Poco C61'in arka kapağında ise ikili bir kamera kurulumu söz konusu. Burada 8MP birincil ve 0.08MP yardımcı sensörler ile karşılaşacağız. Ön bölümde ise görüntülü görüşmeler ve selfie çekimleri için 5MP kamera yer alacak. Telefonun diğer özellikleri arasında, biyometrik kimlik doğrulama için yana monte edilmiş bir parmak izi tarayıcı bulunuyor. Ayrıca 4GB/64GB sürümü 90 dolar, 6GB128GB sürümü ise 100 dolar fiyat etiketi ile satışa çıkacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.