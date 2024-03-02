Bütçe dostu Poco C61 geliyor: İşte detaylar

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Xiaomi yakında küresel pazarda yeni bir bütçe dostu akıllı telefon piyasaya sürecek. Poco C61 adı altında sunulacak cihaz kısa süre önce Bluetooth SIG ve BIS sertifika kurumlarının kayıtlarında göründü. Bu da cihazın çıkışının yakın olduğunu gösteriyor.

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Akıllı telefon Bluetooth SIG veritabanında 2312BPC51H model numarası ile listelendi. Düzenleyici kuruma göre cihaz Bluetooth 5.4 protokolünü destekleyecek ve kutudan Android 14 yüklü şekilde çıkacak. Poco C61, Şubat ayı ortasında tanıtılan ekonomik Redmi A3'ün kopyası olabilir.

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Redmi A3 neler sunuyor?

Redmi A3'ün HD+ çözünürlük ve 90 Hz yenileme hızı sunan 6.7 inç LCD ekran taşıdığını hatırlatalım. Akıllı telefon MediaTek Helio G36 işlemci, 6 GB'a kadar RAM, 128 GB'a kadar dahili depolama alanı ve 5.000 mAh pil içeriyor. Arka panelinde 8 MP ana sensörlü çift arka kamera mevcut. Cihazın rüm detaylarını buradaki haberimizden okuyabilirsiniz.

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