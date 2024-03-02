Bütçe dostu Poco C61 geliyor: İşte detaylar

Xiaomi yakında küresel pazarda yeni bir bütçe dostu akıllı telefon piyasaya sürecek. Poco C61 adı altında sunulacak cihaz kısa süre önce Bluetooth SIG ve BIS sertifika kurumlarının kayıtlarında göründü. Bu da cihazın çıkışının yakın olduğunu gösteriyor.
Akıllı telefon Bluetooth SIG veritabanında 2312BPC51H model numarası ile listelendi. Düzenleyici kuruma göre cihaz Bluetooth 5.4 protokolünü destekleyecek ve kutudan Android 14 yüklü şekilde çıkacak. Poco C61, Şubat ayı ortasında tanıtılan ekonomik Redmi A3'ün kopyası olabilir.
Redmi A3 neler sunuyor?
Redmi A3'ün HD+ çözünürlük ve 90 Hz yenileme hızı sunan 6.7 inç LCD ekran taşıdığını hatırlatalım. Akıllı telefon MediaTek Helio G36 işlemci, 6 GB'a kadar RAM, 128 GB'a kadar dahili depolama alanı ve 5.000 mAh pil içeriyor. Arka panelinde 8 MP ana sensörlü çift arka kamera mevcut. Cihazın rüm detaylarını buradaki haberimizden okuyabilirsiniz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.