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    Samsung Galaxy S26 serisinin hızlı şarj özellikleri ortaya çıktı

    Güney Koreli teknoloji devi Samsung, şimdiden S26 serisi için hazırlıklara başlamış gibi görünüyor. Bu seriye ait gelen ilk bilgiler daha yüksek bir hızlı şarj teknolojisine işaret ediyor.

    Samsung Galaxy S26 serisinin hızlı şarj özellikleri ortaya çıktı Tam Boyutta Gör

    Samsung, 22 Ocak'ta yeni Galaxy S25 serisi akıllı telefonlarını tanıtmaya hazırlanıyor. Cihazlarda, Snapdragon 8 Elite işlemcisi ve çeşitli geliştirmeler dikkat çekiyor. Ancak, batarya kapasitesi ve hızlı şarj özelliklerinin önceki Galaxy S24 serisiyle benzer seviyede kalacağı belirtiliyor. Şirketin bu konudaki yenilikleri Galaxy S26 serisiyle sunmayı planladığı konuşuluyor.

    Galaxy S26 serisinde, daha yüksek enerji yoğunluğuna sahip olan silikon-karbon anotlu bataryaların kullanılacağı ifade ediliyor. Bu yeni teknoloji, cihazların boyutunu artırmadan batarya kapasitelerini yükseltmeyi mümkün kılıyor. Böylece daha uzun kullanım süresi sunulması hedefleniyor. Ayrıca, serinin 65W kablolu hızlı şarj desteğiyle gelmesi bekleniyor. Bu özellik, Galaxy S25 serisindeki 45W hızlı şarja kıyasla önemli bir iyileştirme sunuyor. Yine de bu, Xiaomi, Oppo ve OnePlus gibi markaların sunduğu 100W civarındaki hızlı şarj hızlarının gerisinde kalıyor.

    Samsung, hızlı şarj teknolojisinde önceki yıllarda da kademeli ilerlemeler kaydetmişti. Örneğin, 25W şarj kapasitesinden 45W seviyesine ilk kez Galaxy Note 10 serisiyle geçiş yapıldı. 2022 yılında piyasaya sürülen Galaxy S22+ modelinden bu yana Plus modellerde 45W şarj standart hale getirildi. Ancak, temel modellerde halen 25W hızlı şarj kullanılıyor ve bu trendin Galaxy S25 ile de devam edeceği tahmin ediliyor.

    Yeni Galaxy S25 serisinin fiyatlarının, Galaxy S24 serisine kıyasla artış göstereceği de sızdırılan bilgiler arasında. Üç modelin tamamında önceki seriye göre yaklaşık 60 dolar bir fiyat artışı öngörülüyor. Kullanıcılar, yeniliklere rağmen Samsung’un fiyat politikası ve hızlı şarj konusunda rakiplerinden geride kalıp kalmayacağını merak ediyor.

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    GÖKBEY helikopterinde ilk 3 teslimat tamamlandı

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    BalkanGöçmeniBirBey 21 saat önce

    param olsa alacağım helikopter

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    gun 2 gün önce

    Bu sadece başlangıç toplam 500 tane üretilmesi planlanıyor. Yerli ve ihracat amaçlı.

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