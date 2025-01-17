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    İddia: iPhone 17 Air ve Galaxy S25 Slim pil kapasitesi paylaşıldı

    Bu yılın en merak edilen telefonları iPhone 17 Air ve Galaxy S25 Slim için geri sayım resmen başladı. Ancak telefonların bir özelliği, kullanıcıları üzebilir...
    iPhone 17 Air ve Galaxy S25 Slim bir özelliğiyle üzebilir! Tam Boyutta Gör
    Akıllı telefon pazarındaki rekabet yerini daha ince tasarımlara ve yenilikçi teknolojilere bırakmış durumda. Ancak bu yarışta, cihazların inceliği arttıkça batarya kapasitesinin kısıtlandığı bir gerçek. Son gelen sızıntılar ise, iPhone 17 Air ve Samsung Galaxy S25 Slim'in bu trendi daha da ileri taşıyacağını gösteriyor.

    iPhone 17 Air ve Galaxy S25 Slim pil kapasitesi paylaşıldı

    Yukarıda da belirttiğimiz gibi Apple, iPhone 17 Air modeli ile yıllardır satışlarda en zayıf performansı gösteren Plus modeline veda etmeye hazırlanıyor. Galaxy S25 Slim ise, Galaxy S25 ailesinin dördüncü ve ilk modeli olacak. Bugüne kadar paylaşılan sızıntılar ise, her iki modelin özelliklerini kabaca doğruladı. Son bilgiler ise, kullanıcıları biraz üzebilir.

    iPhone 17 Air ve Galaxy S25 Slim bir özelliğiyle üzebilir! Tam Boyutta Gör
    Digital Chat Station’a göre, Galaxy S25 Slim ve iPhone 17 Air 5.x mm ile 6.x mm aralığında bir kalınlığa sahip olacak. Ancak bu tasarım tercihi, bazı özellikler için yetersiz kalabilir. Örneğin, iPhone 17 Air’in yalnızca tek bir arka kamerayla gelebileceği ve batarya kapasitesi de 3.000 mAh ile 4.000 mAh arasında olacağı belirtiliyor.

    Kıyaslamak adına, 7.8 mm kalınlığındaki iPhone 16’nın bile 3.561 mAh kapasiteye sahip olduğunu söyleyelim. Galaxy S25 Slim ise, sızıntıya göre yine benzer bir batarya kapasitesiyle tanıtılacak.. Önceden 5.000 mAh batarya ile geleceği öne sürülen modelin, ince tasarımı nedeniyle 3.000 mAh ile 4.000 mAh arasında bir kapasiteyle sınırlanacağı söyleniyor.

    Galaxy S25 Slim ve iPhone 17 Air beklenen özellikler

    iPhone 17 Air modelinden neler bekliyoruz? iPhone 17 Air’ın tasarımı ve özellikleri hakkında çelişkili söylentiler var ancak çoğu kaynak yaklaşık 6.6 inç ekrana sahip olacağı konusunda hemfikir. Apple tedarik zinciri analisti Ming-Chi Kuo cihazın standart A19 çipi, Dinamik Ada, tek arka kamera ve Apple tasarımı 5G modeme sahip olmasını bekliyor. Ayrıca telefonun alüminyum çerçeve, Face ID, 48MP arka kamera, 24MP ön kamera ve Apple Intelligence için 8 GB RAM'e sahip olacağı konuşuluyor.

    Öte yandan Samsung Galaxy S25 Slim modelinin, serinin diğer üyeleri gibi Snapdragon 8 Elite yonga setinden güç alması bekleniyor. Bunun dışında 200 MP ana kamera, 3,5x optik yakınlaştırmaya sahip 50 MP telefoto kamera ve 50 MP ultra geniş kamera kurulumu görmemiz muhtemel. Ayrıca AI destekli Bixby ve daha fazlasıyla tanıtılacak. 

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