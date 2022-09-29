Epic Games'ten bu hafta iki farklı oyun hediye

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Her hafta ücretsiz oyunlar veren Epic Games'in bu haftaki hediyesi erişime açıldı ve haftaya vereceği hediye belli oldu.

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Epic Games'in bu hafta oyunculara verdiği hediye Runbow ve The Drone Racing League Simulator.Oyunların toplam değeri Steam'de 42,50 TL. Hediyeyi 6 Ekim 2022 Türkiye saati ile 18:00'e kadar Epic Games'ten kütüphanenize eklerseniz, tamamen sizin olacak. Mağaza sayfalarını aşağıda bulabilirsiniz.

Runbow

The Drone Racing League Simulator

Epic Games'in haftaya vereceği hediye ise Rising Hell ve Slain: Back From Hell. Onları da 6 Ekim'den itibaren ücretsiz olarak hesabınıza ekleyebilirsiniz.

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Bu haftaki Epic games ücretsiz oyunları belli oldu