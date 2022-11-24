Bu sefer de somurttu: NASA'dan yüzü asık Güneş fotoğrafı

NASA: "Güneş suratını asmış gibi görünüyor!"
Güneş'in geçen ay gülümsediğini ancak şimdi iyi bir ruh hâline sahip olmadığını nükteli bir dil ile belirten NASA'nın paylaştığı fotoğrafta aslında ultraviyole (morötesi) ışığın sayesinde görülebilen koyu lekeler ile büyük delikler göze çarpıyor.
Güneş rüzgarının hızlı olması sebebiyle bu tarz lekelerin oluşması ilk kez şahit olunan bir durum değil. NASA, Twitter kullanıcılarından Güneş'in somurtan hâlini yansıtan bu görsel için bir manşet / altyazı / içerik hazırlamasını istedi. İşte bazı içerikler:
Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
makine öğrenmesi yapay zeka konusunun alt başlığı
yapay zeka değil.makine öğrenmesi.