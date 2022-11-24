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    Bu sefer de somurttu: NASA'dan yüzü asık Güneş fotoğrafı

    3 hafta önce Güneş'in gülümseyen fotoğrafını yayımlayan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), bu sefer de mutsuzluğun fotoğrafını paylaştı. Güneş'in somurtkan yüzü sosyal medyada ilgi çekti.
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    Güneş
    NASA tarafından paylaşılan görseller çoğu zaman sosyal medyada vakit geçiren kullanıcıların ilgisini çekmeyi başarıyor. Twitter hesabından yaptığı paylaşımda binlerce beğeni almayı başaran Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi esprili bir dil ile hitap etmeyi de ihmal etmedi.

     

    NASA: "Güneş suratını asmış gibi görünüyor!"

    Güneş'in geçen ay gülümsediğini ancak şimdi iyi bir ruh hâline sahip olmadığını nükteli bir dil ile belirten NASA'nın paylaştığı fotoğrafta aslında ultraviyole (morötesi) ışığın sayesinde görülebilen koyu lekeler ile büyük delikler göze çarpıyor. 

    Güneş rüzgarının hızlı olması sebebiyle bu tarz lekelerin oluşması ilk kez şahit olunan bir durum değil. NASA, Twitter kullanıcılarından Güneş'in somurtan hâlini yansıtan bu görsel için bir manşet / altyazı / içerik hazırlamasını istedi. İşte bazı içerikler:

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    Amazon'un yapay zekalı depo robotu: Sparrow

    S
    Sumo00 22 saat önce

    makine öğrenmesi yapay zeka konusunun alt başlığı

    M
    mito13 1 gün önce

    yapay zeka değil.makine öğrenmesi.

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