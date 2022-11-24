NASA tarafından paylaşılan görseller çoğu zaman sosyal medyada vakit geçiren kullanıcıların ilgisini çekmeyi başarıyor. Twitter hesabından yaptığı paylaşımda binlerce beğeni almayı başaran Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi esprili bir dil ile hitap etmeyi de ihmal etmedi.

NASA, Güneş'in gülümseyen fotoğrafını yayınladı 3 hf. önce eklendi

NASA: "Güneş suratını asmış gibi görünüyor!"

Güneş'in geçen ay gülümsediğini ancak şimdi iyi bir ruh hâline sahip olmadığını nükteli bir dil ile belirten NASA'nın paylaştığı fotoğrafta aslında ultraviyole (morötesi) ışığın sayesinde görülebilen koyu lekeler ile büyük delikler göze çarpıyor.

Güneş rüzgarının hızlı olması sebebiyle bu tarz lekelerin oluşması ilk kez şahit olunan bir durum değil. NASA, Twitter kullanıcılarından Güneş'in somurtan hâlini yansıtan bu görsel için bir manşet / altyazı / içerik hazırlamasını istedi. İşte bazı içerikler:

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Bu sefer de somurttu: NASA'dan yüzü asık Güneş fotoğrafı