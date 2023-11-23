OLED TV ve monitörler işkence testine tabi tutuldu: Ekran yanması hala problem mi?

Tam Boyutta Gör Ekran yanması problemi OLED ekranların en büyük problemi olarak bilinir. Televizyon üreticileri bu sorunun üstesinden gelmek için son yıllarda önemli adımlar attılar. Televizyon incelemeleri ve testleriyle meşhur RTINGS.com sitesi bu amaçla 100'den fazla TV ve birkaç monitörü işkence testine tabi tuttu.

İşkence testinde ekranların parlaklığı en üst düzeye getirilerek 7 gün 24 saat CNN haber kanalı oynatıldı. Görüntüdeki sabit elemanların (kanal logoları, Windows görev çubuğu gibi) ekran yanması problemine yol açtığı biliniyor. Ekran yanması görüntüde geçici veya kalıcı izler bırakabiliyor. Geçici izler "düzeltme/yenileme döngüsü" işlemiyle ya da farklı içeriklerin izlenmesiyle yok edilebiliyor.

IPS vs VA vs TN panel farkı 1 yıl önce eklendi

RTINGS'in testinde panellerin dayanıklılığının yanında üreticilerin düzeltme döngülerinin başarısı da test edildi. Üreticiler televizyonlarına kısa ve uzun düzeltme döngüleri ekliyorlar. Belirli süre izlenen OLED TV'ler bu döngüler sayesinde renk bütünlüğünü sıfırlayarak ekran yanmasının etkilerini azaltmaya çalışıyorlar.

Test 10 aydır devam ediyor

İşkence testinde 10. aya ulaşılmış durumda. OLED ve LCD TV'lerin yanında üç adet ultra geniş OLED monitör de teste tabi tutuluyor. OLED monitörlerin test süresi ise henüz 6. ayında.

Aylar süren testin sonunda RTINGS ekibinin bulguları şöyle:

10 aylık işkence testinin sonunda (gerçek hayatta 4 yıl 2 ay kullanıma denk) bütün OLED TV'ler az ya da çok kalıcı ekran yanması sorunu gösterdiler.

Her ne kadar OLED TV'ler odak noktasında olsa da LCD TV'lerde de bazı sorunlar ortaya çıktı. Bütün LCD TV'lerde OLED'lerden daha ciddi şekilde zebra şeridi benzeri bozulmalar görüldü.

OLED'lerden daha ciddi şekilde 5 televizyon ve bir monitör tamamen arızalandı.

OLED monitörler işkence testinin altıncı ayında bile (gerçek hayatta 2.5 seneye eşdeğer) çok az görüntü bozulması yaşadılar. Bu tabiki sevindirici bir gelişme ama monitörlerde genellikle statik görüntüler gösterildiği için bu konuda iyi olmaları şart.

Tabi bu testin sonuçları gerçek hayat kullanımında da böyle olacağı anlamına gelmiyor. Günlük kullanımda son parlaklıkta sürekli aynı görüntüyü izlemiyoruz. OLED ekranlar yanma veya iz bırakma problemleri konusunda baya ilerleme kaydetse de yine de kullanırken dikkatli olmakta fayda var.

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OLED TV ve monitörler işkence testine tabi tutuldu