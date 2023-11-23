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    Anlık Bildirim

    OLED TV ve monitörler işkence testine tabi tutuldu: Ekran yanması hala problem mi?

    Ekran yanması problemi OLED ekranların en büyük problemi olarak bilinir. Televizyon incelemeleri ve testleriyle RTINGS.com bu amaçla 100'den fazla TV ve birkaç monitörü işkence testine tabi tuttu.
    OLED TV ve monitörler işkence testine tabi tutuldu Tam Boyutta Gör
    Ekran yanması problemi OLED ekranların en büyük problemi olarak bilinir. Televizyon üreticileri bu sorunun üstesinden gelmek için son yıllarda önemli adımlar attılar. Televizyon incelemeleri ve testleriyle meşhur RTINGS.com sitesi bu amaçla 100'den fazla TV ve birkaç monitörü işkence testine tabi tuttu.

    İşkence testinde ekranların parlaklığı en üst düzeye getirilerek 7 gün 24 saat CNN haber kanalı oynatıldı. Görüntüdeki sabit elemanların (kanal logoları, Windows görev çubuğu gibi) ekran yanması problemine yol açtığı biliniyor. Ekran yanması görüntüde geçici veya kalıcı izler bırakabiliyor. Geçici izler "düzeltme/yenileme döngüsü" işlemiyle ya da farklı içeriklerin izlenmesiyle yok edilebiliyor.

    RTINGS'in testinde panellerin dayanıklılığının yanında üreticilerin düzeltme döngülerinin başarısı da test edildi. Üreticiler televizyonlarına kısa ve uzun düzeltme döngüleri ekliyorlar. Belirli süre izlenen OLED TV'ler bu döngüler sayesinde renk bütünlüğünü sıfırlayarak ekran yanmasının etkilerini azaltmaya çalışıyorlar.

    Test 10 aydır devam ediyor

    İşkence testinde 10. aya ulaşılmış durumda. OLED ve LCD TV'lerin yanında üç adet ultra geniş OLED monitör de teste tabi tutuluyor. OLED monitörlerin test süresi ise henüz 6. ayında. 

    Aylar süren testin sonunda RTINGS ekibinin bulguları şöyle:

    • 10 aylık işkence testinin sonunda (gerçek hayatta 4 yıl 2 ay kullanıma denk) bütün OLED TV'ler az ya da çok kalıcı ekran yanması sorunu gösterdiler.
    • Her ne kadar OLED TV'ler odak noktasında olsa da LCD TV'lerde de bazı sorunlar ortaya çıktı. Bütün LCD TV'lerde OLED'lerden daha ciddi şekilde zebra şeridi benzeri bozulmalar görüldü.
    • 5 televizyon ve bir monitör tamamen arızalandı.
    • OLED monitörler işkence testinin altıncı ayında bile (gerçek hayatta 2.5 seneye eşdeğer) çok az görüntü bozulması yaşadılar. Bu tabiki sevindirici bir gelişme ama monitörlerde genellikle statik görüntüler gösterildiği için bu konuda iyi olmaları şart.

    Tabi bu testin sonuçları gerçek hayat kullanımında da böyle olacağı anlamına gelmiyor. Günlük kullanımda son parlaklıkta sürekli aynı görüntüyü izlemiyoruz. OLED ekranlar yanma veya iz bırakma problemleri konusunda baya ilerleme kaydetse de yine de kullanırken dikkatli olmakta fayda var.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 3 hafta önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 hafta önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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    oled tv, ekran yanması ve
    4 etiket daha oled burn in oled monitör Teknoloji Haberleri Ev Elektroniği
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