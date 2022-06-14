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    En pahalı Sony Walkman modelleri satışa çıkıyor

    Sony’nin yılın ilk aylarında tanıttığı Sony NW-WM1ZM2 ve Sony NW-WM1AM2 adındaki yeni Walkman modelleri piyasadaki en pahalı müzik çalar olma iddiasındalar.     
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    Sony Walkman

    Sony’nin ses tutkunlarına yönelik olarak yılın başlarında tanıttığı ve en pahalı ayrıca en yetenekli müzik çalar olma ünvanına sahip olan yeni Walkman modelleri nihayet satışa sunuluyor.

    Servet değerinde Sony Walkman modelleri

    Sony NW-WM1ZM2 ve Sony NW-WM1AM2 adındaki yeni Walkman modelleri Signature serisinin devamı niteliğinde. Önceki nesle göre önemli iyileştirmeler ve hailyle daha yüksek bir fiyat etiketi ile geliyor.

    Ortak özelliklere bakacak olursak 5 inçlik 720p çözünürlüğünde dokunmatik bir ekran, Android 11 işletim sistemi, 40 saate varan kullanım, özel S-Master HX ses yazılımı, tam dijital güçlendirici, yüksek kaliteli lehim, anlık olarak yapay zekâ destekli sesi iyileştiren DSD Remastering Engine yer alıyor.

    Sony NW-WM1ZM2 modeli oksijensiz kasada saf altın kaplama bir tasarıma sahip. Daha kaliteli ses sağlayan bu kasanın yanında kaliteli ses sinyalleri sağlayan Kimber Kable ve yine kaliteyi arttıran altın entegre bir lehim kullanılmış. Depolama kapasitesi ise 256GB. Fiyatı ise 4200$.

    Sony NW-WM1AM2 modeli ise alüminyum kasa, 128GB artırılabilir kapasite, düşük dirençli OFC kablo gibi biraz daha maliyet odaklı özelliklere sahip. Fiyatı ise 1600$ olarak belirlenmiş.

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    WIPERRANTAN 1 gün önce

    oha

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    hamza5806 5 gün önce

    aga kalk atinanın fethi

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    hamza5806 5 gün önce

    aga kalk mavi vatan

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    HA-DH 6 gün önce

    şükürler olsun dolar artık düşecek

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