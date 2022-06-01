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    Sony IMX800 sensörü detaylandı

    Sensör çözünürlük yarışına pek katılmak istemeyen Sony daha çok fonksiyonelliğe ve kaliteye odaklanıyor. Sony IMX800 sensörü yeni dönemin en iyilerinden olacak. 
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    Sony IMX800
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    İlk kez Honor 70 serisinde kendisine yer bulan Sony IMX800 sensörü uzun süren dedikodulara da son vermiş oldu. Beklentilerin aksine çok büyük bir sensör olmasa da mevcut amiral gemilerinden daha iyi.

    Sony IMX800 özellikleri neler?

    Sony IMX800 sensörü 54MP yani 8768x6144 piksel çözünürlüğe sahip. 4 pikseli birleştirerek 13.5MP veya 12MP detaylı çözünürlükler elde edilebiliyor. 1/1.49 inç optik formatı iddialardaki 1/1.1 boyutundan çok daha küçük ancak Oppo Find X5 Pro ve Galaxy S22+ gibi amiral gemilerinden daha büyük.

    Pikseller 1 mikron büyüklüğünde ve birleştirme ile 2 mikron boyutuna ulaşabiliyor. Böylece ışık performansı artıyor. Son dönemde piyasaya çıkan yüksek çözünürlüklü sensörlerde piksel boyutu 1 mikron altında olduğu için avantaj sağlıyor.

    Sony IMX800 sensörü kesinleştiği için iddialardaki büyük sensör sonraki modellere kalmış durumda. Sony’nin yıl bitmeden IMX900 serisini piyasaya süreceği ve Xiaomi 12 Ultra modelinin de ilk kez kullanacağı şimdilik bilinenler.

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    daysleeperxp 4 saat önce

    Yerli üretim ithalata bağlı, yani dövize endeksli, ithal edebildiğiniz sürece üretebiliyorsunuz, hammadde ve ara madde alırken usd kullanılıyor, arabanın ucuz olması gerekirdi ama pahalı olacak, yurtiçinden ziyade yurtdışına satmak gerekecek, pazar payını neye göre alacağı belli değil. Akp için kurtuluş bileti gibi bir şey olsa da ekonomiyi şimdiden çökerttikleri için zaten sade vatandaşın alamayacağı bu ürün, imaj dışında çok bir şey ifade etmeyecek. Sonuç olarak Ankapark gibi bir hezimet ile sonlanır diyorum.

    K
    kucukyenici 16 saat önce

    Fiyatı: 1 Trilyon + Dar gelirliler için yerlî ve millî.

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