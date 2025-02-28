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    Xiaomi Buds 5 Pro kulaklık yapay zekâ ve Wi-Fi desteği ile geliyor

    Xiaomi Buds 5 Pro tam kablosuz kulaklık modeli Wi-Fi desteği ile ses aktarım hızlarını iki katına çıkararak gecikmeleri ortadan kaldırıyor ve gerçek zamanlı çeviri yapabiliyor. 
    Xiaomi Buds 5 Pro Tam Boyutta Gör
    Tam kablosuz kulaklık pazarının vazgeçilmez isimlerinden Xiaomi, bugüne kadar geliştirdiği en güçlü model olma özelliğine sahip Xiaomi Buds 5 Pro’yu tanıttı. Xiaomi Buds 5 Pro Wi-Fi desteği ve kişiye özel uzamsal ses ile geliyor. 

    Xiaomi Buds 5 Pro özellikleri

    Xiaomi Buds 5 Pro tam kablosuz kulaklık modeli sektörde ilk kez çift güçlendirici ve üçlü sürücü sistemi ile geliyor. 11mm çift manyetik sürücü ve düzlemsel diyafram birimi, en az bozulma ile yüksek kaliteli ses sunuyor. 

    Qualcomm aptX Lossless kodek ile 48kHz/24-bit yüksek çözünürlüklü sesi 2.1Mbps hızlarında verebilen kulaklık, Harman Master profili ile daha optimize bir ses tecrübesi sağlıyor. Aktif gürültü engelleme 5kHz mesafeye kadar 55 desibellik sesi kesebilirken, üçlü AI mikrofon ise görüşmelerde 100 desibele kadar arka planı engelleyebiliyor. Yine 15m/s hıza kadar rüzgar gürültüsü de engelleniyor. 

    Wi-Fi ile yüksek hızlar

    Kulaklığın dikkat çekici tarafı Bluetooth bağlantısı yanında yeni nesil Wi-Fi ses aktarımını destekliyor oluşu. 4.2Mbps hızlara kadar çıkan ses aktarımı rakiplerini neredeyse ikiye katlıyor. Bu özellik sadece Wi-Fi versiyonunda ve destekli Xiaomi 15 Ultra gibi telefonlarla mümkün oluyor. 

    Diğer bir dikkat çekici özellik ise bağımsız bir uzamsal ses desteğinin olması. Dinamik olarak kafa pozisyonunu takip eden kulaklık, 360 derecelik yoğun ses alanı oluşturuyor. Kişisel kalibrasyon ise kulak şekline göre en optimize oynatımı sunuyor. 

    Firma kulaklığa bir de gerçek zamanlı sesten metne dönüştürme ve çeviri özelliği eklemiş. Yapay zekâ sayesinde yüzde 98.7 doğruluk oranı ile sesten metne dönüştürme yapılırken, simültane yüz yüze çeviri de yapılabiliyor.

    Xiaomi Buds 5 Pro fiyatı ve çıkış tarihi

    Xiaomi Buds 5 Pro tek şarj ile 8 saate kadar kullanılabiliyor. Kutusu ile bu süre 40 saate çıkıyor. Wi-Fi versiyon ise daha büyük batarya ile 10 saate kadar kullanılıyor. Xiaomi Buds 5 Pro standart versiyon 178$ iken Wi-Fi versiyonu 206$ olarak Çin’de satışa sunulmuş durumda. 
     

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