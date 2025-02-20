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Xiaomi'nin yeni nesil amiral gemisi kablosuz kulaklığı Buds 5 Pro, sızdırılan görsellerle gün yüzüne çıktı. Şık tasarımı, farklı renk seçenekleri ve premium detaylarıyla dikkat çeken bu model, teknoloji meraklılarının ilgisini şimdiden üzerine çekmiş durumda.

Sızan görüntülere göre Buds 5 Pro, silikon uçlara sahip kulak içi bir tasarımla geliyor. Kulaklık sap kısmıyla ergonomik bir tutuş sağlarken, şarj kutusu yuvarlak hatlarıyla oldukça modern bir görünüm sunuyor. Ön yüzünde bir LED gösterge bulunan kutunun alt kısmında ise USB Type-C şarj girişi, çok amaçlı bir düğme ve Harman AudioEFX tarafından optimize edildiğini belirten özel bir gravür yer alıyor.

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Yeni modelin en dikkat çekici yanlarından biri, şık ve zarif üç farklı renk seçeneğiyle sunulması: Titanyum, beyaz ve siyah. Parlak yüzeye sahip bu renkler, kulaklıklara premium bir hava katıyor. Teknik özellikler henüz netleşmese de, selefine kıyasla daha gelişmiş bir ses performansı, aktif gürültü engelleme (ANC) desteği ve uzamsal ses teknolojisi gibi özelliklerle donatılması bekleniyor.

Her ne kadar sızdırılan görseller tasarımı gözler önüne serse de, Xiaomi Buds 5 Pro'nun donanımıyla ilgili detaylar resmi olarak doğrulanmış değil. Ancak, bu kulaklık modelinin Xiaomi 15 serisiyle birlikte Mart 2025'te global çapta tanıtılması planlanıyor. Tanıtım etkinliği yaklaştıkça, yeni model hakkında daha fazla bilginin gün yüzüne çıkması bekleniyor.

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Xiaomi Buds 5 Pro’nun tasarımı sızdırılan görselle ortaya çıktı