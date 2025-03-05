HUAWEI FreeArc MWC 2025’te tanıtıldı ve Türkiye'de satışa çıktı

DH'de 2017'den beri Türkiye gündemi, ekonomi, savunma sanayi ve teknoloji alanında içerikler üretiyorum. Sosyal medya paylaşımlarını yapıyorum. Ayrıca reklam iş birliklerine katkı sağlıyorum.

Tam Boyutta Gör Huawei, Barselona’da düzenlenen MWC 2025’te sporcular için özel olarak geliştirdiği HUAWEI FreeArc’ı tanıttı. Huawei FreeArc, hafif ve konforlu tasarımıyla öne çıkıyor.

Spor yaparken kulak içi kulaklıklar rahatsız edebiliyor. Ayrıca kulaklıkların dış sesleri izole etmesi nedeniyle açık havada spor yapanlar veya müzik dinleyenler için tehlikeli olabiliyor. Huawei bu sorunu çözmek için kulağı tam kapatmayan ve çevresel sesleri işleyerek kullanıcıya ileten bir tasarım ile karşımıza çıkıyor. Üstelik sesi dışarı iletmeyerek mahremetiyeti sağlıyor ve çevrenizdekileri rahatsız etmenizi engelliyor. Çevrenizde olup bitenleri duyarken müzik keyfinin tadını çıkarabilirsiniz.

Tam Boyutta Gör HUAWEI FreeArc, 8,3 gram ağırlığıyla neredeyse oldukça hafif. Kulaklığın S şekilli kulak kancası ve hafıza alaşımlı gövdesi kulaktan düşmeleri engelliyor. IP57 sertifikası sayesinde suya ve toza dayanıklılık gösteriyor.

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FreArc’ın ses performansına baktığımızda ise 17x12 mm yüksek hassasiyetli sürücüsü ile kristal netlik odaklı ses sunduğunu görüyoruz. Dinamik Bas Algoritması (DBA) ve Adaptif Eşit-Gürültü Algoritması sayesinde her ses seviyesinde dengeli ve tatmin edici bir müzik deneyimi vaat ediyor. Ters Ses Dalgası Sistemi, ses sızıntısını minimuma indirerek daha derin ve net bir ses duymanızı sağlıyor.

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Telefon görüşmelerinde çift mikrofon ile dışarıdaki sesi filtreleyerek sesinizi karşıya net şekilde iletiyor. Huawei’nin AI Kristal Netliğinde Görüşme (AI Crystal-Clear Calling) Teknolojisi kullanılıyor.

Huawei FreeArc, kutudan bağımsız olarak 7 saate kadar, şarj kutusuyla birlikte 28 saate kadar müzik dinleme süresi sunuyor. 10 dakikalık hızlı şarj ile 3 saatlik ek kullanım sağlıyor. FreeArc, Android, iOS ve Windows işletim sistemli cihazlarla uyumlu şekilde kullanılıyor.

Huawei FreeArc fiyatı

Huawei FreeArc, Huawei Online Mağaza’da 5.499 TL’lik fiyatı ile ön siparişe sunuldu. 16 Mart’a kadar 100 TL ödeme yapan kullanıcılar sepette 700 TL indirim fırsatından yararlanacak ve kayıp kulaklık desteği hediye edilecek. 7 Mart’a kadar AFAPR indirim kodu ile 300 TL ek indirim imkanından yararlanabilirsiniz.. 17-31 Mart tarihinde satın alanlara ise sepette 500 TL indirim ve kayıp kulaklık desteği hediye edilecek.

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HUAWEI FreeArc özellikleri ve Türkiye fiyatı