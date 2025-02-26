Realme Buds Air 7 tanıtıldı: Yüksek ses kalitesi ve şık tasarımıyla göz dolduruyor

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Realme, en yeni kablosuz kulaklık modeli Buds Air 7'yi tanıttı. Yüksek ses kalitesi, güçlü gürültü engelleme özellikleri ve uzun pil ömrüyle dikkat çeken bu model, kullanıcı deneyimini üst seviyeye taşıyor.

Kulaklık, 12.4 mm titanyum kaplamalı sürücülerle donatılmış ve gelişmiş ses teknolojileriyle desteklenmiş. LHDC 5.0 kodeği sayesinde yüksek çözünürlüklü ses iletimi sağlayarak detaylı ve zengin bir ses deneyimi sunuyor. Aktif gürültü engelleme özelliği, ortam seslerini 52dB'ye kadar azaltabiliyor. Altı mikrofonlu sistem ve yapay zeka destekli gürültü filtresi, telefon görüşmelerinde dış sesleri minimuma indirerek net bir iletişim sağlıyor.

Pil ömrü konusunda oldukça iddialı olan Buds Air 7, tek şarjla 13 saate kadar kullanım süresi sunuyor. Şarj kutusuyla birlikte bu süre 52 saate kadar çıkabiliyor. Aktif gürültü engelleme devredeyken kullanım süresi sırasıyla 7.5 saat ve 30 saat olarak değişiyor. Ayrıca hızlı şarj desteğiyle sadece 10 dakikalık şarjla 10 saat müzik dinlemek mümkün.

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Bluetooth 5.4 bağlantı teknolojisini kullanan kulaklık, stabil ve kesintisiz bir bağlantı sunuyor. Aynı anda iki cihaza bağlanabilme özelliği sayesinde telefon ve bilgisayar arasında kolayca geçiş yapılabiliyor. Oyuncular için optimize edilen 45ms düşük gecikme modu, sesin görüntüyle senkronize kalmasını sağlıyor.

Dayanıklılığıyla da öne çıkan Buds Air 7, IP55 sertifikasına sahip ve suya, toza ve tere karşı dayanıklı. Realme, bu modelin binlerce saat süren zorlu testlerden geçtiğini belirtiyor. Kulaklık, altın, yeşil ve mor olmak üzere üç renk seçeneğiyle sunulacak ve 41 dolarlık fiyat etiketiyle 26 Şubat'tan (bugünden) itibaren satışa çıkacak.

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Realme Buds Air 7 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı!