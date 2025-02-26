Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Realme Buds Air 7 tanıtıldı: Yüksek ses kalitesi ve şık tasarımıyla göz dolduruyor

    Realme, yeni kablosuz kulaklık modeli Buds Air 7'yi tanıttı. Yüksek ses kalitesi, güçlü gürültü engelleme ve uzun pil ömrüyle dikkat çeken kulaklık, kullanıcı deneyimini bir üst seviyeye taşıyor.

    Realme Buds Air 7 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı!

    Realme, en yeni kablosuz kulaklık modeli Buds Air 7'yi tanıttı. Yüksek ses kalitesi, güçlü gürültü engelleme özellikleri ve uzun pil ömrüyle dikkat çeken bu model, kullanıcı deneyimini üst seviyeye taşıyor.

    Kulaklık, 12.4 mm titanyum kaplamalı sürücülerle donatılmış ve gelişmiş ses teknolojileriyle desteklenmiş. LHDC 5.0 kodeği sayesinde yüksek çözünürlüklü ses iletimi sağlayarak detaylı ve zengin bir ses deneyimi sunuyor. Aktif gürültü engelleme özelliği, ortam seslerini 52dB'ye kadar azaltabiliyor. Altı mikrofonlu sistem ve yapay zeka destekli gürültü filtresi, telefon görüşmelerinde dış sesleri minimuma indirerek net bir iletişim sağlıyor.

    Pil ömrü konusunda oldukça iddialı olan Buds Air 7, tek şarjla 13 saate kadar kullanım süresi sunuyor. Şarj kutusuyla birlikte bu süre 52 saate kadar çıkabiliyor. Aktif gürültü engelleme devredeyken kullanım süresi sırasıyla 7.5 saat ve 30 saat olarak değişiyor. Ayrıca hızlı şarj desteğiyle sadece 10 dakikalık şarjla 10 saat müzik dinlemek mümkün.

    Bluetooth 5.4 bağlantı teknolojisini kullanan kulaklık, stabil ve kesintisiz bir bağlantı sunuyor. Aynı anda iki cihaza bağlanabilme özelliği sayesinde telefon ve bilgisayar arasında kolayca geçiş yapılabiliyor. Oyuncular için optimize edilen 45ms düşük gecikme modu, sesin görüntüyle senkronize kalmasını sağlıyor.

    Dayanıklılığıyla da öne çıkan Buds Air 7, IP55 sertifikasına sahip ve suya, toza ve tere karşı dayanıklı. Realme, bu modelin binlerce saat süren zorlu testlerden geçtiğini belirtiyor. Kulaklık, altın, yeşil ve mor olmak üzere üç renk seçeneğiyle sunulacak ve 41 dolarlık fiyat etiketiyle 26 Şubat'tan (bugünden) itibaren satışa çıkacak.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    HAVELSAN’ın yeni İHA’sı BULUT envantere girdi

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    batikon lekesi nasıl çıkar e bebek çalışan yorumları yedek sim kart nedir clash of clans duvarlarla isim yazma opel corsa 1.5 dizel kullanıcı yorumları

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    Redmi Note 14 Pro
    Redmi Note 14 Pro
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Altındaki Laptoplar
    Lenovo V14 G4
    Lenovo V14 G4
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum