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    Cüzdan boşaltan Android uygulamalar yine peşimizde

    Autolycos zararlı yazılımını temel alan Android uygulamaları 3 milyondan fazla indirildi ve kullanıcıların banka hesaplarını izinsiz bir şekilde boşaltabiliyor. 
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    Hack
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    Google Play mağazasında alınan tüm tedbirlere rağmen zararlı yazılım tehdidi bitmiyor. Geçtiğimiz haftalarda Joker zararlı yazılımını temel alan uygulamaların kaldırıldığından bahsetmiştik. Yine benzer bir durum söz konusu.

    Autolycos yazılımına dikkat

    Güvenlik uzmanları Google Play mağazasında Autolycos zararlı yazılımını temel alan uygulamalara karşı uyarıyor. Autolycos zararlı yazılımı yine Joker gibi ücretli SMS atma veya izinsiz ücretli servislere abone olma şeklinde riskler barındırıyor.

    Bu yazılımı temel alan 8 uygulama tespit edilmiş ancak bunların mağazadan kaldırılması 6 ayı bulduğu için 3 milyondan fazla indirme almış. İşin kötü tarafı Facebook gibi platformlarda sürekli bu zararlı uygulamaların reklamı yapılıyor. Şu anda kaç kullanıcının bu yazılımdan etkilendiği bilinmiyor ancak aşağıdaki uygulamaların derhal kaldırılması gerekiyor:

    • Vlog Star Video Editor - 1 milyon+
    • Creative 3D Launcher - 1 milyon+
    • Funny Camera - 500,000+
    • Wow Beauty Camera - 100,000+
    • Gif Emoji Keyboard - 100,000+
    • Razer Keyboard & Theme - 50,000+
    • Freeglow Camera 1.0.0 - 5,000+
    • Coco camera v1.1 - 1,000+
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    juanmata09 21 saat önce

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