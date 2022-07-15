Cüzdan boşaltan Android uygulamalar yine peşimizde

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Google Play mağazasında alınan tüm tedbirlere rağmen zararlı yazılım tehdidi bitmiyor. Geçtiğimiz haftalarda Joker zararlı yazılımını temel alan uygulamaların kaldırıldığından bahsetmiştik. Yine benzer bir durum söz konusu.

Autolycos yazılımına dikkat

Güvenlik uzmanları Google Play mağazasında Autolycos zararlı yazılımını temel alan uygulamalara karşı uyarıyor. Autolycos zararlı yazılımı yine Joker gibi ücretli SMS atma veya izinsiz ücretli servislere abone olma şeklinde riskler barındırıyor.

Joker cüzdanınızı boşaltabilir 1 hf. önce eklendi

Bu yazılımı temel alan 8 uygulama tespit edilmiş ancak bunların mağazadan kaldırılması 6 ayı bulduğu için 3 milyondan fazla indirme almış. İşin kötü tarafı Facebook gibi platformlarda sürekli bu zararlı uygulamaların reklamı yapılıyor. Şu anda kaç kullanıcının bu yazılımdan etkilendiği bilinmiyor ancak aşağıdaki uygulamaların derhal kaldırılması gerekiyor:

Vlog Star Video Editor - 1 milyon+

Creative 3D Launcher - 1 milyon+

Funny Camera - 500,000+

Wow Beauty Camera - 100,000+

Gif Emoji Keyboard - 100,000+

Razer Keyboard & Theme - 50,000+

Freeglow Camera 1.0.0 - 5,000+

Coco camera v1.1 - 1,000+

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