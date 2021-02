EA, Star Wars oyunlarından 3 milyar dolar kâr elde etti; Star Wars oyunları gelmeye devam edecek

Tam Boyutta Gör

Birçok başarılı oyuna imza atan ancak son yıllarda oyuncular tarafından pek de hoş olmayan şekillerde anılan Electronic Arts'ın Star Waras oyunlarından elde ettiği gelir ve gelecek dönemde Star Wars oyunları ile ilgili planları açıklandı.

Bildiğiniz gibi 2012 yılında Electronic Arts, Star Wars'un oyun haklarını satın aldı. Yaklaşık 9 yıllık dönemde de Star Wars ile ilgili birçok oyun gördük ancak bu oyunlar çok da oyuncuların istediği tarzdan değildi, oyunlar genelde online tabanlıydı. Bu süreçte Star Wars Knights of the Old Republic, Galaxy of Heroes, Battlefront, Star Wars Jedi: Fallen Order ve Star Wars Squadrons gibi birçok Star Wars oyunu gördük. Açıklamaya göre Electronic Arts, bu oyunlardan toplamda 3 milyar dolar gelir elde etti.

Ancak bu özel anlaşma Lucasfilms Games'in kurulmasıyla sonlandı. Daha doğrusu artık özel bir anlaşma değil. Artık yalnızca Electronic Arts değil, diğer şirketler de Star Wars oyunu yapabilecek. Örneğin şu anda Ubisoft bir açık dünya Star Wars oyunu geliştiriyor.

EA CEO'su Andrew Willson da bu geliri açıklamasının ardından, şu anda duyuracakları bir Star Wars oyunu olmadığını ancak ilerleyen süreçte Star Wars oyunlarına hız kesmeden devam edeceklerini söyledi. Star Wars Jedi Fallen Order 2 resmi olarak duyurulmadı ancak geliştirildiği biliniyor.

