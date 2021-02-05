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    EA, Star Wars oyunlarından 3 milyar dolar kâr elde etti; Star Wars oyunları gelmeye devam edecek

    Electornic Arts'ın 2021 yılında Star Wars'un oyun haklarını almasından bu yana çıkan Star Wars oyunlarından 3 milyar dolardan fazla gelir elde ettiği açıklandı.
    05 Şubat 2021, 00:00 (Güncellendi, 1 hf.)
    1,7b
    1
    10
    Oyunlar
    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    EA, Star Wars oyunlarından 3 milyar dolar kâr elde etti; Star Wars oyunları gelmeye devam edecek
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    Birçok başarılı oyuna imza atan ancak son yıllarda oyuncular tarafından pek de hoş olmayan şekillerde anılan Electronic Arts'ın Star Waras oyunlarından elde ettiği gelir ve gelecek dönemde Star Wars oyunları ile ilgili planları açıklandı.

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    Bildiğiniz gibi 2012 yılında Electronic Arts, Star Wars'un oyun haklarını satın aldı. Yaklaşık 9 yıllık dönemde de Star Wars ile ilgili birçok oyun gördük ancak bu oyunlar çok da oyuncuların istediği tarzdan değildi, oyunlar genelde online tabanlıydı. Bu süreçte Star Wars Knights of the Old Republic, Galaxy of Heroes, Battlefront, Star Wars Jedi: Fallen Order ve Star Wars Squadrons gibi birçok Star Wars oyunu gördük. Açıklamaya göre Electronic Arts, bu oyunlardan toplamda 3 milyar dolar gelir elde etti.

    Ancak bu özel anlaşma Lucasfilms Games'in kurulmasıyla sonlandı. Daha doğrusu artık özel bir anlaşma değil. Artık yalnızca Electronic Arts değil, diğer şirketler de Star Wars oyunu yapabilecek. Örneğin şu anda Ubisoft bir açık dünya Star Wars oyunu geliştiriyor.

    EA CEO'su Andrew Willson da bu geliri açıklamasının ardından, şu anda duyuracakları bir Star Wars oyunu olmadığını ancak ilerleyen süreçte Star Wars oyunlarına hız kesmeden devam edeceklerini söyledi. Star Wars Jedi Fallen Order 2 resmi olarak duyurulmadı ancak geliştirildiği biliniyor.



    Kaynakça https://www.dualshockers.com/ea-star-wars-3-billion-revenue/ https://www.gamesradar.com/ea-outlines-plans-to-continue-making-star-wars-games/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    ÖzdalDoğru (özdal doğru) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Star Wars' un abartıldığını düşünüyorum. İlk üçleme dönemine göre çok iyiydi kabul ama sonrası oldum olası hep zorlama gelmiştir bana.

    Yalnız helal olsun 44 sene oldu hala sağa sağa bitiremediler.
    Star Wars' un abartıldığını düşünüyorum. İlk üçleme dönemine göre çok iyiydi kabul ama sonrası oldum olası hep zorlama gelmiştir bana. Yalnız helal ols...
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    2 Yanıt Yanıtla +7
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    madonos 1 hf. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi ) en beğenilen ÖzdalDoğru
    Start Wars'un en önemli özelliği hem iyiler ve kötüler arasındaki kurulan hemde iyi ve kötü arasında (daha fazla söylersem spoiler olur) kurulan denge. Aksiyon, drama, macera ve komediyi içinde yer alabilecek bir temasıda var.

    O yüzden. Star Wars'un senaryosundan öte yarattığı tema çok kuvvetli. Nitekim The Mandolorian bana göre neredeyse tüm star wars filmlerinden daha kuvvetli bir senaryoya sahip.

    Özet: Start Wars size uçsuz bucaksız bir tema sağlıyor. Kolay kolayda tükenmez.
    Start Wars'un en önemli özelliği hem iyiler ve kötüler arasındaki kurulan hemde iyi ve kötü arasında (daha fazla söylersem spoiler olur) kurulan denge. Aksiyon,...
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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    V V4LKyR 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Hiç oynamadım Star Wars oyunu... Nasıl iyi mi?
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    madonos 1 hf. ( Mesaj Silindi ) V4LKyR
    Aslında EA altında bir çok ayrı stüdyo farklı oyunlar çıkardı. Ben üçünü oynadım. Oyunlar mükemmel (Half Life, read dead redemption, Witcher) değil. Ama iyi oyunlar. Şöyle söyleyeyim üst seviye kalitede oyunları bitirdiysen kesinlikle oynamanı tavsiye ederim.
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    El Prezidente (can ) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) V4LKyR
    star wars oyunlarına jedi outcast 2 ve sonrasında da jedi academy ile başlamıştım. bu 2 oyunu aşırı severim ve tavsiye ederim.
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    ÖzdalDoğru (özdal doğru) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Star Wars' un abartıldığını düşünüyorum. İlk üçleme dönemine göre çok iyiydi kabul ama sonrası oldum olası hep zorlama gelmiştir bana.

    Yalnız helal olsun 44 sene oldu hala sağa sağa bitiremediler.
    2 Yanıt Yanıtla +7
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    madonos 1 hf. ( Mesaj Silindi ) ÖzdalDoğru
    Start Wars'un en önemli özelliği hem iyiler ve kötüler arasındaki kurulan hemde iyi ve kötü arasında (daha fazla söylersem spoiler olur) kurulan denge. Aksiyon, drama, macera ve komediyi içinde yer alabilecek bir temasıda var.

    O yüzden. Star Wars'un senaryosundan öte yarattığı tema çok kuvvetli. Nitekim The Mandolorian bana göre neredeyse tüm star wars filmlerinden daha kuvvetli bir senaryoya sahip.

    Özet: Start Wars size uçsuz bucaksız bir tema sağlıyor. Kolay kolayda tükenmez.
    1 Yanıt Yanıtla +7
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    hamza5806 1 hf. ( Mesaj Silindi ) ÖzdalDoğru
    Puahahahaah ya bırak Allah aşkına dizileri filmleri fulleyen biri böyle bir yorum yapmaz
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