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    Anlık Bildirim

    Bu yıl iPhone 15 Ultra modelini görebiliriz

    Apple’ın yeni iPhone 15 serisinin tanıtımına giderek yaklaşıyoruz ve söylenti değirmeni de hızlanmaya devam ediyor. Son bilgilere göre bu yıl iPhone 15 Ultra modeline tanıklık edebiliriz.
    iPhone 15 Ultra Tam Boyutta Gör
    Apple’ın bu yıl iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max modellerinden oluşan yeni serisini tanıtmasını bekliyoruz. Kuvvetle muhtemel Eylül ayında tanıtılacak olan yeni seri hakkında farklı söylentiler de gelmeye devam ediyor. Bu bağlamda yeni serideki üst seviye modelin “iPhone 15 Ultra” olarak adlandırılabileceği belirtiliyor.

    Pro Max yerine iPhone 15 Ultra

    Bloomberg'den Mark Gurman, geçtiğimiz yıl iPhone 15 Ultra'nın bu yıl iPhone 15 Pro Max'in yerini alabileceğini söylemişti. İsim değişikliğini 2022'nin sonlarında ve 2023'ün başlarında Apple analisti Ming-Chi Kuo gibi etkili kaynaklardan gelen birkaç söylentide duymuş olsak da, o zamandan beri bu söylenti, Apple'ın böyle bir modeli gelecek yıl yeni bir üst düzey cihaz olarak piyasaya sürmesine doğru kaydı. Şimdi ise AppleInsider'dan Andrew O'Hara "iPhone 15 Ultra" isminin geri döndüğünü iddia ediyor.

    O'Hara'nın Apple söylentileri konusunda pek bir geçmişi yok, ancak geçen yıl piyasaya sürülmeden önce ikinci nesil AirPods Pro'nun doğru görüntülerini paylaşmıştı. Öte yandan daha büyük ekran, daha uzun pil ömrü ve 6x optik yakınlaştırmalı periskop telefoto kamerasıyla en üst düzey iPhone, "Ultra" takısını haklı çıkarabilir.

    pple'ın isimlendirme tercihleri bir ürünün geliştirme süreci boyunca değişebiliyor ve bu da yeni cihazların neden söylentilerden farklı bir şekilde adlandırıldığını açıklıyor. Örneğin, AirPods Max'in büyük ölçüde "AirPods Studio" olarak adlandırılması bekleniyordu. Son olarak, visionOS'un yaygın olarak "xrOS" olarak adlandırılması bekleniyordu. Belki de isimlendirme yerine cihaza odaklanmak gerekiyor. Görünüşe göre Apple, Pro modellerinde de özellik farkını giderek daha da belirginleştirecek.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 3 gün önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 hafta önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 hafta önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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