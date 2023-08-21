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    Anlık Bildirim

    iPhone 15'in örgülü USB-C kabloları ortaya çıktı: Telefon rengiyle uyumlu olacak

    Apple'ın önümüzdeki ay tanıtacağı yeni iPhone'lardaki en önemli değişikliklerden biri USB-C'ye geçiş olacak. Lansmana yaklaşırken iPhone 15 serisinin örgülü USB-C kablolarının fotoğrafları sızdırıldı.
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    iPhone 15'in örgülü USB-C kabloları ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Apple'ın bu yılki iPhone serisinde USB-C bağlantı noktasına geçiş yapması bekleniyor. Majin Bu takma adlı X (Twitter) kullanıcısı, iPhone 15 serisi akıllı telefonlar için tasarlandığı belirtilen örgülü USB-C şarj kablolarının fotoğraflarını yayınladı.

    Paylaşılan fotoğraflarda farklı renklerde şarj kablolarının yer aldığı görülüyor. Apple muhtemelen akıllı telefonları gövde rengine uygun kablolarla birlikte sunacak. Zira Cupertinolu şirket aynı yaklaşımı yeni MacBook Air modellerinde de kullanıyor.

    iPhone 15'in örgülü USB-C kabloları ortaya çıktı Tam Boyutta Gör

    Sadece iPhone 15 Pro'lara özel olabilir

    Bu arada örgülü şarj kablolarının sadece iPhone 15 Pro modellerine özgü olma ihtimali var. Normal iPhone 15 standart kabloyla gelebilir. Apple'ın zaten normal modeller ile daha pahalı Pro versiyonları arasındaki farkı artırmaya çalıştığını biliyoruz.

    Apple'ın 15 Eylül'de tanıtılacak iPhone 15 serisinde hayata geçireceği en önemli yeniliklerden biri Lightning portunun USB-C ile değiştirilmesi olacak. Aynı zamanda şarj hızının da 35 W'a kadar artacağı söyleniyor. Pro modelleri Apple'ın yeni A17 işlemcisine sahip olacak. 

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 3 gün önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 gün önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 gün önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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