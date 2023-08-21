iPhone 15'in örgülü USB-C kabloları ortaya çıktı: Telefon rengiyle uyumlu olacak

Paylaşılan fotoğraflarda farklı renklerde şarj kablolarının yer aldığı görülüyor. Apple muhtemelen akıllı telefonları gövde rengine uygun kablolarla birlikte sunacak. Zira Cupertinolu şirket aynı yaklaşımı yeni MacBook Air modellerinde de kullanıyor.
Sadece iPhone 15 Pro'lara özel olabilir
Bu arada örgülü şarj kablolarının sadece iPhone 15 Pro modellerine özgü olma ihtimali var. Normal iPhone 15 standart kabloyla gelebilir. Apple'ın zaten normal modeller ile daha pahalı Pro versiyonları arasındaki farkı artırmaya çalıştığını biliyoruz.
Apple'ın 15 Eylül'de tanıtılacak iPhone 15 serisinde hayata geçireceği en önemli yeniliklerden biri Lightning portunun USB-C ile değiştirilmesi olacak. Aynı zamanda şarj hızının da 35 W'a kadar artacağı söyleniyor. Pro modelleri Apple'ın yeni A17 işlemcisine sahip olacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.