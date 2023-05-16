Samsung ve LG arasında tarihi anlaşma: Ezeli rakibinden milyonlarca OLED panel alacak

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Global TV pazarının lideri Samsung Electronics ve dünyanın en büyük OLED panel üreticisi LG Display arasında özel bir iş birliği anlaşması imzalandı. Buna göre LG, ezeli rakibi Samsung'a akıllı TV'leri için 2023'ün ikinci çeyreğinden başlayarak yüksek kaliteli OLED paneller tedarik edecek.

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Reuters'ın haberine göre LG Display, 2024 yılında Güney Koreli şirkete 2 milyon panel sağlayacak. Daha sonraki yıllarda ise bu rakamın 3 milyon ve 5 milyon adete çıkarılması hedefleniyor. Şirket başlangıçta 77 inç ve 83 inç beyaz OLED (WOLED) TV panelleri tedarik edecek.

Tam bir kazan-kazan anlaşması

Anlaşma her iki taraf için de "kazan-kazan" olarak nitelendiriliyor. Samsung bu hamleyle Sony'yi geride bırakarak dünyanın en büyük ikinci OLED TV markası haline gelebilir. Şirket OLED panelleri sadece küçük cihazlarda tercih ediyordu, ancak şimdi Çinli üreticilerle rekabet etme isteği gösteriyor.

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İki firma arasındaki bu tarihi anlaşma Covid-19 salgını hafifledikten sonra TV'lere yönelik talep düştüğü için dört çeyrektir üst üste zarar eden LG Display'in kârlılığını tekrar kazanmasına ve OLED fabrikalarını tam kapasiteyle faaliyete geçirmesine olanak sağlayacak.

Pazar araştırma firması Omdia'nın verilerine göre LG şu anda %54.6'lık pazar payıyla en büyük OLED TV üreticisi konumunda. Sony %26.1 ile ikinci sırada yer alırken Samsung %6.1 payla üçüncülük koltuğunda oturuyor.

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Samsung ve LG'den tarihi anlaşma: Rakibinden OLED panel alacak