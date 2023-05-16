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    Anlık Bildirim

    Samsung ve LG arasında tarihi anlaşma: Ezeli rakibinden milyonlarca OLED panel alacak

    Samsung Electronics ve LG Display arasında OLED panel tedariği konusunda tarihi bir anlaşma yapıldı. LG Display önümüzdeki birkaç yıl içinde Samsung'a 10 milyondan fazla OLED panel sağlayacak.
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    Samsung ve LG'den tarihi anlaşma: Rakibinden OLED panel alacak Tam Boyutta Gör

    Global TV pazarının lideri Samsung Electronics ve dünyanın en büyük OLED panel üreticisi LG Display arasında özel bir iş birliği anlaşması imzalandı. Buna göre LG, ezeli rakibi Samsung'a akıllı TV'leri için 2023'ün ikinci çeyreğinden başlayarak yüksek kaliteli OLED paneller tedarik edecek.

    Reuters'ın haberine göre LG Display, 2024 yılında Güney Koreli şirkete 2 milyon panel sağlayacak. Daha sonraki yıllarda ise bu rakamın 3 milyon ve 5 milyon adete çıkarılması hedefleniyor. Şirket başlangıçta 77 inç ve 83 inç beyaz OLED (WOLED) TV panelleri tedarik edecek.

    Tam bir kazan-kazan anlaşması

    Anlaşma her iki taraf için de "kazan-kazan" olarak nitelendiriliyor. Samsung bu hamleyle Sony'yi geride bırakarak dünyanın en büyük ikinci OLED TV markası haline gelebilir. Şirket OLED panelleri sadece küçük cihazlarda tercih ediyordu, ancak şimdi Çinli üreticilerle rekabet etme isteği gösteriyor.

    Samsung ve LG'den tarihi anlaşma: Rakibinden OLED panel alacak Tam Boyutta Gör

    İki firma arasındaki bu tarihi anlaşma Covid-19 salgını hafifledikten sonra TV'lere yönelik talep düştüğü için dört çeyrektir üst üste zarar eden LG Display'in kârlılığını tekrar kazanmasına ve OLED fabrikalarını tam kapasiteyle faaliyete geçirmesine olanak sağlayacak.

    Pazar araştırma firması Omdia'nın verilerine göre LG şu anda %54.6'lık pazar payıyla en büyük OLED TV üreticisi konumunda. Sony %26.1 ile ikinci sırada yer alırken Samsung %6.1 payla üçüncülük koltuğunda oturuyor.

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    Yengeç modunda park: Hyundai e-Corner

    M
    madmax59 1 gün önce

    zaman içinde kullanımdan kaynaklı sistemde oluşacak boşluklar aracın yüksek süratte stabil gitmesini etkiler

    V
    versamaxx 4 gün önce

    Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.

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    E_Y_B_H_P_T 6 gün önce

    Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.

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