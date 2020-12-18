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    Müzik / Ses Sistemleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Bugatti imzalı ses sistemi geliyor

    Bugatti Royale ses sistemi 160Kg ağırlığında ve oldukça yüksek bir ses seviyesine imza atıyor. Sadece 30 çift üretilecek olan ses sistemi için de yüksek fiyatlar bekleniyor.
    3 gün (Son Güncelleme: 3 gün)
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    Müzik / Ses Sistemleri
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Bugatti imzalı ses sistemi geliyor
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    Lüks spor otomobiller ile tanıdığımız Bugatti markası yavaş yavaş ses sistemleri sektörüne giriş yapıyor. Alman Tidal Audio ile ortaklık yapan Bugatti; Royale adındaki ilk ses ürününü tanıttı.

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    Bugatti Royale nedir?

    Firma ev ses sistemlerinin Bugatti’si olma sloganını kullanmış. Yani otomotiv sektöründe olduğu gibi yüksek kalite ve premium fiyat seviyesinde ürünler hedefleniyor. Bugatti Royale de zaten sınırlı sayıda bir üretim.

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    Ürün 144 cm boyunda ve 160Kg ağırlığında. Yani zaten herkesin sahip olmak isteyeceği bir tarzda değil. Her parça içerisinde 4 adet subwoofer hoparlör, iki adet alüminyum diyaframlı ön woofer, tek bir üç yollu seramik sürücü ve opsiyonel elmas diyaframlı bir sürücü yer alıyor. Ayrıca amplifikatör de sisteme entegre.

    Özel bir kontrolcü ile kumanda edilen hoparlörler farklı kaynaklardan ses yayını yapabiliyor. Bugatti Royale sadece 30 çift olarak üretilecek. Henüz fiyatı açıklanmadı ancak pek de ucuz olacağı söylenemez.



    https://www.gizmochina.com/2020/12/17/bugatti-entering-home-audio-business-royale/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (9) Yorum Yaz Forumda Gör
    Romeo84 3 gün ( Mesaj Silindi )
    bana birkez daha fakirliğimi hatırlattığı için önce bugattiye sonra bu haberi yapan arkadaşa tşk ler. o kadar pahalı ki bugatti sitesinden fiyat yazmıyor.
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    Rigorous 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Baktılar , millet evde. Araba da kullanılmıyor. Evdeki zenginlerin parasını bir şekilde almaları lazım. Bu paraya çalacağın sanatçıyı eve getir daha iyi.
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    deniz_sea (Deniz ) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Zenginler için 3 hane dediği bu 999,999,999
    Fakirler için 3 hane dediğimiz 999
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    MR.BERK (BERK ) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Minimum 2 milyon dolar.
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    ahrimar (ss ss) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Bu cihaz baska bir seye benziyor. Kiprasimi var mi.
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    joven 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Hifi dünyasında öyle rakamlara öyle kompenetler varki duysanız aklınız şaşar
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    ti7800 (Eddie Morra) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Bu canavar bile 4 haneli rakam.

    https://www.devialet.com/en-eu/phantom-speaker/
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    SC0RPI0N (S. Ç.) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    3 haneli rakamlar yalan en az 40.000 dolar
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    _magnetar_ (Kemal Ezen) 3 gün ( Mesaj Silindi ) SC0RPI0N
    Elmas diyaframlı model 100.000USD altına mümkün değil.
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    nikony 3 gün ( Mesaj Silindi )
    3 haneli yani 999$ olsa alırımki ben bunu 😏
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