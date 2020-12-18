Bugatti imzalı ses sistemi geliyor

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Lüks spor otomobiller ile tanıdığımız Bugatti markası yavaş yavaş ses sistemleri sektörüne giriş yapıyor. Alman Tidal Audio ile ortaklık yapan Bugatti; Royale adındaki ilk ses ürününü tanıttı.

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Bugatti Royale nedir?

Firma ev ses sistemlerinin Bugatti’si olma sloganını kullanmış. Yani otomotiv sektöründe olduğu gibi yüksek kalite ve premium fiyat seviyesinde ürünler hedefleniyor. Bugatti Royale de zaten sınırlı sayıda bir üretim.

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Ürün 144 cm boyunda ve 160Kg ağırlığında. Yani zaten herkesin sahip olmak isteyeceği bir tarzda değil. Her parça içerisinde 4 adet subwoofer hoparlör, iki adet alüminyum diyaframlı ön woofer, tek bir üç yollu seramik sürücü ve opsiyonel elmas diyaframlı bir sürücü yer alıyor. Ayrıca amplifikatör de sisteme entegre.

Özel bir kontrolcü ile kumanda edilen hoparlörler farklı kaynaklardan ses yayını yapabiliyor. Bugatti Royale sadece 30 çift olarak üretilecek. Henüz fiyatı açıklanmadı ancak pek de ucuz olacağı söylenemez.

https://www.gizmochina.com/2020/12/17/bugatti-entering-home-audio-business-royale/

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