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    Bakan Uraloğlu: "Instagram'dan bir özür mesajı bile yok"

    Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Instagram yasağı hakkında açıklamalar yaptı. Instagram'ın politikalarını eleştirdi.                              
    Bakan Uraloğlu: 'Instagram'dan bir özür mesajı bile yok' Tam Boyutta Gör
    Ülkemizde beş gündür erişim engeli uygulanan Instagram hakkında Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yeni açıklama yaptı. Taleplerin yerine getirilirse erişim engelinin dakikalar içerisinde kaldırılacağını söyledi. Instagram'ın özür mesajı yayınlamamasına tepki gösterdi.

    Bakan Uraloğlu, Instagram'ın Haniye hakkındaki taziye mesajlarını kaldırmasına tepki gösterdi. Instagram'ın bulunduğu ülke nedeniyle Hamas'ı terör örgütü olarak gördüğünü ancak aynı hassasiyeti PKK ve YPG'ye göstermediğini belirtti. Türkiye'de faaliyet göstermek için Türkiye'deki kanunlara uyum sağlaması gerektiğini ifade etti.

    Bakan Uraloğlu, sözlerinin devamında şu ifadeleri kullandı:

    "Instagram’ın erişimini neden durdurduk? Katalog suçlarla ilgili istediğimiz adımları atmadılar. İki toplantı yapıldı. Karşı tarafa hassasiyetlerimizi anlattık. Burada şunu asla kaçırmamız lazım; bir şirket düşünün, onun kendi kuralları kadar bizim ülkemizin kanunları var.

    Bizim bazı taleplerimize ‘Şirketimizin kuralları’ diyorlar. İyi de siz bu ülkede faliyet gösteriyorsunuz. Bu ülkenin kanunları yok mu? Elbette var. Siz de bunlara uymak zorundasınız"

    Talepler yerine getirilirse Instagram dakikalar içinde açılacak

    Instagram ile yapılan iki toplantı neticesinde ciddi aşama kaydedildiğini ifade eden Uraloğlu, "Ciddi bir aşama kaydettik. Çok uzamadan bizim hassasiyetlerimizi dikkate alacaklar. Biz de gereken hassasiyeti gösteriyoruz." dedi. Bakan Uraloğlu, Instagram’ın Türkiye’nin taleplerini karşılamasıyla birlikte erişim yasağının dakikalar içinde kaldırılacağını söyledi.

    "Özür mesajı bile yok"

    Malezya Başbakanı Enver İbrahim, Instagram ve Facebook'ta Haniye için taziye mesajı yayınlamış ve bu platformlardaki paylaşımı silinmişti. Meta, söz konusu paylaşımların kaldırılmasının "operasyonel hata" nedeniyle yaşandığını belirterek özür diledi ve paylaşımları geri yükledi.

    Bu konuya değinen Bakan Uraloğlu, Türkiye'de kaldırılan mesajlarla ilgili bir özür mesajı bile olmadığını vurgulayarak şu sözleri sarf etti:

    "Malezya Başbakanını erişimini de bunlar engelledi. Şimdi özür dilediler. Ülkemizde  yapılan birçok paylaşımı kaldırdılar. Bir özür beyanları hala yok. Biz de kendi değerlerimizi, kendi kanunlarımızı koruyacağız. Ama asla yasakçı bir yaklaşım içerisinde değiliz, olmaycak. Yasakçı yaklaşım tam da Instagram vb. platformlardır. Patlaşım sahibine hiçbir uyarı yapmadan engel getiriyor veya tamamen blokluyor."

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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 3 hafta önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 3 hafta önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 hafta önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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    1357 kez okundu.
    12 kişi, toplam 14 yorum yazdı.

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    instagram, ulaştırma ve altyapı bakanı ve
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