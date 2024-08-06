Bakan Uraloğlu: "Instagram'dan bir özür mesajı bile yok"

Bakan Uraloğlu, Instagram'ın Haniye hakkındaki taziye mesajlarını kaldırmasına tepki gösterdi. Instagram'ın bulunduğu ülke nedeniyle Hamas'ı terör örgütü olarak gördüğünü ancak aynı hassasiyeti PKK ve YPG'ye göstermediğini belirtti. Türkiye'de faaliyet göstermek için Türkiye'deki kanunlara uyum sağlaması gerektiğini ifade etti.
Bakan Uraloğlu, sözlerinin devamında şu ifadeleri kullandı:
"Instagram’ın erişimini neden durdurduk? Katalog suçlarla ilgili istediğimiz adımları atmadılar. İki toplantı yapıldı. Karşı tarafa hassasiyetlerimizi anlattık. Burada şunu asla kaçırmamız lazım; bir şirket düşünün, onun kendi kuralları kadar bizim ülkemizin kanunları var.
Bizim bazı taleplerimize ‘Şirketimizin kuralları’ diyorlar. İyi de siz bu ülkede faliyet gösteriyorsunuz. Bu ülkenin kanunları yok mu? Elbette var. Siz de bunlara uymak zorundasınız"
Talepler yerine getirilirse Instagram dakikalar içinde açılacak
Instagram ile yapılan iki toplantı neticesinde ciddi aşama kaydedildiğini ifade eden Uraloğlu, "Ciddi bir aşama kaydettik. Çok uzamadan bizim hassasiyetlerimizi dikkate alacaklar. Biz de gereken hassasiyeti gösteriyoruz." dedi. Bakan Uraloğlu, Instagram’ın Türkiye’nin taleplerini karşılamasıyla birlikte erişim yasağının dakikalar içinde kaldırılacağını söyledi.
"Özür mesajı bile yok"
Malezya Başbakanı Enver İbrahim, Instagram ve Facebook'ta Haniye için taziye mesajı yayınlamış ve bu platformlardaki paylaşımı silinmişti. Meta, söz konusu paylaşımların kaldırılmasının "operasyonel hata" nedeniyle yaşandığını belirterek özür diledi ve paylaşımları geri yükledi.
Bu konuya değinen Bakan Uraloğlu, Türkiye'de kaldırılan mesajlarla ilgili bir özür mesajı bile olmadığını vurgulayarak şu sözleri sarf etti:
"Malezya Başbakanını erişimini de bunlar engelledi. Şimdi özür dilediler. Ülkemizde yapılan birçok paylaşımı kaldırdılar. Bir özür beyanları hala yok. Biz de kendi değerlerimizi, kendi kanunlarımızı koruyacağız. Ama asla yasakçı bir yaklaşım içerisinde değiliz, olmaycak. Yasakçı yaklaşım tam da Instagram vb. platformlardır. Patlaşım sahibine hiçbir uyarı yapmadan engel getiriyor veya tamamen blokluyor."Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Xiaomi'den fütüristik su tabancası
2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.
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