Bakan Uraloğlu: "Instagram'dan bir özür mesajı bile yok"

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Tam Boyutta Gör Ülkemizde beş gündür erişim engeli uygulanan Instagram hakkında Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yeni açıklama yaptı. Taleplerin yerine getirilirse erişim engelinin dakikalar içerisinde kaldırılacağını söyledi. Instagram'ın özür mesajı yayınlamamasına tepki gösterdi.

Bakan Uraloğlu, Instagram'ın Haniye hakkındaki taziye mesajlarını kaldırmasına tepki gösterdi. Instagram'ın bulunduğu ülke nedeniyle Hamas'ı terör örgütü olarak gördüğünü ancak aynı hassasiyeti PKK ve YPG'ye göstermediğini belirtti. Türkiye'de faaliyet göstermek için Türkiye'deki kanunlara uyum sağlaması gerektiğini ifade etti.

Bakan Uraloğlu, sözlerinin devamında şu ifadeleri kullandı:

"Instagram’ın erişimini neden durdurduk? Katalog suçlarla ilgili istediğimiz adımları atmadılar. İki toplantı yapıldı. Karşı tarafa hassasiyetlerimizi anlattık. Burada şunu asla kaçırmamız lazım; bir şirket düşünün, onun kendi kuralları kadar bizim ülkemizin kanunları var.

Bizim bazı taleplerimize ‘Şirketimizin kuralları’ diyorlar. İyi de siz bu ülkede faliyet gösteriyorsunuz. Bu ülkenin kanunları yok mu? Elbette var. Siz de bunlara uymak zorundasınız"

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Talepler yerine getirilirse Instagram dakikalar içinde açılacak

Instagram ile yapılan iki toplantı neticesinde ciddi aşama kaydedildiğini ifade eden Uraloğlu, "Ciddi bir aşama kaydettik. Çok uzamadan bizim hassasiyetlerimizi dikkate alacaklar. Biz de gereken hassasiyeti gösteriyoruz." dedi. Bakan Uraloğlu, Instagram’ın Türkiye’nin taleplerini karşılamasıyla birlikte erişim yasağının dakikalar içinde kaldırılacağını söyledi.

"Özür mesajı bile yok"

Malezya Başbakanı Enver İbrahim, Instagram ve Facebook'ta Haniye için taziye mesajı yayınlamış ve bu platformlardaki paylaşımı silinmişti. Meta, söz konusu paylaşımların kaldırılmasının "operasyonel hata" nedeniyle yaşandığını belirterek özür diledi ve paylaşımları geri yükledi.

Bu konuya değinen Bakan Uraloğlu, Türkiye'de kaldırılan mesajlarla ilgili bir özür mesajı bile olmadığını vurgulayarak şu sözleri sarf etti:

"Malezya Başbakanını erişimini de bunlar engelledi. Şimdi özür dilediler. Ülkemizde yapılan birçok paylaşımı kaldırdılar. Bir özür beyanları hala yok. Biz de kendi değerlerimizi, kendi kanunlarımızı koruyacağız. Ama asla yasakçı bir yaklaşım içerisinde değiliz, olmaycak. Yasakçı yaklaşım tam da Instagram vb. platformlardır. Patlaşım sahibine hiçbir uyarı yapmadan engel getiriyor veya tamamen blokluyor."

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Bakan Uraloğlu: "Instagram'dan bir özür mesajı bile yok"