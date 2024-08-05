Bugünkü Kabine Toplantısı'nda Instagram yasağı masaya yatırılacak

Üç haftalık aranın ardından düzenlenecek Kabine Toplantısı'nın ana gündem maddesini Hamas lideri İsmail Haniye'nin öldürülmesi oluşturacak. Ardından Instagram’a Bilgi Teknolojileri Kurumu (BTK) tarafından getirilen erişim engeli görüşülecek.
2 Ağustos 2024 tarihinde BTK, katalog suçlar kapsamında Instagram’a erişim engel getirildi. Hükümete yakın kaynaklardan edinilen bilgilere göre Instagram’daki Haniye’ye destek mesajlarının platform tarafından kaldırılması nedeniyle erişim yasağı getirildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, “Toplumsal hassasiyetimiz dikkate alınırsa Instagram'ın erişim engelini kaldıracağız” dedi.
Instagram yasağının kaderini bu toplantı belirleyecek
Instagram erişim yasağının ne zaman kaldırılacağı, Meta'ya uygulanacak yaptırımlar ve diğer sosyal medya platformlarına da yasak getirilip getirilmeyeceği hakkındaki kararlarım Kabine Toplantısı'nda netleşmesi bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantının ardından açıklama yapacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Xiaomi'den fütüristik su tabancası
2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.
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