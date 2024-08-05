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Tam Boyutta Gör Bugün öğleden sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Bakanların katılımıyla Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı bugün gerçekleştirilecek. Toplantıda Instagram yasağı hakkındaki son durum değerlendirilecek.

Üç haftalık aranın ardından düzenlenecek Kabine Toplantısı'nın ana gündem maddesini Hamas lideri İsmail Haniye'nin öldürülmesi oluşturacak. Ardından Instagram’a Bilgi Teknolojileri Kurumu (BTK) tarafından getirilen erişim engeli görüşülecek.

Instagram'ın sahibi Meta, Türkçe bilen yönetici arıyor 13 sa. önce eklendi

2 Ağustos 2024 tarihinde BTK, katalog suçlar kapsamında Instagram’a erişim engel getirildi. Hükümete yakın kaynaklardan edinilen bilgilere göre Instagram’daki Haniye’ye destek mesajlarının platform tarafından kaldırılması nedeniyle erişim yasağı getirildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, “Toplumsal hassasiyetimiz dikkate alınırsa Instagram'ın erişim engelini kaldıracağız” dedi.

Instagram yasağının kaderini bu toplantı belirleyecek

Instagram erişim yasağının ne zaman kaldırılacağı, Meta'ya uygulanacak yaptırımlar ve diğer sosyal medya platformlarına da yasak getirilip getirilmeyeceği hakkındaki kararlarım Kabine Toplantısı'nda netleşmesi bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantının ardından açıklama yapacak.

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Bugünkü Kabine Toplantısı'nda Instagram yasağı masaya yatırılacak