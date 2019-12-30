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    Bulut teknolojileri lojistik sektörünü geleceğe taşıyor

    Borusan Lojistik eTA’nın teknoloji altyapısı, tamamen Microsoft Azure Bulut hizmetlerine taşındı. Platform, European Business Awards’da Avrupa birincisi seçildi.
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    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    Bulut teknolojileri lojistik sektörünü geleceğe taşıyor
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    Türkiye’nin tek ve Avrupa’nın üçüncü büyük dijital lojistik platformu Borusan Lojistik eTA’nın teknoloji altyapısı, tamamen Microsoft Azure Bulut hizmetlerine taşındı. Buluttan güç alan dijital platform eTA sayesinde sisteme kayıtlı 150 binden fazla kamyon ve TIR, elektronik ihaleleri anında cepten takip ediyor, siparişten nakliye teslime kadar tüm lojistik operasyonlar güvenle yürütebiliyor. Platform,  European Business Awards’ta “Müşteri ve Pazar Odaklılık” kategorisinde 2019 yılı Avrupa birincisi seçildi.

    E-ticaretin yıllık %42 gibi bir hızla büyüdüğü ülkemizde, lojistik de birçok sektör gibi dijital dönüşüm çağını yaşıyor ve teknolojik yatırımların faydası kısa sürede kendini hissettiriyor. Tüm dünyada zorlu rekabetin yaşandığı lojistik sektöründe, kurumlar en etkili müşteri deneyimini yaşatmak, dijital dünyanın gerisinde kalmamak, operasyonlarını hızlı ve verimli hale getirmek için yeni yollar arıyor. Bu vizyonla Borusan Lojistik, alanındaki uzmanlığını dijital teknoloji yatırımları ile birleştirerek eTA’yı geliştirdi.

    Şoförler cep telefonundan e-ihaleye giriyor

    Borusan Lojistik, Türkiye’nin ilk ve tek dijital lojistik platformu eTA ile hızlı tedarik, doğru fiyat, hızlı teklif, anında ödeme, 7/24 araç takibi, zamanında teslimat ve anında raporlama gibi verimli hizmetler sunarak rakiplerinden farklılaşıyor. Platformdaki şoförler, yük sahiplerinin beklentisini eksiksiz karşılayan bir tedarikçi havuzuna dâhil oluyor. Araçların başlangıç ve uğrak noktalarına varışlarını takip imkânı sağlayan eTA üzerinden, yük ve sevkiyatların tümü teslim noktasına güvenle ulaştırılıyor. Microsoft Azure altyapısıyla kurulan ve modernize edilen platform hem günlük operasyonları hem de uygulama güncellemelerini çok kolay bir şekilde yönetmeyi sağlayan bulut ortamında hizmet veriyor. Sistemde seferlerin tüm aşamaları yük sahibi müşteriye bir portal üzerinden sunuluyor. Yük ve araç hareketlerinin online olarak izlenebilmesini de sağlayan sistem bünyesinde, gerçekleşen her bir sefer için mobil ortamda bir e-ihale oluşturuluyor. Cep telefonuyla oldukça kolay bir kullanım sağlanan platformda, yalnızca 2019’un Ağustos ayında, 6.218 kamyoncu ihalelere katıldı ve 38.083 sayıda sefer yapılarak alınan siparişler ve sevkiyatlar güvenle teslim edildi. 

    Microsoft Azure ile güçlenen hızlı, kesintisiz, verimli operasyonlar

    Yük sahiplerini olağan dışı etkilerden koruyup öngörülebilir ve sürdürülebilir maliyet yapısı sunan, kamyonculara ise işler arasındaki boş zamanı ve fazladan kilometreleri azaltarak en uygun yükü seçme imkânı tanıyan eTA Platformu gücünü buluttan alıyor. 

    Platform tamamen Microsoft Azure bulut çözümleri üzerinde çalışıyor ve Azure’un sunduğu SQL Database & PowerBI, Blob Storage ve Application Insights gibi servislerle malların pazara sürülme süresi kısalıyor, yük sahipleri esnek ve ihtiyaca göre hızlı, kolay ölçekleme yapabiliyor. Sağlanan finansal tasarrufla taşıyıcılar, yük sahiplerine daha uygun fiyatla hizmet verebilme imkânına kavuşuyor. Yine Azure’un sunduğu imkânlar sayesinde sisteme yapay zekâ ve makine öğrenmesi araçlar ve uygulamalar entegre edilebilecek. Böylece kısa sürede müşteri memnuniyeti ve verimlilik artışı hedefleniyor.



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