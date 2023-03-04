Astronomlar yakınımızda var olmaması gereken “yasak gezegen” keşfetti

Olmaması gereken yerde bir gezegen bulundu
Bu ötegezegen, Güneş sistemimizdeki bir gaz devi olan Jüpiter'e oldukça benziyor ancak radikal farklılıklar var. Bilindiği üzere Jüpiter, Güneş etrafındaki bir tam turunu 12 yılda tamamlıyor. Ancak keşfedilen bu yeni gezegen kendi kırmızı cüce yıldızının yörüngesinde her üç günde bir dönüyor ve bizden sadece 285 ışıkyılı uzaklıkta.
Son dönemlerde yapılan yeni keşifler, evrenimiz ve onun çeşitli parçalarının nasıl oluştuğu hakkında bildiğimizi sandığımız şeyleri adeta test ediyor. James Webb Uzay Teleskobu tarafından yapılan yeni keşifler, bilim insanlarının yıllardır inandıkları şeylere meydan okumaya devam ediyor. Bu nedenle, bu yasak gezegenin keşfi kesinlikle inanılmaz değil. Bilim insanları şimdi bu gezegeni daha yakından incelemeye çalışacak ve nasıl oluşuğu sorusuna cevaplar arayacak.
Genel bilgi
Kırmızı cüceler olarak da bilinen M-cüce yıldızlar tipik olarak Güneş'in kütlesinin yarısından daha azdır ve bu senaryoda TOI-5205b’in etrafında döndüğü yıldız, Güneş’in yüzde 40’ı kadar. Kırmızı cüceler küçük olmalarının yanı sıra aynı zamanda da daha soğuklar. Ancak bu tür yıldızlar galaksilerde en sık rastlanan yıldız türleri arasında yer alıyor ve ömürleri trilyonlarca yıl sürebiliyor. Örneğin, Güneş’in ömrünün aşağı yukarı 10 milyar yıl olduğuna inanılıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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adamlar boş işlerle de uğraşıyorlar demek ki
[resim]
gelir ama sana gelmez...
umarım başka versiyonları da gelmez