Astronomlar yakınımızda var olmaması gereken “yasak gezegen” keşfetti

Tam Boyutta Gör Bilim adamları, güneş sistemimizden yaklaşık 285 ışıkyılı uzaklıkta Jüpiter benzeri bir "yasak gezegen" keşfettiler. Yeni keşfedilen gaz devi, gökbilimciler tarafından NASA'nın Transiting Exoplanet Survey Satellite (Geçiş Halindeki Ötegezegen Araştırma Uydusu - TESS) kullanılarak ortaya çıkarıldı ve şu anda bu gezegen TOI-5205b olarak biliniyor.

Olmaması gereken yerde bir gezegen bulundu

Bu ötegezegen, Güneş sistemimizdeki bir gaz devi olan Jüpiter'e oldukça benziyor ancak radikal farklılıklar var. Bilindiği üzere Jüpiter, Güneş etrafındaki bir tam turunu 12 yılda tamamlıyor. Ancak keşfedilen bu yeni gezegen kendi kırmızı cüce yıldızının yörüngesinde her üç günde bir dönüyor ve bizden sadece 285 ışıkyılı uzaklıkta.

Tam Boyutta Gör Daha da ilginç olan şey ise bu gezegenin nasıl oluştuğu tamamıyla belirsiz ve “yasak” kelimesinin kaynağı da buradan geliyor. TOI-5205b'nin bu özel yönü, gökbilimcilerin kafalarının kaşımasına neden oluyor çünkü mevcut gaz devi modelleri, ötegezegenin şu anda yörüngesinde olduğu gibi düşük kütleli bir yıldızın etrafında oluşamayacağını öne sürüyor. Yani şimdiye kadar bildiklerimize göre orada böyle bir gezegenin olmaması gerekiyordu ama var.

Var olmaması gereken galaksiler keşfedildi 1 hf. önce eklendi

Son dönemlerde yapılan yeni keşifler, evrenimiz ve onun çeşitli parçalarının nasıl oluştuğu hakkında bildiğimizi sandığımız şeyleri adeta test ediyor. James Webb Uzay Teleskobu tarafından yapılan yeni keşifler, bilim insanlarının yıllardır inandıkları şeylere meydan okumaya devam ediyor. Bu nedenle, bu yasak gezegenin keşfi kesinlikle inanılmaz değil. Bilim insanları şimdi bu gezegeni daha yakından incelemeye çalışacak ve nasıl oluşuğu sorusuna cevaplar arayacak.

Genel bilgi

Kırmızı cüceler olarak da bilinen M-cüce yıldızlar tipik olarak Güneş'in kütlesinin yarısından daha azdır ve bu senaryoda TOI-5205b’in etrafında döndüğü yıldız, Güneş’in yüzde 40’ı kadar. Kırmızı cüceler küçük olmalarının yanı sıra aynı zamanda da daha soğuklar. Ancak bu tür yıldızlar galaksilerde en sık rastlanan yıldız türleri arasında yer alıyor ve ömürleri trilyonlarca yıl sürebiliyor. Örneğin, Güneş’in ömrünün aşağı yukarı 10 milyar yıl olduğuna inanılıyor.

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