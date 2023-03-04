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    Astronomlar yakınımızda var olmaması gereken “yasak gezegen” keşfetti

    Astronomlar, NASA'nın gezegen avcısı olarak ünlenen Geçiş Halindeki Ötegezegen Araştırma Uydusu (TESS) ile yakınlarda bir 'yasak gezegen' belirlediler ve bulunduğu yerde olmaması gerekiyor.
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    Burnumuzun dibinde olmaması gereken gezegen keşfedildi Tam Boyutta Gör
    Bilim adamları, güneş sistemimizden yaklaşık 285 ışıkyılı uzaklıkta Jüpiter benzeri bir "yasak gezegen" keşfettiler. Yeni keşfedilen gaz devi, gökbilimciler tarafından NASA'nın Transiting Exoplanet Survey Satellite (Geçiş Halindeki Ötegezegen Araştırma Uydusu - TESS) kullanılarak ortaya çıkarıldı ve şu anda bu gezegen TOI-5205b olarak biliniyor.

    Olmaması gereken yerde bir gezegen bulundu

    Bu ötegezegen, Güneş sistemimizdeki bir gaz devi olan Jüpiter'e oldukça benziyor ancak radikal farklılıklar var. Bilindiği üzere Jüpiter, Güneş etrafındaki bir tam turunu 12 yılda tamamlıyor. Ancak keşfedilen bu yeni gezegen kendi kırmızı cüce yıldızının yörüngesinde her üç günde bir dönüyor ve bizden sadece 285 ışıkyılı uzaklıkta.

    Burnumuzun dibinde olmaması gereken gezegen keşfedildi Tam Boyutta Gör
    Daha da ilginç olan şey ise bu gezegenin nasıl oluştuğu tamamıyla belirsiz ve “yasak” kelimesinin kaynağı da buradan geliyor. TOI-5205b'nin bu özel yönü, gökbilimcilerin kafalarının kaşımasına neden oluyor çünkü mevcut gaz devi modelleri, ötegezegenin şu anda yörüngesinde olduğu gibi düşük kütleli bir yıldızın etrafında oluşamayacağını öne sürüyor. Yani şimdiye kadar bildiklerimize göre orada böyle bir gezegenin olmaması gerekiyordu ama var.

    Son dönemlerde yapılan yeni keşifler, evrenimiz ve onun çeşitli parçalarının nasıl oluştuğu hakkında bildiğimizi sandığımız şeyleri adeta test ediyor. James Webb Uzay Teleskobu tarafından yapılan yeni keşifler, bilim insanlarının yıllardır inandıkları şeylere meydan okumaya devam ediyor. Bu nedenle, bu yasak gezegenin keşfi kesinlikle inanılmaz değil. Bilim insanları şimdi bu gezegeni daha yakından incelemeye çalışacak ve nasıl oluşuğu sorusuna cevaplar arayacak.

    Genel bilgi

    Kırmızı cüceler olarak da bilinen M-cüce yıldızlar tipik olarak Güneş'in kütlesinin yarısından daha azdır ve bu senaryoda TOI-5205b’in etrafında döndüğü yıldız, Güneş’in yüzde 40’ı kadar. Kırmızı cüceler küçük olmalarının yanı sıra aynı zamanda da daha soğuklar. Ancak bu tür yıldızlar galaksilerde en sık rastlanan yıldız türleri arasında yer alıyor ve ömürleri trilyonlarca yıl sürebiliyor. Örneğin, Güneş’in ömrünün aşağı yukarı 10 milyar yıl olduğuna inanılıyor.

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    şairane 1 gün önce

    adamlar boş işlerle de uğraşıyorlar demek ki

    K
    koçari 1 gün önce

    [resim]

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    ugah6aiw 2 gün önce

    gelir ama sana gelmez...

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    mert1907 2 gün önce

    umarım başka versiyonları da gelmez

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