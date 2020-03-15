Bursa’ya Mi Store açılıyor

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Bursa ilk Mi Store mağazasına kavuşuyor. Sur Yapı Marka AVM'ye 21 Mart tarihinde Mi Store açılacak.

Mi Store mağazalarında Xiaomi ve Xiaomi'nin sahibi olduğu markaların ürünleri satılıyor. Müşteriler bu ürünleri mağazada deneyerek kafasındaki soru işaretlerini giderebilecek, satın almak istediğinde Xiaomi Türkiye güvencesiyle satın alabilecek.

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Mağazanın açılışına özel olarak tüm telefonlarda yüzde 15 indirim ve Xiaomi ekosistem ürünlerde yüzde 20 indirim uygulanacak. Ayrıca 1000TL ve üzeri alışveriş yapan ilk 150 kişiye Mi Band 4, sonraki 150 kişiye Xiaomi Earbuds kulaklık ve sonraki 150 kişiye powerbank hediye edilecek. Açılışta sıra bekleyenlerle hediyeli soru cevap yarışması yapılacak.

Bursa'nın ilk Mi Store mağazası 21 Mart Cumartesi günü Sur Yapı Marka AVIM 'ye açılacak. AVM adresi:

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