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    Bursa’ya Mi Store açılıyor

    Bursa Sur Yapı Marka AVM'ye 21 Mart tarihinde Mi Store açılıyor. Açılışa özel indirimler ve hediyeler sizleri bekliyor.
    5 gün
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    13
    Cep Telefonları
    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    Bursa’ya Mi Store açılıyor
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    Bursa ilk Mi Store mağazasına kavuşuyor. Sur Yapı Marka AVM'ye 21 Mart tarihinde Mi Store açılacak.

    Mi Store mağazalarında Xiaomi ve Xiaomi'nin sahibi olduğu markaların ürünleri satılıyor. Müşteriler bu ürünleri mağazada deneyerek kafasındaki soru işaretlerini giderebilecek, satın almak istediğinde Xiaomi Türkiye güvencesiyle satın alabilecek.

    Ayrıca Bkz. "Xiaomi 110 milyon Redmi Note modeli sattığını açıkladı"

    Mağazanın açılışına özel olarak tüm telefonlarda yüzde 15 indirim ve Xiaomi ekosistem ürünlerde yüzde 20 indirim uygulanacak. Ayrıca 1000TL ve üzeri alışveriş yapan ilk 150 kişiye Mi Band 4, sonraki 150 kişiye Xiaomi Earbuds kulaklık ve sonraki 150 kişiye powerbank hediye edilecek. Açılışta sıra bekleyenlerle hediyeli soru cevap yarışması yapılacak.

    Bursa'nın ilk Mi Store mağazası 21 Mart Cumartesi günü Sur Yapı Marka AVIM 'ye açılacak. AVM adresi:



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    Yorumlar (12) Yorum Yaz Forumda Gör
    Paetzold (Ramazan ş.) 2 gün
    Ters yerde kalmış çok. Gitmesi zor.
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    nightsoldier 4 gün
    Yeri kötü olmuş. Kentpark AVM tercih edilebilirdi.
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    Akhenatonnn 4 gün
    mi storeden telefonmu alınır, ümraniyeyede açıldı internetteki fiyatlara göre herşey 400-500 pahalı
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    DH Misafiri 4 gün
    şırnak a nezaman gelecak
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    setcom_2000 (Hakan AK) 5 gün
    Corona yayılımı böyle hızlanmışken tam zamanında açılan biryer olacak. Ben virüs olsam tanrıma şükreder yeni kurbanlarımı selamlardım. :)
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    hasan.sonus (Hasan ERSOY) 5 gün
    Ulaşımı çok zor olan terste kalan bir avm. Arabası olana bile gitmesi zor. Korupark AVM çok daha iyi olurdu.
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    smart1978 (X Y) 5 gün
    Yeter artik hepsi gibi yine Reseller magazalari :/ .... Tam bir rezalet ...
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    norton772 5 gün
    Antalya'ya da bekleriz.
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