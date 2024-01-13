OnePlus 12R tanıtımdan önce test edildi: Snapdragon 8 Gen 2 ve daha fazlası

OnePlus 12R tanıtımdan önce sahneye çıktı
Kaçıranlar için OnePlus 12R veya diğer adıyla OnePlus Ace 3'ün 23 Ocak tarihinde tanıtılması bekleniyor. OnePlus 11 ve 12'nin genel tasarım hatları koruyacak bu model, bütçe odaklı kırpılmış bir sürüm olacak.
Geekbench listesine göre OnePlus 12R, küresel pazarda 3 adet 2,02 GHz, 4 adet 2.80GHz ve 1 adet 3,19 GHz çekirdekleri ile desteklenen Snapdragon 8 Gen 2 yonga seti ile sahneye çıkacak. Ayrıca liste, bu konfigürasyonun 16 GB RAM ve Android 14 işletim sistemi ile destekleneceğini de doğruluyor.
OnePlus 12R beklenen özellikler
OnePlus 12R'nin ön yüzünde 120Hz yenileme hızı ve 2480×1264 piksel çözünürlük sunan 6,78 inç LTPO AMOLED ekrana sahip olması bekleniyor. Gücünü ise yukarıda da bahsettiğimiz gibi Snapdragon 8 Gen 2 platformundan alacak.
Cihazın arka kapağına 50MP üçlü kamera konfigürasyonu, ön yüzüne ise 16MP selfie kamerası eşlik edecek. Ayrıca 5.500mAh pile sahip olacağı da marka tarafından doğrulandı. Söylentiler ise bunun 100W hızlı şarj ile eşleştirileceği yönünde. Ancak tüm detaylar için 23 Ocak'a kadar beklememiz gerekiyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.