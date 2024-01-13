OnePlus 12R tanıtımdan önce test edildi: Snapdragon 8 Gen 2 ve daha fazlası

Tam Boyutta Gör Yakın tarihte yeni telefonu OnePlus 12 modelini duyuran OnePlus, hem özellikleri hem de performansıyla olumlu yorumlar almayı başarmıştı. Şimdi ise küresel pazara çıkacak OnePlus 12R, tanıtımdan önce Geekbench platformunda görüntülendi. İşte bütçe amiral gemisi hakkında tüm bildiklerimiz...

OnePlus 12R tanıtımdan önce sahneye çıktı

Kaçıranlar için OnePlus 12R veya diğer adıyla OnePlus Ace 3'ün 23 Ocak tarihinde tanıtılması bekleniyor. OnePlus 11 ve 12'nin genel tasarım hatları koruyacak bu model, bütçe odaklı kırpılmış bir sürüm olacak.

Geekbench listesine göre OnePlus 12R, küresel pazarda 3 adet 2,02 GHz, 4 adet 2.80GHz ve 1 adet 3,19 GHz çekirdekleri ile desteklenen Snapdragon 8 Gen 2 yonga seti ile sahneye çıkacak. Ayrıca liste, bu konfigürasyonun 16 GB RAM ve Android 14 işletim sistemi ile destekleneceğini de doğruluyor.

Tam Boyutta Gör Sonuçlara gelirsek OnePlus 12R, Geekbench'te tek ve çok çekirdekli testlerde sırasıyla 1.554 ve 4.484 puana imza attı. Bunun standart sürümle veya referans değerler ile benzer olduğunu belirtelim. Ancak yeni modelin, oyun performansını artırmaya yönelik Pixelworks X7 bağımsız görsel işlemciyle piyasaya çıkacağı söyleniyor. Dolayısıyla en büyük yükseltme GPU performansında olabilir.

OnePlus 12R beklenen özellikler

OnePlus 12R'nin ön yüzünde 120Hz yenileme hızı ve 2480×1264 piksel çözünürlük sunan 6,78 inç LTPO AMOLED ekrana sahip olması bekleniyor. Gücünü ise yukarıda da bahsettiğimiz gibi Snapdragon 8 Gen 2 platformundan alacak.

Cihazın arka kapağına 50MP üçlü kamera konfigürasyonu, ön yüzüne ise 16MP selfie kamerası eşlik edecek. Ayrıca 5.500mAh pile sahip olacağı da marka tarafından doğrulandı. Söylentiler ise bunun 100W hızlı şarj ile eşleştirileceği yönünde. Ancak tüm detaylar için 23 Ocak'a kadar beklememiz gerekiyor.

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Bütçe amiral gemisi: OnePlus 12R tanıtımdan önce test edildi